Jak si český stát stojí v poměru cena–výkon? Ne zrovna špatně, ale šlo by to i lépe
Každý měsíc posíláme státu slušnou část svých příjmů. Daně, sociální a zdravotní pojištění, DPH, spotřební daně, poplatky – to všechno dohromady představuje poměrně významnou část našich peněz.
Přesto nepatříme mezi země s nejvyšším zdaněním. Ve srovnání se skandinávskými státy nebo Francií odvádíme méně. Na druhou stranu rozhodně nejsme daňovým rájem, kde se stát živí pouze dobrovolnými příspěvky občanů a prodejem turistických pohlednic. Česká republika se nachází někde uprostřed evropského pelotonu.
Co za své peníze dostáváme?
A tady začíná být příběh zajímavější. Kdyby byl stát restaurací, většina Čechů by po obědě prohlásila, že porce byly malé, obsluha pomalá a stůl trochu ulepený. Přesto by si druhý den přišli objednat znovu.
Zdravotnictví. České zdravotnictví funguje navzdory tomu, že o jeho kolapsu čteme téměř každý týden. Ve srovnání s mnoha zeměmi dostávají občané poměrně kvalitní péči za velmi rozumnou cenu.
Bezpečnost. Patříme mezi nejbezpečnější země světa. To je výhoda, kterou často bereme jako samozřejmost – podobně jako elektřinu nebo tekoucí vodu, dokud nepřestanou fungovat.
Školství. Veřejné vzdělání je stále relativně dostupné a vysokoškolské studium není podmíněno celoživotním splácením studentských půjček.
Veřejné služby. Silnice, úřady, doprava nebo digitalizace občas připomínají seriál s nekonečným počtem pokračování. Přesto základní služby fungují a stát se většinou nezhroutí, když si potřebujete vyměnit občanský průkaz.
Kde nás bota tlačí?
To neznamená, že máme vyhráno. Byrokracie je stále poměrně rozsáhlý ekonomický obor. Výstavba infrastruktury připomíná maraton běžený v holínkách a některé veřejné projekty vyvolávají otázku, zda jejich hlavním účelem nebylo vytvořit další pracovní skupinu pro přípravu budoucí pracovní skupiny.
A právě zde začíná český paradox. Pokud bychom vytvořili mezinárodní žebříček „kolik zaplatím a co za to dostanu“, Česko by se pravděpodobně umístilo někde v první třetině zemí OECD.
Není to skandinávský luxusní resort, kde je vše dokonale organizované a personál se usmívá i na daňové poplatníky. Ale není to ani levný motel, kde po zaplacení zjistíte, že teplá voda je za příplatek.
Český stát připomíná spíše solidní rodinný penzion. Občas něco vrže, občas se čeká déle, než by bylo příjemné, ale ve výsledku dostanete za své peníze více, než jsme ochotni si připustit.
A možná proto není nejdůležitější otázkou, zda platíme příliš vysoké daně, ale spíše: Dokázal by český stát poskytovat za stejné služby ještě efektivněji?
Při lepším řízení nepochybně ano. Ale neexistuje na to žádné kouzelné tlačítko s nápisem „zvýšit efektivitu“. Vyžadovalo by to především několik méně romantických věcí, které ve volebních programech většinou nenajdeme
Méně složitá pravidla. Český stát si někdy počíná jako člověk, který si pořídí nový zámek, aby ochránil klíče od starého zámku. Každý problém řešíme novou vyhláškou, formulářem nebo kontrolou. Výsledkem je systém, ve kterém značná část energie směřuje do obsluhy samotného systému.
Lepší řízení státu. Stát často ví, kolik utratil, ale mnohem méně ví, co za to skutečně získal. V soukromé firmě by se dříve či později někdo zeptal: „A funguje to vůbec?“ Ve veřejném sektoru se občas spokojíme s tím, že byl projekt řádně zahájen, projednán a slavnostně ukončen.
Větší důraz na výsledky než na procesy. Úřady bývají hodnoceny podle toho, zda dodržely postup, nikoli podle toho, zda občan dostal kvalitní službu. Někdy to připomíná restauraci, která je hrdá na dokonale vyplněné hygienické formuláře, i když hosté odcházejí hladoví.
Kvalitnější digitalizace. Digitalizace neznamená vzít papírový formulář, převést ho do PDF a požadovat jeho vytištění, podepsání a následné naskenování. Skutečná digitalizace znamená, že stát používá data, která už jednou má, a přestane se občanů opakovaně ptát na totéž.
Odvahu rušit. Každý stát umí vytvářet nové agendy, úřady a povinnosti. Mnohem obtížnější je přiznat, že některé z nich už dávno ztratily smysl. Efektivnější stát by vyžadoval i schopnost něco zjednodušit, sloučit nebo úplně zrušit.
To všechno ale předpokládá jednu věc: že budeme stát posuzovat stejně, jako posuzujeme každou jinou službu – nikoli podle toho, kolik slibuje, ale podle toho, jaké výsledky skutečně přináší. Když už za český stát platíme, dostáváme za své peníze to nejlepší, co by nám mohl nabídnout? A pokud ne, co brání, aby fungoval lépe?
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020