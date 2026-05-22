IVK opět na scéně: Jak porodit geopolitickou analýzu bez znalosti historie i logiky
Když se člověk pustí do úvah o válce, odstrašení a geopolitice, měl by mít aspoň základní představu o tom, jak funguje svět i základní znalosti disciplín, jakými jsou historie, především historie studené války, ale i teorie her a psychologie mocností.
Jinak vznikají texty typu „rozumí jen síle“, kde autor s vážnou tváří objeví něco, co bylo vyřešeno už v době, kdy si Kennedy s Chruščovem hráli o planetu v kubánské krizi.
Rozumí jen síle? Ano. A právě proto svět ještě stojí
Existuje fascinující typ politického komentátora. Poznáte ho snadno: tváří se jako realista, ale ve skutečnosti uvažuje asi jako člověk, který v šachách objevil, že soupeř má taky figurky, a považuje to za civilizační průlom.
Tento typ komentátora obvykle pronese něco „hlubokomyslného“ a čeká potlesk, protože právě údajně odhalil tajemství mezinárodní politiky. Jenže problém je, že mezinárodní politika, na rozdíl od toho, o čem se nás snaží Jakl přesvědčit, opravdu síle rozumí. Od starověkých Athén přes Řím až po NATO a Kreml.
To je základní premisa existence států posledních několika tisíc let. Funguje totiž až děsivě dobře.
Největší důkaz? Třetí světová válka nezačala
Studená válka byla období, kdy proti sobě stáli dva ideologicky nepřátelské bloky s tisíci jaderných hlavic namířených na sebe. Sovětský svaz a USA, které se vzájemně nenáviděly.
A přesto se přímo neutkaly. Proč? Protože obě strany věděly, že útok znamená vlastní zničení. Nešlo o morální diktát, ani o humanismus či projev mírové meditace. Teorie her tomu říká „vzájemně zaručené zničení“ (MAD), a jeho princip je brutálně jednoduchý: Jestli vystřelíš, zemřeš taky. A právě proto nikdo nevystřelil.
To je mimochodem jeden z největších paradoxů moderních dějin: nukleární zbraně jsou tak strašné, až dramaticky snižují pravděpodobnost velké války. Jenže pro některé komentátory je to asi příliš mentálně složité. Představa, že stabilitu může vytvářet strach z reciprocity, jim připadá stejně nepřijatelná jako účetnictví dítěti, které právě objevilo pastelky.
„Rozumí jen síle“ není argument. To je popis reality.
Samozřejmě že mocnosti rozumí síle. Každý stát v historii rozuměl síle. Římané, Britové, Sověti, Američané, Čína i Napoleon. Pointa ale není v tom, že síla existuje. Pointa je, jak se používá.
Odstrašení funguje právě tehdy, když je vzájemné. Když obě strany vědí, že konflikt bude znamenat katastrofu i pro ně samotné. Nemusíte protivníka milovat. Nemusíte mu ani věřit v ničem kromě jediné věci: že nechce spáchat sebevraždu. A to většinou stačí.
To je mimochodem důvod, proč byla studená válka paradoxně stabilnější než mnohé konflikty před ní. Obě strany byly cynické, paranoidní a ozbrojené po zuby — ale nebyly úplně šílené.
A jakmile Američané zjistili, že Rusové nejsou úplní blázni, nebylo třeba, aby jim věřili. Kubánská krize neskončila proto, že by jedna strana „ukázala svaly“ a druhá se psychicky zhroutila. Skončila proto, že si obě strany uvědomily cenu eskalace. Kennedy ani Chruščov nebyli pacifisté. Byli to tvrdí pragmatici, kteří pochopili, že vítěz jaderné války bude velmi podobný poraženému: mrtvý. A právě tahle racionalita držela svět desítky let pohromadě.
Naivita a neznalost převlečené za hloubku
Na textech typu „rozumí jen síle“ je nejvtipnější jejich předstíraný realismus. Autor se stylizuje do role člověka, který vidí svět bez iluzí. Jenže ve skutečnosti často ignoruje nejzákladnější mechanismus strategického myšlení i toho, jak skutečné dějiny fungují.
Lidé, kteří strategické odstrašení zesměšňují však paradoxně sami díky tomuto systému žijí. Kdyby odstrašení nefungovalo, už dávno by Evropa vypadala jako parkoviště po dopadu asteroidů. Jenže ono funguje tak dobře, že si jeho existenci většina lidí ani neuvědomuje. Podobně jako si člověk neuvědomuje kyslík, dokud nezačne chybět.
A tak vznikají komentáře, které zaměňují vlastní morální pózu za uvažování. Výsledkem je zvláštní „intelektuální“ výkon: člověk chce působit jako Churchill, ale skončí jako hospodský expert, který právě objevil, že boxeři v ringu používají pěsti. Ale v IVK se to nepochybně ztratí.
Jan Urban
Proč se cpeme někam, kam biologicky ani kulturně nepatříme
Existují národy, které celý svůj historický život řeší otázky prosperity, bezpečnosti, technologického pokroku nebo kvality vzdělávání. A pak existujeme my, národ, který pravidelně pořádá olympiádu v disciplíně kam patříme.
Jan Urban
Když Mikeš učí NATO, kdo má jezdit na summit
Podle Mikeše zřejmě nestačí být bývalým šéfem Vojenského výboru NATO. Důležitější kvalifikací pro účast na summitu této organizace je patrně bezmezná loajalita k premiérovi a ochota poslušně schvalovat neonacisty za ministry ČR.
Jan Urban
Trafika za loajalitu, aneb jak se dělá politika po babišovsku
V české politice existují dvě jistoty: veřejná hesla sloužící k získání voličů, a neveřejné odměny pro loajální spojence. Ta druhá kategorie bývá však, ve srovnání s jakýmkoli volební programem, daleko stabilnější.
Jan Urban
Co jsem měl dělat, když na tom Tomio trval, aneb Andrej v boji proti bavorským politikům
Hádejte, kdo to je: jeden den vysvětlujete, že Německo je „náš strategický a ekonomicky nejdůležitější partner“, a druhý přesvědčuje německé strany, aby jejich politici na sjezd sudetského landsmanšaftu raději do Brna nejezdili?
Jan Urban
Jak opodstatněné jsou obavy z AI, a kdo a jak na nich vydělává?
Strach se stal jedním z nejvýnosnějších artiklů naší doby, což platí, možná ještě více, i u strachu z AI. Kdo na těchto obavách vydělává, a proč dokážou být zvýšené obavy z AI tak výnosné?
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
7. den MS v hokeji 2026: Kanada, Slovensko i Švýcarsko potvrdily role favoritů
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračovalo dalším nabitým programem. Ve čtvrtek 21. května...
Spor Budinského kvůli poškozeným cestám. Soud doporučil uhradit škodu, říká právník obce
Obvodní soud pro Prahu 5 se v tomto týdnu zabýval kauzou spojenou s obcí na Telčsku a bývalým...
Improvizátoři odehrají na gauči show bez scénáře, diváci rozhodnou o ději
Jablonecký klub Stage hostí v sobotu večer improvizované představení divadelního spolku Imjoy. Celá...
Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje
Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle...
- Počet článků 218
- Celková karma 17,44
- Průměrná čtenost 433x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020