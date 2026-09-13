Jak daleko je válka?
Ještě před několika lety by většina z nás považovala za téměř absurdní, že bychom v Evropě mohli znovu řešit riziko velké války. Válka patřila do učebnic dějepisu, případně do vzdálených zemí, o kterých jsme slyšeli ve večerních zprávách.
Pak přišel únor 2022. Rusko napadlo Ukrajinu a najednou jsme si museli připustit něco, co jsme si připustit nechtěli: válka je v Evropě nejen možná, ale může trvat roky. Přesto jsme si vytvořili jednu psychologicky velmi pohodlnou hranici. Válka je na Ukrajině. My jsme v bezpečí. Jenže právě tato hranice začíná být stále méně přesvědčivá.
Dva kilometry
Dnešní zpráva je v tomto směru symbolická. Ruský dron zasáhl lokomotivu osobního vlaku jedoucího z Kyjeva do Varšavy. Před ním jel údajně vlak s bývalým britským premiérem Johnsonem a poradcem německého kancléře. Stalo se to na západě Ukrajiny, přibližně dva kilometry od polských hranic. Vlak měl 206 cestujících, podle dosavadních zpráv nebyl nikdo zraněn.
Dva kilometry. To je v evropském měřítku prakticky nic. Zvláště když si uvědomíme, že za těmi dvěma kilometry už začíná území členského státu Evropské unie a NATO.
Samozřejmě: neznamená to, že Rusko právě zaútočilo na NATO. A bylo by nezodpovědné tvrdit, že tento jediný incident automaticky znamená začátek třetí světové války. Jenže právě zde je potřeba rozlišovat mezi tím, co víme, a tím, co si domýšlíme.
Co víme, je, že ruské útoky se stále častěji odehrávají v blízkosti hranic NATO. Drony už opakovaně narušily nebo ohrozily vzdušný prostor členských zemí Aliance a evropské bezpečnostní instituce stále častěji mluví o ruské hybridní válce – od sabotáží přes kybernetické útoky až po dronové incidenty.
Co nevíme, je, zda Moskva či stárnoucí a zřejmě stále šílenější Putin skutečně plánuje přímý vojenský útok na některou zemi NATO. Třeba jen proto, že se ho chce dožít. Nebo proto, že si myslí, že si tím přidá léta strávená v Kremlu. Anebo zda jde „jen“ o pokus vyvolat chaos a současně zjistit, jak rychle a jednotně Evropa reaguje.
Největší nebezpečí nemusí být plánovaná válka
Mluví-li se o riziku války, představujeme si obvykle ruské tanky překračující hranici Polska nebo pobaltských států. Jenže válka nemusí začít takto. Může začít i omylem. Špatně vyhodnoceným útokem. Dronem, který zabloudí. Raketa může dopadnout jinam, než měla. Může být zasažen člověk, letadlo, loď nebo infrastruktura.
Nebo může dojít k fingovanému útoku podobnému tomu, když 31. srpna 1939 nacisté zinscenovali útok na německou rozhlasovou stanici v Gleiwitz a vydávali jej za polský útok na Německo: o den později Hitler použil tento fingovaný incident jako jednu z výmluv pro německý vpád do Polska.
V takových situacích přijde otázka: Co uděláme? A to možná mnohem důležitější otázka než to, zda Vladimir Putin někdy skutečně vydá rozkaz k útoku na NATO. Protože mezi mírem a válkou není pouze přepínač. Existuje mezi nimi široká šedá zóna: Sabotáž. Kybernetický útok. Výpadek elektřiny. Výbuch skladu. Provokace na hranicích. Dezinformační operace.
Právě tuto „šedou zónu“ dnes evropské bezpečnostní služby považují za stále významnější problém. A její výhoda pro útočníka je zřejmá. Není úplně válkou, takže se proti ní obtížně mobilizuje.
