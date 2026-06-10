Jak řídí Elon Musk: poučení z umění „vymazávat překážky“
A ať už patříte do kterékoliv skupiny, nelze mu upřít jednu věc: dokázal vybudovat firmy, které v mnoha oblastech předběhly mnohem větší a bohatší konkurenty. Čím to je?
Často se říká, že za tím stojí inteligence, technické znalosti nebo schopnost vidět budoucnost. To všechno může být pravda. Existuje však ještě jedno vysvětlení, které bývá přehlíženo: způsob či pravidla řízení. Musk má mimořádný talent odstraňovat překážky mezi problémem a jeho řešením.
Nepřítel číslo jedna: firemní rituály
Jednou krátce po půlnoci rozeslal Musk všem zaměstnancům Tesly e-mail s předmětem „Produktivita“. Obsah nebyl nijak složitý:·
- Pokud na firemní schůzce nepřinášíte hodnotu, odejděte.
- Pokud firemní pravidlo nedává smysl, ignorujte ho.
- Pokud musíte projít šesti manažery, než se dostanete k té správné osobě, přeskočte je a mluvte s ní přímo.
Pro mnoho manažerů to byl šok, a zněl téměř jako kacířství.
Moderní organizace totiž často připomínají středověká města. Kolem každého rozhodnutí vznikají hradby zavedených procesů, které je obtížné měnit, příkopy schvalování a strážní věže reportů. Časem už nikdo přesně neví, před čím nás všechny tyto obranné mechanismy vlastně chrání, ale každý se bojí některý z nich odstranit.
Výsledkem bývá paradox. Firma zaměstnává stále více lidí, pořádá stále více porad a vytváří stále více dokumentů, ale skutečné rozhodnutí se pohybuje vpřed rychlostí unaveného šneka.
Musk zjevně věří opaku. Každý proces i každé pracovní místo musí neustále obhajovat svou existenci. Pokud nepřináší hodnotu, nemá právo přežít.
Když raketa exploduje
Ještě zajímavější je jeho přístup k neúspěchu. Po jednom neúspěšném startu rakety SpaceX prý většina přítomných reagovala očekávaným způsobem. Ticho. Šok. Zklamání.
Není divu. Exploze rakety znamená roky práce, obrovské náklady a veřejné selhání. Musk údajně okamžitě vytáhl telefon a začal řešit jedinou otázku: „Co se pokazilo?“ Následovaly další: „Jak to opravíme?“, „Kdy letíme znovu?“
Zatímco ostatní ještě zpracovávali emoce, on už řešil další pokus. To neznamená, že by emoce neměl. Spíše je odložil na později, protože problém potřeboval řešení hned.
Psychologie rychlého návratu
Psychologové dlouhodobě upozorňují, že úspěšní lidé se často neliší tím, jak málo chybují. Liší se tím, jak rychle se po chybě vracejí k akci.
V mnoha organizacích se totiž po neúspěchu rozběhne známý rituál: Nejprve se hledá viník, potom se svolá porada, následuje několik pracovních skupin, vznikne prezentace. Pak další prezentace.
Nakonec se vytvoří nový proces, který má zabránit opakování chyby. A mezitím konkurence pokračuje dál.
Muskova filozofie se zdá být opačná. Neúspěch je především informace. Je nepříjemná, drahá a někdy bolestivá, ale stále je to jen informace. Smyslem není dlouho truchlit nad tím, co se stalo, ale co nejrychleji využít získaná data k dalšímu pokusu.
Když se z opatrnosti stane brzda
Samozřejmě nelze tento přístup bezmyšlenkovitě kopírovat. V nemocnici, jaderné elektrárně nebo při řízení letového provozu není žádoucí ignorovat pravidla a experimentovat metodou pokus–omyl.
Přesto si mnoho organizací může položit nepříjemnou otázku: Kolik našich procesů skutečně chrání kvalitu a kolik jich pouze chrání manažery před odpovědností? Kolik schůzek řeší problém a kolik jich pouze vytváří dojem, že se problém řeší? Kolik času trávíme opravou chyb a kolik vysvětlováním, proč chyba vznikla?
Největší konkurenční výhoda
Možná tedy nejde ani tak o genialitu, jak se často tvrdí. Možná je největší Muskovou konkurenční výhodou něco mnohem prostšího: Schopnost zkrátit dobu mezi problémem a reakcí. Mezi neúspěchem a dalším pokusem. Mezi myšlenkou a jejím ověřením.
V době, kdy mnoho organizací připomíná složitý administrativní labyrint, může být právě rychlost učení nejcennější měnou.
A možná platí podobné pravidlo jako při hledání štěstí. Nejde ani tak o to, zda občas selžeme. Důležitější je, jak dlouho jsme ochotni v tom selhání pokračovat.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020