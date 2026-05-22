IVK opět na scéně: Jak porodit geopolitickou analýzu bez znalosti historie i logiky

IVK, díky přispění L. Jakla, náš obšťastnil dalším dílem svého seriálu o tom, jak rádoby poučeně a s nadhledem komentovat světové dění bez znalosti historie i dalších disciplín včetně elementární logiky. Tentokrát na téma „síla“.

Když se člověk pustí do úvah o válce, odstrašení a geopolitice, měl by mít aspoň základní představu o tom, jak funguje svět i základní znalosti disciplín, jakými jsou historie, především historie studené války, ale i teorie her a psychologie mocností.

Jinak vznikají texty typu „rozumí jen síle“, kde autor s vážnou tváří objeví něco, co bylo vyřešeno už v době, kdy si Kennedy s Chruščovem hráli o planetu v kubánské krizi.

Rozumí jen síle? Ano. A právě proto svět ještě stojí

Existuje fascinující typ politického komentátora. Poznáte ho snadno: tváří se jako realista, ale ve skutečnosti uvažuje asi jako člověk, který v šachách objevil, že soupeř má taky figurky, a považuje to za civilizační průlom.

Tento typ komentátora obvykle pronese něco „hlubokomyslného“ a čeká potlesk, protože právě údajně odhalil tajemství mezinárodní politiky. Jenže problém je, že mezinárodní politika, na rozdíl od toho, o čem se nás snaží Jakl přesvědčit, opravdu síle rozumí. Od starověkých Athén přes Řím až po NATO a Kreml.

To je základní premisa existence států posledních několika tisíc let. Funguje totiž až děsivě dobře.

Největší důkaz? Třetí světová válka nezačala

Studená válka byla období, kdy proti sobě stáli dva ideologicky nepřátelské bloky s tisíci jaderných hlavic namířených na sebe. Sovětský svaz a USA, které se vzájemně nenáviděly.

A přesto se přímo neutkaly. Proč? Protože obě strany věděly, že útok znamená vlastní zničení. Nešlo o morální diktát, ani o humanismus či projev mírové meditace. Teorie her tomu říká „vzájemně zaručené zničení“ (MAD), a jeho princip je brutálně jednoduchý: Jestli vystřelíš, zemřeš taky. A právě proto nikdo nevystřelil.

To je mimochodem jeden z největších paradoxů moderních dějin: nukleární zbraně jsou tak strašné, až dramaticky snižují pravděpodobnost velké války. Jenže pro některé komentátory je to asi příliš mentálně složité. Představa, že stabilitu může vytvářet strach z reciprocity, jim připadá stejně nepřijatelná jako účetnictví dítěti, které právě objevilo pastelky.

„Rozumí jen síle“ není argument. To je popis reality.

Samozřejmě že mocnosti rozumí síle. Každý stát v historii rozuměl síle. Římané, Britové, Sověti, Američané, Čína i Napoleon. Pointa ale není v tom, že síla existuje. Pointa je, jak se používá.

Odstrašení funguje právě tehdy, když je vzájemné. Když obě strany vědí, že konflikt bude znamenat katastrofu i pro ně samotné. Nemusíte protivníka milovat. Nemusíte mu ani věřit v ničem kromě jediné věci: že nechce spáchat sebevraždu. A to většinou stačí.

To je mimochodem důvod, proč byla studená válka paradoxně stabilnější než mnohé konflikty před ní. Obě strany byly cynické, paranoidní a ozbrojené po zuby — ale nebyly úplně šílené.

A jakmile Američané zjistili, že Rusové nejsou úplní blázni, nebylo třeba, aby jim věřili. Kubánská krize neskončila proto, že by jedna strana „ukázala svaly“ a druhá se psychicky zhroutila. Skončila proto, že si obě strany uvědomily cenu eskalace. Kennedy ani Chruščov nebyli pacifisté. Byli to tvrdí pragmatici, kteří pochopili, že vítěz jaderné války bude velmi podobný poraženému: mrtvý. A právě tahle racionalita držela svět desítky let pohromadě.

Naivita a neznalost převlečené za hloubku

Na textech typu „rozumí jen síle“ je nejvtipnější jejich předstíraný realismus. Autor se stylizuje do role člověka, který vidí svět bez iluzí. Jenže ve skutečnosti často ignoruje nejzákladnější mechanismus strategického myšlení i toho, jak skutečné dějiny fungují.

Lidé, kteří strategické odstrašení zesměšňují však paradoxně sami díky tomuto systému žijí. Kdyby odstrašení nefungovalo, už dávno by Evropa vypadala jako parkoviště po dopadu asteroidů. Jenže ono funguje tak dobře, že si jeho existenci většina lidí ani neuvědomuje. Podobně jako si člověk neuvědomuje kyslík, dokud nezačne chybět.

A tak vznikají komentáře, které zaměňují vlastní morální pózu za uvažování. Výsledkem je zvláštní „intelektuální“ výkon: člověk chce působit jako Churchill, ale skončí jako hospodský expert, který právě objevil, že boxeři v ringu používají pěsti. Ale v IVK se to nepochybně ztratí.

Autor: Jan Urban | pátek 22.5.2026 8:54 | karma článku: 9,66 | přečteno: 98x

Jan Urban

Proč se cpeme někam, kam biologicky ani kulturně nepatříme

Existují národy, které celý svůj historický život řeší otázky prosperity, bezpečnosti, technologického pokroku nebo kvality vzdělávání. A pak existujeme my, národ, který pravidelně pořádá olympiádu v disciplíně kam patříme.

21.5.2026 v 10:44 | Karma: 22,72 | Přečteno: 517x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když Mikeš učí NATO, kdo má jezdit na summit

Podle Mikeše zřejmě nestačí být bývalým šéfem Vojenského výboru NATO. Důležitější kvalifikací pro účast na summitu této organizace je patrně bezmezná loajalita k premiérovi a ochota poslušně schvalovat neonacisty za ministry ČR.

20.5.2026 v 15:25 | Karma: 25,07 | Přečteno: 480x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Trafika za loajalitu, aneb jak se dělá politika po babišovsku

V české politice existují dvě jistoty: veřejná hesla sloužící k získání voličů, a neveřejné odměny pro loajální spojence. Ta druhá kategorie bývá však, ve srovnání s jakýmkoli volební programem, daleko stabilnější.

20.5.2026 v 12:39 | Karma: 16,82 | Přečteno: 235x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Co jsem měl dělat, když na tom Tomio trval, aneb Andrej v boji proti bavorským politikům

Hádejte, kdo to je: jeden den vysvětlujete, že Německo je „náš strategický a ekonomicky nejdůležitější partner“, a druhý přesvědčuje německé strany, aby jejich politici na sjezd sudetského landsmanšaftu raději do Brna nejezdili?

19.5.2026 v 19:34 | Karma: 35,76 | Přečteno: 1330x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak opodstatněné jsou obavy z AI, a kdo a jak na nich vydělává?

Strach se stal jedním z nejvýnosnějších artiklů naší doby, což platí, možná ještě více, i u strachu z AI. Kdo na těchto obavách vydělává, a proč dokážou být zvýšené obavy z AI tak výnosné?

18.5.2026 v 16:36 | Karma: 7,24 | Přečteno: 125x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 218
  • Celková karma 17,44
  • Průměrná čtenost 433x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

