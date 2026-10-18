Jak hnutí ANO dobylo Senát s čistou nulou a objevilo viníka volební porážky: voliče
Strategie byla naprosto neprůstřelná: nasadit do druhého kola masivních 13 kandidátů. Senátní volby však znovu ukázaly, že v horní komoře Parlamentu hnutí ANO pšenka příliš nekvete.
Vysvětlení porážky na nízkou účast je ovšem poněkud pohodlné. Přiznat, že ani marketingová mašinerie nedokáže proměnit kandidáty ANO, jejichž jedinou kvalifikací je loajalita k majiteli hnutí, v osobnosti by však mohlo pečlivě budovaný obraz hnutí trochu narušit.
Pokud si ale myslíte, že v centrále na Chodově teď tečou slzy, jste na omylu. Podle tradiční holdingové rétoriky jde totiž o naprosté vítězství.
Katastrofa, která je vlastně skvělá zpráva
Sám předseda a premiér přišel před novináře se zcela převratnou politologickou definicí: výsledek je sice pro hnutí katastrofální, ale vlastně je to „dobrá zpráva“. Proč? Protože to hnutí donutí k zamyšlení a restartu!
To dává dokonalý smysl. Když vaše firma vykáže stoprocentní ztrátu, neznamená to, že jste zkrachovali. Znamená to jen, že máte ideální příležitost se zamyslet nad tím, kdo ve firmě vlastně nemaká.
Hledání viníků všude kolem (sakra do za to může?)
Babiš okamžitě rozšifroval, kde se stala chyba. On sám to samozřejmě nebyl – on na sociálních sítích dřel do úmoru. Chyba je v lidech.
Někteří členové se prý jen pohodlně vezli na silné značce a mysleli si, že jim mandáty spadnou do klína samy.Zatímco vítězní kandidáti vládní koalice běhali od pěti ráno po nádražích a rozdávali koláčky, kandidáti ANO zřejmě čekali, až jim volební účast zařídí centrální PR tým.
A pak je tu samozřejmě ta klasická pravda: Senát je prostě instituce pro lidi se „správnou morální integritou“, což pro holdingové kádry občas bývá poněkud cizí prostředí.
Když značka drtí chybějící osobnosti
Celá tato senátní nula totiž v plné nahotě odhalila největší rodinné tajemství holdingu: hnutí ANO fatálně chybí skutečné, autentické osobnosti. Můžete mít miliardové rozpočty na marketing a bezchybný PR aparát, ale do Senátu lidé nevolí loga, nýbrž konkrétní jména s vlastní váhou a pevnou páteří.
Ukázalo se, že když ze scény na chvíli zmizí hlavní principál se svým obytňákem lným koblih, zbude v regionech jen armáda loajálních, avšak dokonale nevýrazných zaměstnanců. Ti sice umí bez reptání plnit příkazy z Chodova a usmívat se do objektivu, ale sami o sobě nedokážou oslovit a přitáhnout k urnám v druhém kole vůbec nikoho.
Bez charismatu a respektu se však senátní křesla zkrátka vyhrát nedají, ani kdyby jim k tomu v kampani zpíval sám Michal David.
Co z toho plyne pro voliče?
Když se na ty grafy s nulou podíváte zblízka, musíte ocenit tu neskutečnou stabilitu marketingu hnutí ANO. Slibovali, že nebudou plýtvat. A tak neplýtvali ani senátorskými křesly. Nezbývá než se hluboce poklonit této geniální taktice „vítězného restartu“ skrze totální porážku.
A nám ostatním, kteří jsme sledovali, jak se třináct nadějných tváří vypařilo jako pára nad hrncem, nezbývá než se chytit za hlavu, podívat se na ty prázdné senátní lavice holdingu a s úsměvem si říci: Bože, žehnej našim spoluobčanům za to, že všechny tyto lidi nezvolili.
Blýská se na lepší časy?
A tak, praví-li staré moudro, že všechno jednou končí, končí možná i tato éra politického podnikání. Tato historická nula v Senátu totiž dává naději, že se snad konečně blýská na lepší časy.
Možná, že lidé v této zemi začínají pomalu procitat a my se jednou vrátíme do starých dobrých dob, kdy se do politiky nechodilo kvůli zaklekávání konkurence, dojení evropských dotací nebo kvůli poslanecké imunitě, která má člověka zachránit před kriminálem. Tedy do dob, kdy slovo „politik“ znamenalo veřejnou službu, a ne jen šikovný způsob, jak ochránit vlastní holdingové impérium a vyhnout se teplákům s pruhy.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020