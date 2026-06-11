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Jak se z „lex Babiš“ stává „lex Babiš 2.0“: Turek splácí dluhy a rozpočet to pocítí

Navržená novela zákona o střetu zájmů může zásadně oslabit pravidla tohoto střetu pro členy vlády – a fakticky tak otevřít cestu k miliardám pro Agrofert. Účet zaplatí daňoví poplatníci. A možná ho pocítí i školství.

Nový návrh změn zákona o střetu zájmů, předložený skupinou poslanců včetně Filipa Turka, Radka Vondráčka a dalších, výrazně zužuje dosavadní omezení pro firmy členů vlády, týkající se jejich možnosti čerpat státní pomoc.

A jen tak čistě mimochodem a čistě naokraj, role Turka jako hlavního navrhovatele přitom zjevně není náhodná: představuje to, co v českém politickém folklóru bývá nejoblíbenější disciplínou, a to vracení dluhů. Ne těch finančních, ale těch z rodu „něco za něco“.

Ale k návrhu samotnému. Zjednodušeně řečeno: to, co mělo být pojistkou proti propojení politické moci a velkého byznysu, se přepisuje do podoby „ano, ale jen trochu“. A hlavně tak, aby to našeho tč. vládnoucího oligarchu užnapříště tolik nebolelo.

Pointa návrhu je tak jasná, že by i pro „našelidi“ mělo být zřejmé, komu tato vláda slouží a komu za jejího vládnutí bude líp.

Jde totiž o legislativní krok, který sice můžeme nazvat a prezentovat různě – modernizace, zpřesnění nebo „technická úprava“ stávající právní úpravy, ale jeho dopad je překvapivě konkrétní. Jeho cílem je, aby:

• firmy člena vlády mohly snáze čerpat dotace,
• se některé kontrolní mechanismy týkající se tohoto čerpání zúžily,
• a hlavně: pravidla, která dnes tomuto čerpání brání, nastavila tak mírně, že by se v praxi výrazně zmenšil i prostor pro jejich reálné vymáhání i kontrolu. To znamená i slabší možnost zpětného přezkumu už proběhlých případů.

Jinými slovy: bariéra čerpání dotací se snižuje, pravidla se přepisují tak, aby už tolik neplatila pro situace, které by jinak byly právně problematické, a především se týkala i minulosti, což naráží na jeden ze základních právních principů – zákaz retroaktivity. Mazané, že?

Kolik to může stát? Miliardy nejsou metafora

Změny zákona budou mít přímý dopad na veřejné finance, protože se týkají dotací a veřejných zakázek, tedy peněz, které tečou z rozpočtu přímo velkým holdingům včetně Agrofertu.

Takže ta méně poetická část: čísla. Odhady částky, kterou Agrofert podle dosavadního právního rámce čerpal či by mohl být nucen vracet, se pohybují v řádu miliard korun (zejména v zemědělských a investičních podporách), nejčastěji kolem 7 mld. Zmírnění pravidel znamená, že:

• část těchto peněz by se nemusela nikdy vymáhat zpět,
• další by se mohla znovu legálně vyplácet,
• a právní nejistota by prakticky skončila ve prospěch příjemce.

Přesné číslo pro „nový návrh“ samozřejmě nikdo nevyčíslil – a to je samo o sobě velmi pohodlný detail. U podobných změn totiž účet většinou přijde až později. A na jinou adresu než legislativní.

Kdybychom to přepočítali na školní tabuli

Když se miliardy přesunou z abstraktní roviny do hmatatelné reality, začnou dělat nepříjemné věci: mění se v učebnice, učitelské platy a tabule.

Pro ilustraci:

• roční náklady na jednoho učitele se pohybují zhruba v řádu statisíců až nižších milionů korun (včetně odvodů a provozu),
• 1 miliarda korun tedy odpovídá řádově tisícům učitelských úvazků,
• a několik miliard už je systémový rozdíl, ne rozpočtová drobnost.

Takže ano – v politicky nejnápaditější interpretaci by se za „legislativní zmírnění střetu zájmů“ dalo pořídit i slušné množství učitelů angličtiny. Nebo jiných předmětů, jejichž náplní není kreativní výklad pravidel.

Výnosný post premiéra

Pokud se pravidla upravují tak, že největší dopady úprav se týkají jednoho konkrétního podnikatelského impéria, pak už nejde jen o právní technikálii. Nejedná se jen o změnu zákona.

Jde o nastavení prostředí, ve kterém může politická a ekonomická moc jednoho premiérského postu prakticky přepisovat mantinely vlastních omezení.

Debata o konfliktu zájmů měla původně chránit jednoduchý princip: premiér nemá být zároveň tím, kdo pravidla nastavuje, a tím, kdo z nich nejvíc finančně těží. Jenže aktuální návrhy posouvají tuto logiku jinam:

• pravidla se mají nastavit tak, aby výkon premiérské funkce byl co nejméně omezován tam, kde se střetává s vlastním ekonomickým zájmem
• a to i zpětně, tedy tak, aby i minulé situace velkého holdingu byly posuzovány mírněji než dosud.

Výsledkem není jen změna zákona. Je to změna rovnováhy mezi státem a jedním konkrétním ekonomicko-politickým centrem moci.

A to je i odpověď na otázku, co je důvodem k zastávání postu premiéra: ne služba státu, ale možnost upravovat pravidla hry ve vlastní prospěch, tedy ve prospěch svých významných ekonomických zájmů. Jasnější tato odpověď už anii být nemůže.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 11.6.2026 14:15 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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