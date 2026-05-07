Jak bydlet za hubičku a tvářit se jako mučednice? Návod ministryně Zuzany Mrázové
Ve svém tiskovém brífinku, naprostém klenotu politické bizarnosti, tak typickém pro hnuté ANO, nám Zuzana v přímém přenosu vysvětlila, že být ministryní pro místní rozvoj neznamená rozvíjet regiony, ale především rozvíjet své vlastní portfolio nemovitostí, a to nejlépe za peníze nás všech.
Sociální případ z Bíliny
Představte si tu obtížnou situaci: Berete ministerský plat, diety, náhrady, auto s majáčkem… ale v noci nespíte, protože se bojíte, že přijdete o svůj obecní byt v Bílině za 4 500 korun měsíčně.
Paní ministryně nám se slzou v oku vysvětlila, že je to její „jediná jistota“. Chápete to? Žena, která rozhoduje o miliardách na bydlení pro mladé rodiny, se drží obecního bytu pro sociálně slabé jako klíště. To není hrabivost, to je přece citová vazba na panel!
Pařížská: Štafeta luxusu
Ale nebojte se, Zuzana netrpí jen v Bílině. Aby se jí lépe přemýšlelo o chudobě, využívá i onen slavný státní byt u Pařížské ulice, kde se dříve rekreovala Alena Schillerová.
Je to zjevně takové „prokleté místo“. Jakmile tam vstoupíte, okamžitě dostanete neodolatelnou chuť na mramorové obklady a začnete mít pocit, že 130 metrů čtverečních v centru Prahy je vlastně taková skromná garsonka pro pracující lid.
Černé stavby jako „kreativní hobby“
A ty černé stavby na jejích pozemcích? To jsou jen detaily! Zuzana prostě věří v „deregulaci“. Proč čekat na stavební povolení jako nějaký obyčejný smrtelník, když můžete nejdřív stavět a pak si jako ministryně napsat zákon, který to všechno posvětí? Tomu se říká efektivita. V hnutí ANO tomu říkají „prostě to postavíme“.
Proč je Zuzana ideální kádrem?
Pokud se ptáte, zda ji tyto kauzy diskvalifikují, odpověď zní: Naopak! Zuzana Mrázová splňuje všechny parametry pro elitní funkci v hnutí:
- Hroší kůže: Dokáže se tvářit jako oběť, zatímco v kapse svírá klíče od tří státních a dvou obecních bytů.
- Selektivní amnézie: Nepamatuje si, jak přišla k levnému nájmu, ale přesně ví, že za to může „kampaň“ a Kalousek.
- Lidovost: Káže vodu (drahé hypotéky pro lidi) a pije víno (nájem za cenu dvou večeří v lepší restauraci).
Závěr
Zuzana nám ukázala, že „místní rozvoj“ v jejím podání znamená, že se rozvíjí hlavně tam, kde právě bydlí. Takže až příště nebudete mít na nájem, nepropadejte panice. Prostě se staňte ministryní za ANO. Jistoty jsou v Bílině, luxus v Pařížské a svědomí… to se do majetkového přiznání stejně nepíše.
Tady je exkluzivní seznam rad pro každého, kdo chce dosáhnout „bytové nezávislosti“ v ministerském stylu. Stačí se držet těchto pěti bodů a brzy budete mít v kapse klíče od bytu v Bílině i apartmánu u Pařížské.
Patero Zuzany M. pro šetřivé milionáře
- Hrajte na city (a na alimenty): Když se vás novináři zeptají, proč jako ministryně okupujete obecní byt pro chudé za 4 500 Kč, okamžitě vytáhněte historku o svých manželstvích, výživném na děti a těžkých začátcích. Funguje to jako magický štít – čím víc se „obnažíte až do spodního prádla“, tím méně si lidé budou všímat, že váš plat má pět nul.
- Definujte „nadstandard“ po svém: Pokud obýváte 130 metrů čtverečních na náměstí, tvařte se, že je to v podstatě skromná buňka. Pokud vám stát platí luxusní apartmán u Pařížské, berte to jako nutné pracovní minimum. Nadstandard je přece jenom to, co mají ti druzí, vy máte jen „jedinou životní jistotu“.
- Stavte kreativně (nejlépe bez povolení): Máte na pozemku černé stavby, které odporují územnímu plánu? Žádný problém! Prostě řekněte, že jste byla „nedůsledná“. Jako ministryně pro místní rozvoj přece nebudete ztrácet čas papírováním na stavebním úřadě, který sama řídíte.
- Lidovost nade vše: Nezapomínejte lidem v exekucích a bytové nouzi vzkazovat, že „máte silné sociální cítění“. To, že jim fakticky blokujete obecní byty, na které se v Bílině čeká roky, je jen drobný detail v rámci vaší „odborné praxe se sociální politikou“.
- Neodstupujte, vysvětlujte: Klíčem k úspěchu v ANO je pochopit, že čím víc je kauza absurdní, tím delší brífink musíte uspořádat. Pokud se do toho zamotáte, vždycky můžete říct, že je to kampaň.
Můj tip: Pokud chcete být opravdu důslední, doporučuji si pořídit designové hodinky (aby vám ladily k Pařížské), ale nájem v Bílině dál platit v drobných, abyste neztratili kontakt s realitou „obyčejných lidí“.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020