Jak opodstatněné jsou obavy z AI, a kdo a jak na nich vydělává?
Žijeme v době, kdy se průměrný občan ráno budí s řadou úzkostí. Zdražují energie a potraviny, planeta se přehřívá, války se šíří a na LinkedInu vypadají téměř všichni úspěšněji, produktivněji a ideálně možná i „pokorně vděčně“.
A k tomu všemu za rohem číhá umělá inteligence, která nám údajně do pěti let sebere práci, identitu, a možná i smysl života. Případně alespoň možnost cítit se nenahraditelně i během příští pondělní porady.
Strach z neznámého je lidský a logický. Když se však na tuto často apokalyptickou debatu o AI podíváme s trochou odstupu, začnou vyplouvat otázky. Je ten strach opravdu opodstatněný, nebo mu někdo občas trochu pomáhá? Jak reálné ty hrozby jsou a kdo na nich za našimi zády v tichosti profituje?
Čeho se vlastně bojíme?
Faktem je, že technologie se řítí kupředu tempem, kterému legislativa ani psychika nestačí. A nepochybně platí i nadále to, co platilo v minulosti: každá technologická revoluce přinesla vítěze i poražené, a není mnoho důvodů domnívat se, že AI bude výjimkou.
Některá pracovní místa tak projdou transformací. Mezi konstatováním „změní se pracovní trh“ a „přijdu o práci“ nebo dokonce „stroje si zotročí lidstvo“ je však poměrně velký rozdíl. Podobný asi jako mezi větou „dnes bude pršet“ a „stavte archu“.
Není to tak dávno, kdy se objevily bankomaty, a s nimi i prognózy, že bankovní úředníci během pár let zmizí. Dnes jich v bankách sedí víc než dřív, jen místo počítání bankovek prodávají investiční či pojistné produkty – a mezi nimi občas i ty, kterým sami úplně nerozumí. Podobné to bylo s internetem, automatizací nebo elektronickými pokladnami v maloobchodech.
Nové technologie vždy některé lidské činnosti ruší a jiné zlevní. Zároveň však vytvářejí úplně nové, které si dřív nikdo neuměl představit. Kdyby nám například před dvaceti lety někdo řekl, že jeho povoláním je „specialista na sociální sítě“, pravděpodobně by nám to znělo spíš jako diagnóza doporučující omezení kofeinu a pobyt na čerstvém vzduchu.
Stejně absurdně však dnes zní některé nové AI profese: „prompt engineer“, „AI ethics consultant“ nebo „specialista na lidskost značky“. Člověk občas neví, jestli jde o pracovní pozici, nebo název experimentálního jazzového alba.
Činnosti vs. profese
Ve veřejné debatě se navíc často mluví tak, jako by AI měla nahradit celé profese, a tím i celé lidi. Ve skutečnosti ale AI většinou nahrazuje činnosti, ne „celé“ pracovníky.
Nejvíce ohrožené jsou opakované mentální úkoly: jednodušší administrativa, základní zákaznická podpora, překlady nebo rutinní analýzy. Účetní však netráví celý den jen mechanickým přepisováním faktur, stejně jako se právník celodenně nezabývá jen kopírováním smluv a lékař pouze čtením rentgenů. Většina profesí je směsí rutiny, improvizace, komunikace, zkušenosti a sociálních dovedností – a právě ty poslední se automatizují výrazně hůř, než si futuristické prognózy představují.
Alespoň zatím se tak profese založené na mezilidském kontaktu, důvěře, odpovědnosti a fyzické přítomnosti jeví poměrně bezpečné. Instalatér, zdravotní sestra, elektrikář, psychoterapeut nebo učitel v první třídě tak pravděpodobně o práci kvůli chatbotu na serveru v Kalifornii hned tak nepřijdou. Je ostatně poměrně těžké opravit prasklé potrubí přes Zoom nebo obejmout pacienta prostřednictvím PowerPointové prezentace o empatii.
Ukazuje se tak jeden z paradoxů moderní ekonomiky: část společnosti si ještě nedávno myslela, že manuální práce zmizí pod vlivem AI a robotů jako první, a „kreativní“ kancelářské profese budou nedotknutelné. AI nyní naznačuje, že kancelářští mágové možná zmizí dříve než instalatéři.
Dějiny tak možná jednou ironicky skončí tím, že poslední opravdu nenahraditelný člověk nebude „senior strategy evangelist“, ale chlapík, který v neděli večer přijede opravit kotel.
Velká část katastrofických scénářů navíc ignoruje realitu, o které věděl už profesor Parkinson: firmy nezavádějí nové technologie tak rychle, jak by to technicky šlo nebo jak si futuristé představují. Korporace dokážou půl roku plánovat i změnu barvy tlačítka v interním komunikačním systému a další rok svolávat pracovní skupiny k implementaci funkce, kterou část konkurence dávno používá.
