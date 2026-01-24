Jak poznat, že politik nemluví pravdu: šest jednoduchých pravidel
Když se tyto projevy sejdou, obraz bývá překvapivě čitelný.
1. Mluví dokonale, a to až nepřirozeně
Věty jsou hladké, bez jediného zaváhání. Zní to jako tisková zpráva – a většinou to tisková zpráva také je. Kdo říká pravdu, ten občas hledá slova. Kdo recituje, má jasno až podezřele rychle.
2. Opakuje jednu větu pořád dokola
Na každou otázku přijde stejná odpověď, jen s jiným úvodem. Ne proto, že by byla tak přesná, ale proto, že je naučená. Pravda má odstíny a variace, naučený nepravdivý výrok se však jakoby ve smyčc točí stále dokola.
3. Oči a hlas si jdou každý po svém
Slova znějí rozhodně, ale pohled bloudí, jakoby ten, kdo nemluví pravdu, raději neviděl druhým do očí: bojí se totiž, co uvidí. Emoce jsou nepřirozené, někdy žádné, jko když herec ví text, ale zapomene, jakou má hrát roli.
4. Usmívá se tam, kde není čemu se smát
Téma je vážné, otázka nepříjemná, dopady reálné. Přesto přijde úsměv, lehkost, někdy až pobavený výraz. Ne proto, že by situace byla úsměvná, ale protože úsměv funguje jako štít. Když chybí vnitřní jistota, nahradí ji výraz, který ji má skrýt, a často tím odhalí opak.
5. Neustále zdůrazňuje, že „mluví pravdu“
„Upřímně“, „na rovinu“, „bez obalu“. Kdo musí pravdivost opakovaně hlásit, většinou cítí, že sama o sobě nestačí. Pravda obvykle nepotřebuje nálepku.
6. Příliš rychle obviňuje druhé ze lži
Jakmile se o jeho vyjádření objeví pochybnost, následuje útok: oni lžou, manipulují, podvádějí. Často nejde o důkazy, ale o projekci. Kdo ohýbá realitu, má sklon předpokládat totéž u ostatních.
Nejhorší na tom všem není, že politici někdy nemluví pravdu. Nejhorší je, jak snadno si na tyto signály zvykneme, a přestaneme jim věnovat pozornost. Důležitý je navíc ještě jeden detail: postoj těla. Politik, který se dlouhodobě hrbí, stahuje ramena a působí, jako by se chtěl zmenšit či skrčit, ukazuje něco, o čem se v lidovém jazyce mluví jako o pokřivené páteři. Někdy tělo řekne to, co slova pečlivě skrývají.
Jan Urban
Ekonomika blahobytu, aneb dávky a dotace jako základ národního hospodářství (fikce)
Podle nové studie International Institute for Economic Systems by ekonomika založená na univerzálních dávkách dotacích, jejich administrativní správě mohla zajistit plnou zaměstnanost a stabilní příjem pro celou populaci.
Jan Urban
Uniklá zpráva AI: Hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy, ne lidé (fikce)
Z interního dokumentu uniklého z analytického oddělení evropské sítě AI vyplývá návrh, který zní radikálně, ovšem jen do chvíle, než se nad ním člověk zamyslí: hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy.
Jan Urban
Záhada dějin: komunistická záliba v azbuce
Člověk by si myslel, že komunista by měl mít aspoň elementární vztah k realitě. Ale ouha. Český komunista se i dnes s něžností kočky v říji lísá k Rusku, jako by tam stále vládl Lenin a kolchozy i pětiletky frčely.
Jan Urban
Jak vývoj motá hlavy i těm nejskalnějším, aneb svět je malý a o paradoxy v něm není nouze
Pohádkové vyprávění o tom, jak se z pevných ideologií stávají pružné převleky, z nepřátel vzory a ze zásad rekvizity: satira o zaprášených poučkách a lidské schopnosti tvářit se, že přesně takhle to bylo vždycky myšleno.
Jan Urban
Od strachu k tichu, aneb jak se rodí nová ČT (fikce)
Myšlenka zestátnění veřejných médií nevznikla z údajného strachu z jejich vlivu. To je pomluva. Vznikla z hluboké, upřímné lásky politiků k pravdě – ideálně jedné, stabilní a neměnné. A kdo by ji měl vyprávět lépe než stát?
