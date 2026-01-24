Jak poznat, že politik nemluví pravdu: šest jednoduchých pravidel

Nemusíte být odborník na řeč těla ani sledovat tiskové konference zpomaleně. Stačí si všímat drobných, ale velmi příznačných projevů.

Když se tyto projevy sejdou, obraz bývá překvapivě čitelný.

1. Mluví dokonale, a to až nepřirozeně
Věty jsou hladké, bez jediného zaváhání. Zní to jako tisková zpráva – a většinou to tisková zpráva také je. Kdo říká pravdu, ten občas hledá slova. Kdo recituje, má jasno až podezřele rychle.

2. Opakuje jednu větu pořád dokola
Na každou otázku přijde stejná odpověď, jen s jiným úvodem. Ne proto, že by byla tak přesná, ale proto, že je naučená. Pravda má odstíny a variace, naučený nepravdivý výrok se však jakoby ve smyčc točí stále dokola.

3. Oči a hlas si jdou každý po svém
Slova znějí rozhodně, ale pohled bloudí, jakoby ten, kdo nemluví pravdu, raději neviděl druhým do očí: bojí se totiž, co uvidí. Emoce jsou nepřirozené, někdy žádné, jko když herec ví text, ale zapomene, jakou má hrát roli.

4. Usmívá se tam, kde není čemu se smát
Téma je vážné, otázka nepříjemná, dopady reálné. Přesto přijde úsměv, lehkost, někdy až pobavený výraz. Ne proto, že by situace byla úsměvná, ale protože úsměv funguje jako štít. Když chybí vnitřní jistota, nahradí ji výraz, který ji má skrýt, a často tím odhalí opak.

5. Neustále zdůrazňuje, že „mluví pravdu“
„Upřímně“, „na rovinu“, „bez obalu“. Kdo musí pravdivost opakovaně hlásit, většinou cítí, že sama o sobě nestačí. Pravda obvykle nepotřebuje nálepku.

6. Příliš rychle obviňuje druhé ze lži
Jakmile se o jeho vyjádření objeví pochybnost, následuje útok: oni lžou, manipulují, podvádějí. Často nejde o důkazy, ale o projekci. Kdo ohýbá realitu, má sklon předpokládat totéž u ostatních.

Nejhorší na tom všem není, že politici někdy nemluví pravdu. Nejhorší je, jak snadno si na tyto signály zvykneme, a přestaneme jim věnovat pozornost. Důležitý je navíc ještě jeden detail: postoj těla. Politik, který se dlouhodobě hrbí, stahuje ramena a působí, jako by se chtěl zmenšit či skrčit, ukazuje něco, o čem se v lidovém jazyce mluví jako o pokřivené páteři. Někdy tělo řekne to, co slova pečlivě skrývají.

Autor: Jan Urban | sobota 24.1.2026 12:06 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Jan Urban

Ekonomika blahobytu, aneb dávky a dotace jako základ národního hospodářství (fikce)

Podle nové studie International Institute for Economic Systems by ekonomika založená na univerzálních dávkách dotacích, jejich administrativní správě mohla zajistit plnou zaměstnanost a stabilní příjem pro celou populaci.

23.1.2026 v 13:49 | Karma: 5,07 | Přečteno: 141x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva AI: Hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy, ne lidé (fikce)

Z interního dokumentu uniklého z analytického oddělení evropské sítě AI vyplývá návrh, který zní radikálně, ovšem jen do chvíle, než se nad ním člověk zamyslí: hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy.

23.1.2026 v 12:29 | Karma: 0 | Přečteno: 34x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Záhada dějin: komunistická záliba v azbuce

Člověk by si myslel, že komunista by měl mít aspoň elementární vztah k realitě. Ale ouha. Český komunista se i dnes s něžností kočky v říji lísá k Rusku, jako by tam stále vládl Lenin a kolchozy i pětiletky frčely.

22.1.2026 v 16:18 | Karma: 15,97 | Přečteno: 324x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak vývoj motá hlavy i těm nejskalnějším, aneb svět je malý a o paradoxy v něm není nouze

Pohádkové vyprávění o tom, jak se z pevných ideologií stávají pružné převleky, z nepřátel vzory a ze zásad rekvizity: satira o zaprášených poučkách a lidské schopnosti tvářit se, že přesně takhle to bylo vždycky myšleno.

22.1.2026 v 12:41 | Karma: 5,32 | Přečteno: 125x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Od strachu k tichu, aneb jak se rodí nová ČT (fikce)

Myšlenka zestátnění veřejných médií nevznikla z údajného strachu z jejich vlivu. To je pomluva. Vznikla z hluboké, upřímné lásky politiků k pravdě – ideálně jedné, stabilní a neměnné. A kdo by ji měl vyprávět lépe než stát?

21.1.2026 v 11:56 | Karma: 6,75 | Přečteno: 154x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)
19. ledna 2026  11:03

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...

Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů

Po dvou letech končí stavební práce na nové radnici Prahy 7. (7. 11. 2019)
24. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho...

Turisté a běžkaři překonávají Krušné hory při 57. ročníku zimního přechodu

ilustrační snímek
24. ledna 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

Osm desítek milovníků turistiky vyrazilo tento víkend pod hlavičkou Klubu českých turistů (KČT) na...

Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, ale situace je klidná

ilustrační snímek
24. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, někde padá mrznoucí mrholení. Silnice jsou však s...

Spolujezdec z dodávky, jež v pátek na D1 narazila do kamionu, v nemocnici zemřel

ilustrační snímek
24. ledna 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Spolujezdec z dodávky, která v pátek narazila na dálnici D1 u Brna na 187. kilometru ve směru na...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 21
  • Celková karma 10,70
  • Průměrná čtenost 324x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.