Mezi technologickou možností a skutečným nasazením bývá obvykle propast plná porad, reportů, prezentací a excelových tabulek s názvem „Finální_verze_v12_opravená_FINAL2“.
Dramatická mediální představa, že AI v práci nahradí polovinu lidstva, má však jednu obrovskou výhodu: skvěle se prodává.
Vystrašený zaměstnanec kliká na články, manažer objednává školení a investor nakupuje akcie technologických firem. Moderní ekonomika už totiž dávno nefunguje jen na principu nabídky a poptávky. Čím dál častěji se odehrává na principu výroby úzkosti a následného, velmi ziskového, prodeje uklidnění.
Syndrom Terminátora
Představa, že se GPT-5 nebo GPT-6 jednoho dne probere k vědomí, zhodnotí lidstvo jako biologickou chybu a odpálí jaderné rakety, je výborné téma pro Hollywood. V realitě se ale – alespoň zatím – bavíme o softwaru, který sice dokáže napsat sonet ve stylu Shakespeara, ale zároveň se občas ztratí při počítání písmen ve slově „mrkev“.
AI tak dnes nevypadá jako všemocný digitální diktátor. Spíš jako extrémně schopný stážista: občas vás ohromí genialitou, ale občas sebevědomě tvrdí naprostý nesmysl a vy musíte kontrolovat, jestli necituje studii, která nikdy neexistovala. AI tak občas připomíná mladšího kolegu, který po třech veřejných vystoupeních získal neochvějné sebevědomí.
Skutečná rizika AI pro společnost jsou navíc mnohem nudnější – a právě proto se o nich tolik nemluví. Problémy neleží v robotické vzpouře typu R.U.R., ale v méně viditelných věcech: deepfakes a manipulaci veřejného mínění, masové produkci dezinformací, ztrátě soukromí, automatizovaném sledování lidí, algoritmech, které nám posílají obsah zesilující polarizaci, a možná i v tom, že se internet postupně topí v oceánu průměrnosti.
Svět tak možná nezničí zlá superinteligence, ale deset miliard automaticky generovaných motivačních citátů o produktivitě a seberozvoji.
Kdo ten strach úmyslně přitápí?
Pokud máte pocit, že hysterie kolem AI občas působí jako řízená reklamní kampaň smíchaná s dystopickým trailerem na Netflixu, pak vaše intuice pravděpodobně funguje správně. Jaký je seznam hlavních podezřelých?
Samotní šéfové AI korporací
Možná jste si všimli zvláštního paradoxu: generální ředitelé technologických gigantů pravidelně chodí do vládních výborů, tváří se hluboce znepokojeně a varují, že jejich produkty mohou představovat existenční riziko pro lidstvo.
„Prosím, regulujte nás. Jsme až příliš mocní,“ říkají. To zní skoro, jako kdyby výrobce energetických nápojů tvrdil, že jeho limonáda může otevřít červí díru v časoprostoru.
Proč to dělají? Protože říct o svém produktu, že je tak revoluční a mocný, až ohrožuje samotnou civilizaci, je marketingový sen a dokonalé PR. Když firma tvrdí, že její chatbot může změnit budoucnost lidstva, investoři slyší: „Kupujte akcie.“
Regulace je navíc i zbraň proti konkurenci. Obří technologické firmy si mohou dovolit armádu právníků a lobbistů, malý startup z Brna nebo Tallinnu však většinou ne. Čím složitější, dražší a byrokratičtější regulace AI budou, tím větší výhodu získají korporace, které trhu dominují už dnes.
Strach se tak elegantně mění v nástroj na betonování monopolů. Historie ostatně ukazuje, že velké firmy regulace často milují – hlavně tehdy, když je konkurence finančně neunese.
Média a lovci kliků
Titulek „AI vám pravděpodobně ušetří 20 minut denně při psaní e-mailů“ nezajímá skoro nikoho. Ale titulek „EXPERT VARUJE: AI do pěti let nahradí většinu lidstva!“ generuje kliknutí, sdílení, reklamu i panické komentáře na sociálních sítích, za nimiž stojí šustot peněz.
Moderní mediální prostředí je totiž nastavené na maximalizaci emocí. A žádná emoce nefunguje tak spolehlivě jako strach.
Média nepotřebují vysvětlovat nuance neuronových sítí nebo limity jazykových modelů. Potřebují pozornost. A pozornost získává hlavně katastrofa. Čím děsivější scénář, tím vyšší engagement. Zkuste do titulku napsat: „Postupná eroze informační důvěry ve společnosti pokračuje.“ To nevypadá na rekordní čtenost. „AI zničí lidstvo do roku 2030!“ je marketingově podstatně šťavnatější.
