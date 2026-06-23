Jak se rodí slepá víra: proč lidé věří i tomu, co jim škodí
Kdysi se říkalo, že člověk je tvor rozumný – odtud i jeho bioloické označení homo sapiens. Moderní psychologie se však nad tím trochu usmívá a dodává k tomu malou poznámku pod čarou: ano, ale jen občas. Většinu času jsme totiž tvory příběhů, emocí a zvyků., které naše uvažování ovlivňují více než klidné, rozumné a samostatné zvažování věcí.
Jedním z nejzajímavějších paradoxů lidské mysli je schopnost věřit něčemu i poté, co bylo dané tvrzení opakovaně vyvráceno fakty. Pokud by lidé fungovali jako počítače, po předložení důkazů by jednoduše změnili názor. Jenže lidský mozek není excelová tabulka. Je to spíše právník, který neustále obhajuje své předem přijaté stanovisko.
Psychologové tomu říkají potvrzovací zkreslení. Vyhledáváme informace, které potvrzují naše názory, a ignorujeme ty, které nám je kazí. Je to podobné, jako kdyby fanoušek jednoho fotbalového klubu sledoval jen zápasy, které jeho tým vyhrál, a ty prohrané považoval za fake news nebo za nešťastnou náhodu.
Dalším důvodem je efekt opakování. Čím častěji nějaké tvrzení slyšíme, tím pravdivější nám připadá. Není náhodou, že propaganda, reklama i politické slogany milují jednoduché věty opakované stále dokola. Mozek si totiž někdy plete známé s pravdivým.
A pak je tu identita. Politická strana, hnutí nebo určitý názor se často stávají součástí toho, kým jsme. Přiznat si, že jsme se mýlili, pak není jen změna názoru. Je to malá osobní krize. Proto někteří lidé raději obhajují i politiky, které jim prokazatelně škodí – vyššími cenami, nižší životní úrovní nebo omezením jejich práv. Přiznat omyl by totiž bolelo více než nést jeho důsledky.
Podpora takových hnutí proto často připomíná vztah s partnerem, který opakovaně slibuje, že se změní, a pokaždé udělá přesný opak. Přesto mu část lidí znovu uvěří, protože naděje je někdy silnější než zkušenost.
To vše neznamená, že jsou lidé hloupí. Znamená to jen, že jsme všichni vybaveni mozkem, který byl vyvinut spíše pro přežití v tlupě než pro kritickou analýzu politických programů a ověřování informací na internetu.
Slepá a nekritická víra se tedy nerodí nutně jen z nedostatku inteligence, ale z velmi lidské potřeby někam patřit, mít jistotu a chránit vlastní přesvědčení. A možná právě proto je kritické myšlení tak náročné. Nutí nás totiž udělat něco, co je proti naší přirozenosti: připustit, že bychom se mohli mýlit.
A to je pro lidské ego někdy mnohem nepříjemnější než samotná realita.
Takže shrneme-li: Člověk je jediný tvor, který dokáže ignorovat realitu tak dlouho, až začne podezírat i jednoduchá a prostá fakta ze zaujatosti a neobjektivity.
Jan Urban
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Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020