Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Jak se snadno a rychle stát „dezolátem“: Průvodce pro mírně pokročilé

Chcete mít konečně ve všem jasno, prohlédnout spiknutí elit a najít viníka i za špatným počasím? Stručný návod, jak se z běžného občana proměnit v hrdého nositele této aktuálně populární nálepky.

Slovo „dezolát“ původně označovalo člověka opuštěného, ​​zuboženého či v bezútěšné situaci. V dnešním českém internetovém slangu a mediálních potyčkách však získalo zcela nový rozměr.

Označuje se jím hlasitá skupina lidí, která podlehla konspiracím, vnímá svět jako jedno velké spiknutí elity a veškeré své životní nezdary a problémy svádí na systém, Brusel, NATO, vládu nebo cyklisty. S nadějí naopak vzhlíží k současně inkarnaci historické figurky Hrabiše.

Pokud tak máte pocit, že je váš život příliš složitý a chybí vám v něm univerzální, jednoduché odpovědi, nabízíme vám zrychlený kurz, jak do této komunity zapadnout. Stačí se inspirovat předními hvězdami této scény.

1. Odhoďte fakta, použijte „selský rozum“

Složitá vědecká data, analýzy nebo odborné studie jsou pro slabochy. Správný adept věří, že nejlepší odborník na epidemiologii, geopolitiku i energetiku je přece Tonda z hospody nebo anonymní profil na sociálních sítích. Stačí použít „selský rozum“ – tedy názor, který vám zrovna vyhovuje a nevyžaduje žádné čtení dlouhých textů.

2. Za všechno mohou „TI NAHOŘE“

Zdražil chléb? Prší o víkendu? Soused má lepší auto? Nehledejte tržní mechanismy ani smůlu. Za všechno může prohnila pětikoalice, Brusel, Washington a tajemné elity v pozadí. Váš osobní neúspěch je odteď výsledkem celosvětového spiknutí.

3. Všechno je „ÚČELOVKA“ a „KAMPAŇ“

Jakmile vás někdo konfrontuje s ověřitelnými fakty nebo historickými reáliemi, okamžitě vytaste univerzální obranný štít: „To je kampaň! Všechna oficiální média lžou, pravdu najdete jen na Telegramu!“ Jakýkoliv protiargument je jasným důkazem, že dotyčný je zaplacený ovčan nebo agent západních mocností.

4. Najděte si svého duchovního vůdce

Česká scéna nabízí pestrou paletu inspiračních vzorů, od kterých se můžete učit:

  • Jindřich Rajchl: Mistr v pořádání demonstrací, které vám vysvětlí, že Česko zkrachuje už příští úterý a že spása přichází z Východu.
  • Ladislav Vrabel: Odborník na svolávání lidových protestů a vysílání ze zasedacích místností, pro kterého je plánování světového míru denním chlebem.
  • Pavel Zítko: Guru pro ty nejodvážnější, kteří uvěřili, že Česká republika jako stát vlastně právně neexistuje a všichni jsme stále občané Československa (ideální argument, když nechcete platit pokuty).

5. Sledujte správný „nezávislý“ proud

Běžná zpravodajství jsou tabu. Pravdivé informace se přece zásadně šíří v řetězových e-mailech, na webech jako Protiproud či AeroNet , nebo ve videích natočených na výšku v zaparkovaném autě.

Být „dezolátem“ lze tak jednoznačně doporučit: je to skutečně neuvěřitelně pohodlné. Svět se okamžitě rozdělí na černou a bílou, vy jste ten vyvolený, co „prohlédl“, a za cokoliv špatného vždycky může někdo jiný. Tak vzhůru do diskusí a nezapomeňte všude psát VELKÁ PÍSMENA!

Autor: Jan Urban | čtvrtek 13.8.2026 14:45 | karma článku: 12,72 | přečteno: 170x

Další články autora

Jan Urban

Hrabiš ve víru staletí: Příběh muže, který makal už za Praotce Čecha

Sledujte poutavé putování Hrabiše českými dějinami: staletí se mění, říše vznikají a zanikají, mění se měna, technologie i politické režimy, ale jedno zůstává - Hrabiš, jeho plačtivě ukřivděný výraz a touha po dotacích.

12.8.2026 v 20:41 | Karma: 29,25 | Přečteno: 933x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak se stát profesionálním rusofilem: Kompletní návod v šesti krocích

Návod, jak se z řadového občana stát váženým milovníkem východních pořádků a obdivovatelem mongolsko-tatarských nájezdů: odhodit logiku, najít nepřítele v Bruselu a uvěřit, že nejlepším zřízením je neomezená moc jednoho mužíka.

12.8.2026 v 10:03 | Karma: 23,30 | Přečteno: 499x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když se detektivka z 90. let vrátí jako severočeský bizár

Tragédie jednoho dopravního holdingu, stamilionové podvody a herec, čelný babišista a zemanista, Ivan Vyskočil v roli rozhodujícího vyšetřovatele na odpočinku: stíny horkého léta 2026.

11.8.2026 v 12:12 | Karma: 18,37 | Přečteno: 522x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak uklidit po Jaklovi a Klausovi: Návod na asanaci českého éteru

Jakl oprášil pravěkou vizi zrušení České televize a Českého rozhlasu. Vytáhnout ze skříně klausovské kostlivce je sice dojemné, ale hlavně odhaluje, jak moc některým politikům chybí vlastní „vládní vlnka“, o které Klaus léta snil.

11.8.2026 v 10:02 | Karma: 21,80 | Přečteno: 438x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Strach v mramorovém bludišti: Proč se největší vládce světa bojí i nejmenší opozice?

Ruské úřady likvidují i ​​poslední zbytek opozice a zavírají její zastánce. Co to vypovídá o carovi z Kremlu? Že čím více má zbraní a policistů, tím větší hrůza ho zachvátí při pohledu na pouhé jiné slovo.

10.8.2026 v 13:03 | Karma: 17,19 | Přečteno: 221x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Na Dni Zlínského kraje vystoupí O5 a Radeček, nabídne také řemesla a sport

ilustrační snímek
13. srpna 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Kapela O5 a Radeček, rapper Paulie Garand nebo skupina Fleret se Zuzanou Šulákovou vystoupí na...

Třináct ukradených dodávek a sedm pokusů. Zloději brali výhradně jeden typ

Zloději ukradli 13 dodávek za téměř 13 milionů. Policie je dopadla
13. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dva cizinci kradli na Trutnovsku, Královéhradecku, Liberecku a v Praze už od srpna 2015 dodávkové...

Hygienici zrušili zákaz pro Hamerské jezero, kvalita vody je přesto špatná

Hygienici zruĹˇili zĂˇkaz pro HamerskĂ© jezero, kvalita vody je pĹ™esto ĹˇpatnĂˇ
13. srpna 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Hygienici po týdnu zrušili zákaz koupání pro Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku. I...

Oprava náměstí Republiky v Trutnově začne v úterý a potrvá do konce října

ilustrační snímek
13. srpna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

V centru třicetitisícového Trutnova začne v úterý 18. srpna rekonstrukce náměstí Republiky, potrvá...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Jan Urban

  • Počet článků 335
  • Celková karma 20,13
  • Průměrná čtenost 464x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×