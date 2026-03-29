Jak přežít pohovor s robotem: nábor ve světě AI
Ještě nedávno vypadal nábor jednoduše. Přišli jste do firmy, personalistka v květovaných šatech vám nabídla vlažnou kávu (chuťově mezi „mech“ a „proč to piju“) a vy jste se snažili třicet minut předstírat, že vaším největším nedostatkem je „přílišný perfekcionismus“ (případně „občas pracuji až moc dobře“).
Dneska? Dneska vás místo paní Jany z HR čeká a griluje kód, který má víc parametrů než raketoplán a méně pochopení než parkovací automat, který sleduje, jestli nemrkáte podezřele asynchronně (ano, i to se počítá).
Takže, hledáte-li práci snů, a pohovor s AI jste ještě nezažili, jak to vlastně vypadá v praxi?
Představte si to jako rande s Terminátorem přes Skype bez možnosti utéct na záchod. Většinou dostanete odkaz do e-mailu. Kliknete a místo člověka na vás vyskočí okno s textem: „Máte 30 sekund na přípravu a 2 minuty na odpověď. Nahrávání začíná... TEĎ!“ (panika začíná... taky TEĎ)
Mluvíte do čočky svého notebooku, zatímco software na pozadí analyzuje všechno: od klíčových slov v řeči přes tón hlasu až po to, jak moc se vám potí čelo (i ten nervózní lesk se počítá). Žádné doplňující otázky, žádné „to se stane každému“, když se zakoktáte. Jen neúprosná lišta s časem, která ubíhá k vašemu (digitálnímu) rozsudku rychleji než výplata po nájmu.
Když vám přitom za zády kočka shazuje vázu, pak AI vyhodnotí její pád jako nedostatečnou stabilitu v krizových situacích.
Když algoritmus vybírá „na míru“: Příklady z praxe
Zedník, který „neměl správný formát“. Pan Franta, který za třicet let postavil půlku okresu a jeho zdi drží i bez malty, se přihlásil na pozici mistra zedníka. Jenže náborová AI byla původně nastavená na hledání bankovních analytiků.
Výsledek: Franta byl okamžitě vyřazen. Do kolonky „největší úspěch“ totiž nenapsal, že „optimalizoval procesní toky“, ale že „rovně vyzdil komín na obecním úřadě“ (bez jediného PowerPointu!). Navíc při videopohovoru AI vyhodnotila jeho zednickou čepici jako „neautorizovaný pokus o skrytí hardwaru (hlavy)“ a jeho upracované ruce jako „nedostatečnou péči o pracovní nástroje“ (ruce evidentně měly projít servisem).
Verdikt AI: „Uchazeč vykazuje nízkou digitální kompatibilitu. Doporučujeme upgrade na verzi 2.0 (zedník se schopností pracovat v cloudu, nikoliv v prachu).“
Učitelka v mateřské školce. Video test absolvovala paní učitelka s třicetiletou praxí. Snažila se být milá, mluvila pomalu a srozumitelně – přesně tak, jak to vyžadují tříleté děti (a občas i manažeři).
Výsledek: AI vyhodnotila její tón hlasu jako „podezřele manipulativní“ a její neustálý úsměv jako „chybu obličejové mimiky“ (úsměv.exe selhal). Když Jana ukázala plyšového medvídka jako ukázku pomůcky, algoritmus spustil alarm kvůli „přítomnosti neidentifikované chlupaté entity“ (medvěd klasifikován jako hrozba úrovně 2).
Verdikt AI: „Uchazečka trpí přílišnou empatií, což by mohlo zpomalit efektivitu výuky o 4,2 %. Nevhodné pro výkon v digitálním věku.“
Obchoďák. Mirek je ten typ člověka, který prodá písek na poušti a ještě vám k tomu přidá věrnostní kartičku. Při pohovoru s AI se snažil o oční kontakty a charismatický úsměv (což je pro algoritmus něco jako černá magie).
Výsledek: Algoritmus v Mirkově tepové frekvenci (detekované přes webkameru) odhalil, že lže, když tvrdí, že „práce je pro něj vším“. AI totiž spočítala, že se Mirek během 10 minut dvakrát podíval na hodinky a jednou na mouchu na okně (fatální chyba: zájem o realitu).
Verdikt AI: „Uchazeč vykazuje tendence k biologickým potřebám (únava, hlad, sledování hmyzu). Doporučujeme nahradit chatbotem.“
Na co se tedy připravit?
Váš životopis musí robotům „chutnat“. Zapomeňte na kreativní fonty a grafy. AI nehledá estetiku, ale klíčová slova. Pokud napíšete, že jste „duší týmu“, AI si nejspíš pomyslí, že pracujete v pohřebním ústavu nebo že strašíte kolegy i po pracovní době.
Pozor na pozadí: Máte za sebou nevyžehlené prádlo nebo plakát s kapelou? Algoritmus to vyhodnotí jako „organizační chaos“ nebo sklon k rebelii. Ideální je bílá zeď – vypadáte pak sice jako v blázinci, ale AI vás označí za „strukturovaného“.
Hlídejte si obličej: Tvařte se jako moderátor zpráv. Jakékoli škrábání na nose AI vyhodnotí jako mikrovýraz úzkosti nebo pokus o oklamání systému (nos = nepřítel). Pokud se vám chce kýchnout, radši to spolkněte a doufejte, že algoritmus neanalyzuje i vnitřní boj.
Závěr?
Nezoufejte. AI je sice rychlá, ale pořád je to jen stroj. Pokud vás robot vyhodí, neznamená to, že jste neschopní. Znamená to jen, že jste pro daný algoritmus příliš lidští. A to je v dnešní době vlastně docela kompliment (byť neplacený). Když nevíte, co říct, prostě do věty vpašujte slovo „synergie“. To milují lidé i stroje.
Jan Urban
- Počet článků 144
- Celková karma 14,64
- Průměrná čtenost 390x
