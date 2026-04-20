Jak (ne)psát o veřejnoprávní službě
Jde totiž o ukázkový příklad, jak se kritika veřejné instituce může minout účinkem, pokud rezignuje na fakta a objektivní analýzu, a místo toho nabídne pohled do dílny plné věcných chyb, logických klamů a stylistických poklesků.
Kritika Česká televize je nesporně legitimní a potřebná. O to důležitější ale je, aby byla vedena věcně, srozumitelně a argumentačně poctivě, nikoli stylem denunciačních zasedání bývalých uličních výborů KSČ.
Argumentace místo dojmologie
Základní slabinou původního textu je absence konkrétních, faktických a věcných tvrzení. Místo nich autorka pracuje s levnými hodnotícími nálepkami (“profláknutý politik“, „jdou na ruku“, „truc-akce“), které sice vyjadřují postoj, ale samy o sobě nic neříkají, a už vůbec nic nedokazují. Takový jazyk nevede k debatě, ale spíše ji uzavírá.
Podobně problematické jsou osobní útoky, například vůči Danielu Kroupovi. Hodnotit relevanci něčího názoru na základě jeho dřívějších neúspěchů není argument, ale klasický argumentační faul. Tvrdit totiž, že názor D. Kroupy je irelevantní, protože „neudržel politickou stranu“, je asi stejně logické jako tvrdit, že kuchař neumí ohodnotit jídlo, protože mu před deseti lety vyhořela restaurace.
Pokud má být kritika přesvědčivá, musí stát na obsahu sdělení, nikoli na urputné snaze o osobní diskreditaci jeho nositele.
Ještě zřetelnější je to na konkrétních formulacích z původního textu. Například tvrzení, že Česká televize „jde na ruku“ určitému názorovému proudu, není doloženo jediným konkrétním příkladem pořadu, výroku nebo systematického selhání. Podobně označení některých kroků za „truc-akci“ nahrazuje vysvětlení jejich příčin jen jejich osobní interpretací bez opory v datech. Čtenář se tak nedozvídá, co přesně je špatně — pouze to, že to autorka vnímá negativně.
Nezávislost není „nedostatek loajality“
Nejzávažnější moment textu však přichází ve chvíli, kdy autorka implicitně požaduje, aby veřejnoprávní médium více reflektovalo postoje aktuální vlády. Tady už nejde jen o stylistiku nebo argumentační čistotu, ale o samotné pochopení role médií v demokratickém systému.
Úkolem veřejnoprávního média není přebírat perspektivu vládní moci ani ji „vyvažovat“ směrem k větší vstřícnosti. Úkolem České televize tak není být hlásnou troubou aktuální vládní garnitury, i kdyby stál v jejím čele náš oblíbený estébák, a už vůbec ne být servilní vůči moci tak, jak by si to autorka přála.
Její funkcí je moc kontrolovat, klást otázky a poskytovat prostor různým hlasům. Pokud televize kriticky reflektuje kroky vlády, nejedná se o zaujatost, ale o naplňování její veřejné služby. Protože každá moc, nemá-li se stát zlovolnou, musí být kontrolována.
Požadavek, aby médium „odráželo vládu“, by v praxi znamenal posun od nezávislé žurnalistiky k institucionální loajalitě. Takový model je typický pro státní média v nedemokratických režimech na východ od našich hranic, nikoli pro veřejnoprávní instituci v pluralitní společnosti. Zaměňovat tyto role není jen nepřesnost — je to zásadní omyl.
Tento problém se navíc v textu neobjevuje okrajově, ale jako jeden z jeho nosných motivů. Pokud je „objektivita“ implicitně chápána jako větší soulad s vládními postoji, pak nejde o volání po vyváženosti, ale o redefinici role média směrem k poslušnosti. Takový požadavek je v přímém rozporu s principem nezávislé veřejnoprávní služby.
Styl jako součást sdělení
Samostatnou kapitolou je jazyková a stylistická úroveň textu. Překlepy, neuhlazené formulace, opakování a místy chaotická stavba vět naznačují, že text vznikal ve spěchu nebo silném emotivním rozpoložení. To samo o sobě není diskvalifikující, ale v kombinaci s absencí argumentační struktury to oslabuje celkovou přesvědčivost sdělení.
Pokud někdo upozorňuje na „úpadek kvality“, je fér očekávat, že jeho vlastní text bude naplňovat alespoň základní standardy kvality — nejen obsahově, ale i formálně.
Co by šlo kritizovat lépe
To vše neznamená, že by Česká televize byla mimo kritiku. Naopak: debata o její programové skladbě, nabídce filmů, hospodaření nebo vyváženosti je legitimní a potřebná. Právě proto by ale měla být vedena přesně, s oporou v konkrétních příkladech a bez zkratkovitých soudů.
Bez toho se totiž kritika mění spíše ve vyjádření osobní nespokojenosti než v příspěvek k veřejné diskusi.
Závěrem
Text, který měl být kritikou veřejnoprávního média, tak ve výsledku vypovídá především o osobních limitech autorky a jejího vlastního přístupu k argumentaci. Ne proto, že by kritika byla nelegitimní, ale proto, že není podložena.
A především: pokud je jako řešení implicitně nabízen model, v němž má médium více „odrážet“ vládu, pak už nejde o debatu o kvalitě vysílání. Jde o posun k představě médií, která moc nereflektují, ale podporují. A to není drobný názorový rozdíl — to je zásadní střet o samotný smysl veřejnoprávní žurnalistiky. V takovém světě jsme už žili, a nebylo to nic příjemného.
Zatímco se tedy autorka stěhuje ke komerčním stanicím, kde je svět zjevně černobílejší a jednodušší, my ostatní si musíme počkat na debatu, která bude mít úroveň, fakta a dej bože i alespoň základní gramatickou čistotu.
Jan Urban
|Další články autora
- Počet článků 179
- Celková karma 15,27
- Průměrná čtenost 398x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020