Putin nepotřebuje dobýt Evropu
Ještě jedna věc bývá v debatě přehlížena. Představa, že Rusko musí chtít vojensky dobýt Evropu, aby pro nás představovalo nebezpečí, je poněkud zjednodušená. Mnohem levnější je Evropu rozdělit.
Vyvolat mezi jejími obyvateli strach. Přesvědčit část společnosti, že NATO je zbytečné. Přesvědčit jinou část, že Ukrajina si za válku může sama. Vyvolat spor mezi členskými zeměmi. Přesvědčit voliče, že obrana je jen zbytečné utrácení peněz.
A především vytvořit dojem, že jakýkoli odpor je příliš nebezpečný. Protože aliance může být vojensky velmi silná, ale její skutečná síla nakonec stojí na něčem mnohem méně hmatatelném: na ochotě jejích členů jeden druhého bránit.
Česko není ostrov
Česká republika má přitom jednu psychologickou výhodu – a současně nevýhodu. Jsme geograficky dál od Ruska než Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko nebo Finsko. To vytváří pocit bezpečí.
Jenže moderní válka vzdálenosti dramaticky zmenšila. Dron nemusí mít velikost letadla. Nemusí stát miliony dolarů. Nemusí překonávat frontu tanky. Stačí technologie, která dokáže několik set nebo několik tisíc kilometrů přeletět, najít cíl a zasáhnout ho.
A vedle klasické války existuje internet, satelity, kyberprostor a sociální sítě. Česká republika tedy není ostrov. Naopak. Jsme součástí evropské infrastruktury, evropské ekonomiky, evropské energetiky i evropské bezpečnosti. Pokud by se bezpečnost Evropy začala skutečně rozpadat, nemáme kam „odjet stranou“.
Neznamená to, že se máme bát
Není důvod tvrdit, že Rusko zítra napadne Polsko, Litvu nebo Českou republiku. Není rozumné vytvářet dojem, že každá havárie dronu znamená začátek světové války. Taková interpretace by byla stejně chybná jako opačný názor, že se nic neděje.
Vyspělá bezpečnostní politika musí pracovat s rizikem, nikoli s jistotou. Koupíme-li hasicí přístroj, netvrdíme, že náš dům zítra shoří. Pouze připouštíme, že požár je možný. A čím dražší a ničivější by požár byl, tím méně rozumné je říkat: „Nebojte se, vždyť ještě nehoří.“ Největší rizikem současné situace je tak ruskou hru s ohněm podceňovat.
Evropa má totiž dnes dvě možnosti. Může doufat, že se nic nestane. Nebo může udělat všechno rozumné pro to, aby se nic nestalo. Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je však větší, než se na první pohled zdá.
První znamená čekat a čekat. Druhý znamená posílit protivzdušnou obranu, zásoby, infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost, armády i schopnost rychle reagovat. A především dát potenciálnímu protivníkovi najevo, že hranice NATO nejsou prostor pro Putinovo experimentování.
Právě odstrašení má totiž jeden zvláštní paradox. Když funguje, vypadá jako zbytečnost. Lidé se ptají, proč máme tolik vojáků, proč kupujeme letadla, proč stavíme protidronovou obranu a proč vlastně tolik utrácíme. Odpověď je však jednoduchá: protože jen díky tomu nikdy nezjistíme, jak válka vypadá.
A nakonec ty houby
Dnešní vlak z Kyjeva do Varšavy byl zasažen jen dva kilometry od polských hranic. Nikdo naštěstí nezemřel. A možná právě proto bychom si toho měli všimnout. Ne proto, abychom se začali bát. Ale abychom si přestali namlouvat, že evropská válka je něco, co se odehrává „někde daleko“.
Dnes jsou to dva kilometry. Zítra může být hranice o něco blíž. A tak si dovolím na závěr trochu českého optimismu: houby rostou. Drobným problémem je jen to, že podle dlouholetých lidových pranostik dochází k vysoké úrodě hub před válkami. Na druhé straně má však les tu výhodu, že člověk v něm alespoň na chvíli neslyší zprávy.
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