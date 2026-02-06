Jak recyklujeme politiky: Staré tváře, nové značky a systém, který se točí v kruhu.

Česká politika už dávno nefunguje lineárně. Funguje cirkulárně. Neplatí model „přijde někdo nový, něco zkusí, odejde“. Místo toho máme uzavřený oběh. Lidé z politiky nemizí – jen se přesouvají.

Přesouvají se mezi stranami, funkcemi, úřady, poradními sbory a znovu kandidátkami. Je to dokonale cirkulární systém: minimum odpadu, žádné nové suroviny, jen stálý pohyb téhož materiálu.

Bylo to zřejmé a únavné už v minulosti, a stejně patrné je to u dnešních vládních stran, které se rády prezentují jako „nová síla“, „alternativa“ nebo „konečně jinak“. Personálně ale často připomínají pečlivě vedený archiv plný lidí, kteří už kdysi byli „u toho“, aniž by po sobě zanechali něco, co by stálo za zapamatování.

ANO je v tomhle směru průkopníkem. Hnutí, které vzniklo jako protest proti starým stranám, se postupně stalo sběrným dvorem politických kariér. Najdeme tu bývalé členy ODS, ČSSD, lidovce i úředníky z různých vládních epoch – lidi, kteří už dřív zastávali významné funkce, ale jejich největší stopou byla spíš výdrž než myšlenka. Když se v daé chvíli nehodí, zmizí do pozadí. Když se hodí, vrátí se jako „zkušení manažeři státu“.

SPD se tváří jako antisystémová revolta, ale personálně je to často recyklát parlamentní minulosti. Foldyna, David, Fiala a další nejsou symbolem ideového obratu, ale důkazem, že když politicky neuspějete jednou, můžete to zkusit znovu – jen s ostřejším jazykem a jednodušším příběhem. Nejde o nové myšlenky, ale o nový hněv pro staré tváře.

Motoristé sobě představují recyklaci v prémiovém balení. Projekt, který se tváří jako technokratický a „nepolitický“, ale v jeho okolí se objevují lidé známí z minulých mocenských struktur – často z justice, státní správy nebo starších politických projektů. Symbolickým příkladem je Renata Vesecká: jméno, které už veřejný prostor jednou intenzivně zažil, aby na dlouho zmizelo – a dnes se vrací jako součást „nové alternativy“. Ne proto, že by přinesla nové myšlení, ale proto, že je k dispozici a je použitelná.

Spojujícím prvkem těchto návratů je jednoduchý fakt: nepamatujeme si je proto, že už tehdy nepřinesli žádnou nosnou myšlenku, žádný koncept, který by přežil jejich funkční období. Výsledkem cirkulární politiky tak je sterilní stabilita. Politika se netříští, ale ani neposouvá.

Cirkulární ekonomika je skvělá věc. Šetří zdroje, snižuje odpad a prodlužuje životnost materiálů. Funguje ale proto, že zachovává hodnotu. V cirkulární politice se naopak často recykluje i něco, co žádnou hodnotu nemá a nevytvořilo již už napoprvé. Místo úspory zdrojů tak máme úsporu nápadů, úsporu odvahy a nulovou investici do budoucnosti.

Protože staré psy lze naučit novým kouskům. Ale jen tehdy, když kdysi aspoň nějaký kousek uměli. A česká cirkulární politika je plná psů, kteří se vracejí ne proto, že by něco nového uměli – ale proto, že nikdy nebylo jasné, co vlastně dělali a čeho dosáhli.

Skutečný personální řez by ale vyžadoval udělat z politiky atraktivní prostor pro schopné, ne jen pohodlný cirkulární oběh pro ty, kteří v ní zůstávají proto, že nikde jinde by je už nerecyklovali.

Autor: Jan Urban | pátek 6.2.2026 11:09 | karma článku: 5,49 | přečteno: 55x

Jan Urban

  • Počet článků 46
  • Celková karma 12,19
  • Průměrná čtenost 352x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

