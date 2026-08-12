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Jak se stát profesionálním rusofilem: Kompletní návod v šesti krocích

Návod, jak se z řadového občana stát váženým milovníkem východních pořádků a obdivovatelem mongolsko-tatarských nájezdů: odhodit logiku, najít nepřítele v Bruselu a uvěřit, že nejlepším zřízením je neomezená moc jednoho mužíka.

Stát se přes noc zapáleným rusofilem není jen tak. Záliba v Čajkovském nebo četbě Dostojevského nestačí. V českém prostředí jde totiž o ucelený životní styl, který vyžaduje specifickou mentální přípravu a myšlenkovou akrobacii. Pokud tedy váháte, jak nejlépe na to, inspirujte se tímto ověřeným návodem plynoucím z praxe našich předních rusofilů.

1. Najděte v sobě zneuznanou velikost Základním předpokladem je pocit, že vám západní svět nerozumí, i když jste ho v dosavadním životě všemožně velebili. Pokud vás Brusel nebo dokonce vlastní voliči plně neocení, a Nobelova cena za ekonomii stále a stále nepřichází, je načase vzhlédnout k Východu. Tedy přesně jako Václav Klaus , který po letech obdivu k Thatcherové dospěl k názoru, že všechno zlé přichází ze Západu a ten správný konzervativní řád lze očekávat jen z prověřených zásad pravoslaví a samoděržaví.

2. Alkohol, bonmoty a věčná družba Praktickou školou lidového rusofilství prošel Miloš Zeman. Recept je i tomto případě jednoduchý: zpochybňovat vlastní bezpečnostní složky, označovat kritiky za blbce a do Moskvy jezdit s takovým nadšením, jako by tam rozdávali něco zdarma. Pomůže i osvojit si názor, že novináře je třeba likvidovat. Zaskočí-li vás realita v podobě občasné agrese nevadí: stačí pokrčit rameny a dělat, že se vlastně nic nestalo.

3. Objevte „tradiční hodnoty“ v mramoru, cenzuře a pádu z oken. Musíte uvěřit, že svoboda slova je přežitek a že pořádný stát potřebuje silnou ruku. Ruský model – kde se opozice zavírá, vraždí a vyhazuje z oken – je pro začínajícího i pokročilého rusofila vzorem stability.

4. Strašte diktátem z Bruselu. Vaším vzorem je mistr v oboru, Tomio Okamura . Správný rusofil musí denně strašit diktátem Bruselu, diktátem NATO a drahým rohlíkem. Řešení? Vystoupit ze všech aliancí, zůstat úplně sami a doufat, že si nás velký bratr z Východu všimne a pohladí nás po hlavě, byť možná za cenu postupného vyhlazení.

5. Všechno je to spiknutí! (Zavrtáním se do té správné bubliny) Když vám dojdou argumenty, nastupuje konspirace a denní konzumace správně naladěných médií. Zprávy o „prohnilém Západu“ i síle a ekonomické zdatnosti Ruska, které svou produkcí již dosáhlo dokonce velikosti Itálie, lze snadno získat na webech jako Parlamentní listy, Protiproud nebo CZ24.NEWS. Tam se každý den dozvíte, že jakákoli ruská válka je vlastně provokace Západu, protiruské sankce škodí výhradně nám a za všechno špatné na světě mohou Američané, Brusel a cyklisté.

6. Ztráta paměti, neznalost historie a vypnutí kritického myšlení. Být českým rusofilem vyžaduje pochopitelně i obrovskou dávku selektivní paměti: zapomenout na rok 1968, ale i na působení ruských poradců, řádících v naší zemi již od roku 1948. Znamená i vypnout kritické myšlení a věřit, že nejlepší budoucnost nás čeká v náruči státu, kde zítra znamená již včera. Odměnou je však sleva na gorodky a možnost tančit se státní podporou každý druhý víkend v nejbližším parku chorovod. Navíc si vás možná všimne i poslanec ANO Vondráček a vezme vás na bezplatný výlet do Ruska.

Autor: Jan Urban | středa 12.8.2026 10:03 | karma článku: 10,47 | přečteno: 114x

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