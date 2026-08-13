Jak se snadno a rychle stát „dezolátem“: Průvodce pro mírně pokročilé
Slovo „dezolát“ původně označovalo člověka opuštěného, zuboženého či v bezútěšné situaci. V dnešním českém internetovém slangu a mediálních potyčkách však získalo zcela nový rozměr.
Označuje se jím hlasitá skupina lidí, která podlehla konspiracím, vnímá svět jako jedno velké spiknutí elity a veškeré své životní nezdary a problémy svádí na systém, Brusel, NATO, vládu nebo cyklisty. S nadějí naopak vzhlíží k současně inkarnaci historické figurky Hrabiše.
Pokud tak máte pocit, že je váš život příliš složitý a chybí vám v něm univerzální, jednoduché odpovědi, nabízíme vám zrychlený kurz, jak do této komunity zapadnout. Stačí se inspirovat předními hvězdami této scény.
1. Odhoďte fakta, použijte „selský rozum“
Složitá vědecká data, analýzy nebo odborné studie jsou pro slabochy. Správný adept věří, že nejlepší odborník na epidemiologii, geopolitiku i energetiku je přece Tonda z hospody nebo anonymní profil na sociálních sítích. Stačí použít „selský rozum“ – tedy názor, který vám zrovna vyhovuje a nevyžaduje žádné čtení dlouhých textů.
2. Za všechno mohou „TI NAHOŘE“
Zdražil chléb? Prší o víkendu? Soused má lepší auto? Nehledejte tržní mechanismy ani smůlu. Za všechno může prohnila pětikoalice, Brusel, Washington a tajemné elity v pozadí. Váš osobní neúspěch je odteď výsledkem celosvětového spiknutí.
3. Všechno je „ÚČELOVKA“ a „KAMPAŇ“
Jakmile vás někdo konfrontuje s ověřitelnými fakty nebo historickými reáliemi, okamžitě vytaste univerzální obranný štít: „To je kampaň! Všechna oficiální média lžou, pravdu najdete jen na Telegramu!“ Jakýkoliv protiargument je jasným důkazem, že dotyčný je zaplacený ovčan nebo agent západních mocností.
4. Najděte si svého duchovního vůdce
Česká scéna nabízí pestrou paletu inspiračních vzorů, od kterých se můžete učit:
- Jindřich Rajchl: Mistr v pořádání demonstrací, které vám vysvětlí, že Česko zkrachuje už příští úterý a že spása přichází z Východu.
- Ladislav Vrabel: Odborník na svolávání lidových protestů a vysílání ze zasedacích místností, pro kterého je plánování světového míru denním chlebem.
- Pavel Zítko: Guru pro ty nejodvážnější, kteří uvěřili, že Česká republika jako stát vlastně právně neexistuje a všichni jsme stále občané Československa (ideální argument, když nechcete platit pokuty).
5. Sledujte správný „nezávislý“ proud
Běžná zpravodajství jsou tabu. Pravdivé informace se přece zásadně šíří v řetězových e-mailech, na webech jako Protiproud či AeroNet , nebo ve videích natočených na výšku v zaparkovaném autě.
Být „dezolátem“ lze tak jednoznačně doporučit: je to skutečně neuvěřitelně pohodlné. Svět se okamžitě rozdělí na černou a bílou, vy jste ten vyvolený, co „prohlédl“, a za cokoliv špatného vždycky může někdo jiný. Tak vzhůru do diskusí a nezapomeňte všude psát VELKÁ PÍSMENA!
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020