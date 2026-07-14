Inzerát: Hledá se vlastenec na plný úvazek. Zn. Spěchá
Pokud máte rádi adrenalin, bizarní politický kabaret a rádi se rozčilujete nad ranní kávou, toto je adresa přesně pro vás.
Naše konkurenční výhody: Co u nás najdete
- Dotační magnáty ze sousedství: Proč by nám vládli naši vlastní neschopní politici, když můžeme mít importovanou elitu? Náš národní klenot je přivandrovalý estébák, který s dojemným přízvukem vysvětlí, že všechny ty miliardy z evropských dotací chrání vlastně naše ohrožené motýly a vybudovaly nejlepší toustový chleba na světě. Že to vyšetřuje policie? Kampaň! Účelovka!
- Multikulturní vlastenectví: Máme tu i unikátní politické úkazy. Třeba hrdého moravského Japonce, který udatně brání naši „tradiční českou kulturu“ (pravděpodobně sushi s knedlíkem) a ve volném čase oddaně šveholí noty přímo z Kremlu. Protože nic neochrání naši suverenitu lépe než moskevský diktát a okamžitý strach z uprchlíků, které tu nikdo nikdy neviděl.
- Veksláckou nostalgii v praxi: Chybí vám divoká devadesátá léta, šusťákovky a fialová saka? Žádný strach, u nás tito hrdinové kapitalistického realismu nikdy neodešli. Dnes sice místo bony kšeftují s celým státem, ale občas se rádi vrátíme ke kořenům. Třeba když v opilosti převracejí sanitky v centru Prahy, aby ukázaly, kdo je tady skutečným pánem silnic a zákonů. Policie jim samozřejmě ráda domluví – přece nebudeme kazit radost klukům v jejich veksláckých zábavách.
Naši voliči: Architekti vlastního neštěstí
Tím nejkrásnějším prvkem naší země je však její nezdolný volič.. Tedy, konkrétně ta jeho část, která úspěšně prošla naším slavným vzdělávacím systémem bez toho, aby se projevila kritickým myšlením.
„Brusel nás chce zničit svými úspornými žárovkami, dotacemi na čistou vodu a lidskými právy! Zato z Moskvy sálá ta pravá, hřejivá, sice trochu chudá, špinavá a agresivní, ale naše slovanská láska doprovázená tanky.“
Tito uvědomělí občané se upřímně děsí civilizovaného, schopného, možnáupjatého, ale kulturního Západu. Představa, že by se museli chovat ekologicky nebo nedejbože respektovat menšiny, je naplňuje hrůzou. Mnohem raději proto vzhlížejí k nekulturní mafiánské gubernii na Východě. Tam se totiž s ničím nepářou – korupce je tam legální, opozice padá z oken a bída se vydává za duchovní bohatství. To je ten správný vzor pro českého buřtového a koblihového chalupáře!
Služby pro občany: Zažijte středověk na vlastní kůži
Aby byl zážitek z pobytu kompletní, nabízíme skvěle nefunkční infrastrukturu:
- Ubohé školství: Naše školy úspěšně připravují děti na život v minulém století. Hlavně se neučit nic praktického, nebýt kreativní a nedejbože nepochopit, jak funguje dezinformace na internetu. Biflování přítoků Volhy má přece absolutní přednost před finanční gramotností.
- Kolabující zdravotnictví: Máte rýmu? Skvělé, na termín u specialisty si počkáte jen do příštího jara. Pokud tedy dřív neumřete, což by vlastně vyřešilo deficit důchodového systému, takže stát vám bude vděčný. Naši lékaři masově odcházejí do onoho „zlého a prohnilého“ Německa, zatímco u nás doma situaci zachraňujeme nadšením a krabičkami paralenu, které jsou občas dokonce iv lékárnách k dostání.
Shrnutí: Neberte to!
Pokud tedy toužíte po zemi, kde se úspěch trestá, zloděj oslavuje jako „šikovnost“, pravda je jen otázkou názoru a budoucnosti se plánuje maximálně do příštích voleb, neváhejte. Tento skanzen absurdity je připraven pro vaše investice a nervové zhroucení.
Neváhejte a napište na adresu: Slepá ulička Evropy, PSČ: 1989 .
Jan Urban
Difficile est satiram non scribere
Když se do Prahy po dvou tisících letech vrátí římský satirik, zjistí, že historie sice pokročila, ale lidská směšnost, malost a nevzdělanost nikoli.
Jan Urban
Babiš, řečený Hrabiš, aneb miliardář snadno, mecenáš nikdy
Svět velkých peněz je fascinující místo. Podíváte-li se do naší historie či za hranice naší kotliny, zjistíte, že miliardáři mají často jednu společnou kratochvíli: když už nevědí, co s penězi, začnou je vracet společnosti.
Jan Urban
Ždímat, co se dá, rychle a dokud to jde: příběh na pokračování aneb Neverending story
Státní správa se mění rychleji než její tiskové zprávy. Odbornost ustupuje, praxe se „interpretuje“ a rodinné vazby získávají překvapivě moderní kariérní potenciál. Protože výběrové řízení je jen formalita, a výsledek předem znám.
Jan Urban
Výběrové řízení? Zastaralý přežitek: v kurzu je opět politická oddanost
Kdysi se říkalo, že vzdělání otevírá dveře. Zdá se, že v české politice už stačí stranická oddanost, správný profil na sociálních sítích a vědět, komu tleskat. Historie se opakuje: kariérní růst nikdy nebyl jednodušší.
Jan Urban
Kdo se bojí AI? Ti, kteří vědí, co si „myslí“, aneb o AI bez iluzí a emocí
V diskusích o umělé inteligenci se pravidelně potvrzuje jeden drobný, ale vytrvalý zákon veřejné debaty: čím méně lidé rozumí tomu, o čem mluví, tím jistěji vědí, co je správně, kdo za tím stojí a jaké jsou jeho skryté úmysly.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
Kvůli stavbě přehrady v Nových Heřminovech vznikne nová trasa silnice s osmi mosty
Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo tendr na zhotovitele přeložky silnice I/45 mezi Novými...
JIC Ventures investuje do HTG Medical, který automatizuje péči na JIP
O nároku firmy na náhradu za zmařené elektrárny se rozhodne znovu, řekl ÚS
Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek, který uznával nárok společnosti Wind Technology na náhradu od...
Za smrt matky s kočárkem potvrdil soud muži podmínku a zákaz řízení
Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil odvolací soud řidiči porsche Adamu...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 294
- Celková karma 19,28
- Průměrná čtenost 446x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020