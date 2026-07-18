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Jak elegantně vrtět psem: zábava na neděli či manuál pro alternativní intelektuály?

Všichni víme, že mainstream lže, Brusel nás ožebračuje a nespálíme-li solární panely, vymřeme po přeslici. Naštěstí je tu však svatý grál nezávislé žurnalistiky – časopis TO, bojovník proti jakékoli formě politické korektnosti.

Jde o projekt, který se tak strašně moc snaží nepůsobit jako dezinformační scéna (kterou až po uši je), až z toho občas dostává lehkou názorovou křeč. Pokud však chcete pochopit, jak se dnes sofistikovaně „vrtí psem“, TO je ta nejlepší učebnice na trhu.

Zapomeňte na figurky v maskáčích, které na Václaváku křičí do megafonu, na agro-dezinformátory z Facebooku nebo průhledné rusofily. V týdeníku TO se na to jde od lesa, s nablýskanou obálkou, s akademickými tituly a intelektuálním šarmem.

Když se podíváte na soupisku autorů, je to jako nostalgický sraz pamětníků zlaté éry Václava Klause a neohrožených obránců „starého dobrého světa“, kde se emise neměřily a steak byl ještě legální.

Pravidelně sem své ostré texty pálí L.Jakl z IVK, mistr světa v oboru „Brusel nám zakazuje i dýchat“. Sekunduje mu známá ekonomická odbornice K. Lhotská, která s vědeckou vážností rozebere, proč je Green Deal v podstatě totalita a ekologický satanismus.

A korunu tomu všemu nasazuje senátorka D. Kovářová, která mezi pečením bábovek, kritikou mladých žen a obranou tradičního muže stíhá udatně bojovat proti diktatuře politické korektnosti a všem těm moderním nesmyslům, které nám sem tahá zkažený Západ.

A jaké narativy tito hrdinové naší doby s oblibou roztáčejí? Receptář mediálního manipulátora je v jejich podání doveden k dokonalosti:

· Brusel nás chce zničit a Fialova koalice (či její zbytky) mu tleská“: Klasický evergreen. Cokoliv se stane – od zdražení piva po kroupy na zahradě – může za to buď evropská regulace pomazánkového másla, nebo neschopnost bývalé pětikoalice.

· My, pronásledovaní disidenti (v nablýskaných trafikách“) versus prohnilé elity. Autoři se mistrně stylizují do role utlačovaných bojovníků za svobodu slova, kterým chce zlá cenzura zavřít ústa. To, že jejich „alternativní pravdu“ čtete na křídovém papíře v každém supermarketu a jejich tváře vídáme ve veřejném prostoru dnes a denně, je drobný logický detail, který netřeba tematizovat.

· „Ukrajina, mír a drahá elektřina“: Narativ, kde se geopolitický cynismus balí do dojemného humanitárního závoje. Pomoc napadené zemi se zásadně rámuje jako ožebračování českých matek samoživitelek a důchodců. Protože nejlepší způsob, jak dosáhnout míru, je přece tvářit se, že se nás tanky za humny netýkají.

Časopis TO zkrátka mistrovsky ovládá umění vypreparovat z reality jen ty drobky, které se hodí do jeho ideologického krámu, pořádně je osolit emocemi, zahustit strachem a naservírovat čtenáři, který už dopředu ví, čím chce být ten den vyděšen.

Je to vlastně taková bezpečná bublina pro lidi, co se bojí prakticky jakékoli budoucnosti. Takže kousněte do bábovky od paní Daniely, otevřete TO a nechte se unášet světem, kde je všechno spiknutí, nikomu se nedá věřit a jediným lékem je mentální návrat do divokých devadesátek.

Psovi už se z toho motá hlava, ale ocas vrtí dál! A je to dobré zábavné čtení na víkend. Přesto však pozor. Ministerstvo zdravotnictví a zdravého rozumu varuje: Dlouhodobá konzumace tohoto periodika ve větším množství může způsobit akutní ztrátu soudnosti, chronické vidění spiknutí za každým rohem, přecitlivělost na slovo „Brusel“ a nevratné poškození kritického myšlení. Uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sklonem k ověřování faktů.

Vydavatelem časopisu TO je společnost LRC media s.r.o., která byla založena v roce 2023 speciálně pro spuštění tohoto projektu. Jako jediný zakladatel, jednatel a stoprocentní vlastník této firmy figuruje v obchodním rejstříku podnikatel Daniel Urban, který podniká primárně v oblasti nemovitostí, realit a developmentu. Právě jeho kapitál z realitního byznysu tvoří hlavní finanční injekci, která umožnila rozjet ambiciózní tištěný projekt v době, kdy většina klasických médií z papíru spíše utíká.

Autor: Jan Urban | sobota 18.7.2026 11:59 | karma článku: 5,97 | přečteno: 60x

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