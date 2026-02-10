Jak ovládnout českou kotlinu: Pět rad pro začínající politické podnikatele a spasitele

Vstupovat do české politiky s propracovaným programem je pošetilost. Nestačí ani trpíte-li symptomem vyvoleného. Volič chce víc. Připravte se na to a řiďte se osvědčenou politickou kuchařkou

Vstupovat dnes do české politiky s propracovaným programem je pošetilost. Volič nechce vizi, ale chce být chlácholen a ujištěn, že za jeho problémy může někdo jiný. Pokud zakládáte stranu a chcete vyhrát, držte se proto tohoto osvědčeného manuálu zahrnujícího pět ověřených kroků.

1. Najděte si svého třídního či jiného nepřítele. Bez nepřítele není hnutí. Je úplně jedno, jestli to budou „pražská kavárna“, „zlý Brusel“, „nepřizpůsobiví“ nebo Gróňané, utíkající před Trumpem. Důležité je, aby se na ně dalo ukázat prstem pokaždé, když vám dojdou argumenty nebo si nebudete vědět rady.

Nenávist je totiž mnohem stabilnější palivo než naděje – ta vyprchá po prvním zdražení másla. Zášť, ať ke komukoli, trvá věčně.

2. Slibujte „Modré z nebe 2.0“. Program musí být jako jídelní lístek v luxusní restauraci, jehož položky se nikdy neplatí. Slibte nižší daně, vyšší důchody, nejrůznější dávky a úlevy, případně dálnice až do každé vesnice. Na otázku „kde na to vezmeme?“ odpovídejte zásadně větou: „Zastavíme plýtvání a korupci.“ To je magické zaklínadlo, které zní jako cinkání zlaťáků, i když v reálu nezaplatí ani provoz vaší tiskové kanceláře.

3. Buďte „člověkem z lidu“. Klidně můžete létat vlastním tryskáčem. Volič miluje paradox. Chce někoho, kdo vypadá, že s ním včera pil v hospodě, ale zároveň má vliv jako polobůh. Musíte umět mluvit lidově a zároveň se fotit se světovými lídry. Volič chce spasitele, který mu rozumí, ale který má dost peněz na to, aby si ho nebylo možné koupit – což je v zemi s naší historií vtip desetiletí.

4. Ovládněte umění digitálního populismu. Zapomeňte na tiskové konference, ty nikoho nezajímají. Potřebujete profil, který vypadá jako rodinné album. Sdílejte fotky se psy, kočkami nebo recepty na guláš, nebojte se ani lidového kroje. Mezi to vpašujte informaci, že vás chtějí zničit „temné síly“. Pokud se vám podaří vyvolat pocit, že váš pád by znamenal konec slev v akci, máte vyhráno.

5. Vybudujte kult osobnosti, ne stranu. Politická strana je přežitek. Vy potřebujete fanklub. Strana má vnitřní mechanismy a lidi, co vám můžou odporovat. Fanklub má jen jednoho Boha a zástup uctívačů, kteří jsou ochotni věřit, že slunce vychází jen proto, že jste mu to ráno povolili. Pamatujte, že loajalita je víc než kompetence.

Autor: Jan Urban | úterý 10.2.2026 9:39 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

Jan Urban

Vláda vítězí nad realitou: Když nás NERV znervózňuje, prostě ho zrušíme

Vláda dospěla k revolučnímu poznatku: když nikdo nekřičí, že do lodi teče, loď se nepotopí. Takže proč se trápit analýzami o neudržitelných důchodech nebo neefektivním státu, když se můžete v klidu navzájem poplácávat po ramenou.

9.2.2026 v 18:00 | Karma: 10,41 | Přečteno: 108x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Školní populismus v praxi: Zákaz mobilů jako přiznání pedagogické kapitulace

Zákaz mobilů ve školách je nejnovější mutací populismu. Nabízí rychlé řešení složitého problému a uklidňující iluzi kontroly. Ve skutečnosti je to jen skryté přiznání, že moderní škola definitivně prohrála boj o pozornost žáků.

9.2.2026 v 9:38 | Karma: 17,02 | Přečteno: 731x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva. Samomluva v Průhonicích: všichni mě potřebují“ (Nedělní fikce)

Exkluzivně přinášíme uniklý přepis údajného monologu Andreje Babiše, který zachycuje premiéra v krátké chvíli slabosti po dalším jednání sněmovny. Text je dokladem fascinující aktivity a upřímného pragmatismu lídra hnutí ANO.

8.2.2026 v 17:52 | Karma: 13,73 | Přečteno: 202x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Od Ježíška k volební urně: Proč dospělí věří pohádkám?

Dětská víra v Ježíška je dojemná, dospělá víra v politické pohádky však nebezpečná. Proč lidé i v pozdním věku naletí na sliby o modrém z nebe a co za tímto únikem z reality stojí? Odpověď hledejme v lidské psychice.

8.2.2026 v 12:10 | Karma: 8,83 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva: Mezinárodní organizace přiznává své „fake news“ (Víkendová fikce)

Shodou náhod se nám podařilo zachytit zprávu z tajného zasedání užšího vedení Mezinárodní asociace pro přírodovědnou korektnost (MAPK). Nejde však vyloučit, že jde naopak o fejk distribuovaný globální asociací na podporu kléru.

7.2.2026 v 17:41 | Karma: 8,02 | Přečteno: 132x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Jan Urban

  • Počet článků 53
  • Celková karma 12,02
  • Průměrná čtenost 335x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