Kdyby meteorologové fungovali stejně jako část médií, běžná předpověď počasí by zněla: „Slunce zítra opět agresivně zaútočí na střední Evropu.“
Konzultanti a digitální proroci
Nové technologie s sebou pravidelně přinášejí novou kastu digitálních proroků. Ještě před několika lety to byli experti na kryptoměny, potom na metaverse, tedy propojení virtuálního a fyzického světa, a dnes experti, kteří vám za několik desítek tisíc korun vysvětlí, že vaše firma nepřežije příští kvartál, pokud nezačne používat AI na optimalizaci firemního odpadu nebo automatizaci strategických procesů.
Co to přesně znamená? To často neví nikdo, ale zní to draze.
Jejich obchodní model bývá jednoduchý: nejdřív vytvořit pocit existenční hrozby, potom nabídnout drahé školení, audit nebo workshop a nakonec po sobě zanechat prezentaci plnou anglických buzzwordů a fotografii robota podávajícího si ruku s člověkem.
Ideálně ještě s větou „Budoucnost začíná dnes“, kterou by bylo možné bez úprav použít zároveň pro AI summit, developerský projekt i reklamu na proteinový jogurt.
Závěrečná diagnóza
Strach z AI je do určité míry oprávněný. Změna je rychlá, nejistá a pro některé i nepříjemná. Jenže velká část paniky připomíná spíš dobře napsané divadlo než realistickou analýzu budoucnosti.
Umělá inteligence nás pravděpodobně nezotročí. Mnohem reálnější je, že nás zahltí nekonečným proudem průměrného obsahu, automatizovaných reklam, falešných emocí a dokonale cílených manipulací. A že budeme dobrovolně platit měsíční předplatné za funkce, které jsme ještě před pár lety zvládali sami zdarma.
Možná tak nakonec nebude největší tragédií AI to, že začne myslet jako člověk, ale že část lidí začne komunikovat jako chatbot.
Až tedy příště uvidíte titulek o tom, že AI získala vědomí a plánuje převrat, zachovejte klid. Je docela možné, že ve skutečnosti jen někdo potřebuje zvýšit ohodnocení své firmy, prodat konzultaci nebo nasbírat další milion kliknutí.
Jan Urban
Duch svatý sestoupil, ale bohužel špatně zaparkoval
Do naší současné politiky zjevně sestoupil Duch svatý. Jak jinak si lze vysvětlit zázračné obraty názorů, kolektivní ztráty paměti či opakovaná vstávání politiků z mrtvých? Při tomto zásahu shůry však došlo k fatálnímu omylu.
Jan Urban
Český vládní houbařský kroužek: „Našli jsme peníze v rozpočtu“
Kde bere stát peníze, když mu chybí? Daně? Dluhy? Kdeže! Naši politici s oblibou vyrážejí do lesa státního rozpočtu a miliardy prostě „najdou“. Vítejte ve světě kouzelného účetnictví, kde se peníze hledají a úspěšně nacházejí.
Jan Urban
Třídní sraz po (mnoha a mnoha) letech aneb Když čas pracuje bez nároku na dovolenou
Na třídní srazy z gymnázia jsem přestal chodit už dávno. Ne z lenosti ani z nedostatku vztahu ke spolužákům, ale z pudu sebezáchovy - a možná i z ohleduplnosti k nim i k sobě. Pak jsem však, po nečekaném impulzu, změnil názor.
Jan Urban
Sedm znaků, jak poznat ty, kteří na internet píší o věcech, kterým vůbec nerozumí
Internet kdysi vznikl jako prostor pro sdílení informací. Ta doba je však již dávno pryč. Dnes už je to spíš gigantická soutěž v tom, kdo dokáže s největší jistotou vysvětlit něco, co nikdy nestudoval, nezažil ani neviděl zblízka.
Jan Urban
Ostrovní říše bez moře: Proč se vyčleňujeme z Evropy, i když si tím prostřelíme botu
Říká se, že Česko je srdcem Evropy. Pokud ano, pak jsme srdce s chronickou arytmií — a možná jediné na světě, které při každém druhém tepu svému tělu hrdě hlásí: „Nechte mě být, já s vámi nechci mít nic společného!
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
Světový den včel 2026: Proč je 20. květen dnem malých opylovačů a co se pro ně chystá v Praze?
Ne každý je miluje, přesto by bez nich byl celý svět v ohrožení. Včely mají pro naši existenci...
Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících
Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila dnes odpoledne nehoda, při...
Na klesající porodnost má reagovat vládní novela. Ta chce rodinám přidat desítky tisíc korun
Stát chystá další zvýšení podpory pro rodiny s malými dětmi. Rodičovský příspěvek by mohl od...
Přijímačky na SŠ 2026 krok za krokem: Co čeká nepřijaté uchazeče ve 2. kole
Tisíce uchazečů o studium na středních školách a gymnáziích už znají výsledky prvního kola...
- Počet článků 213
- Celková karma 17,31
- Průměrná čtenost 429x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020