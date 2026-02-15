INTERNÍ MEMORANDUM: Strategické směřování vysílání ČT, verze 2.0 (fikce)
Odesílatel: Vedení České televize
Předmět: Nový program ČT: Televize, která hladí po duši a neklade zbytečné otázky
Určeno: všem zaměstnancům ČT
Vážení kolegové,
v rámci hluboké restrukturalizace našeho vysílání opouštíme zastaralý koncept „veřejnoprávní služby“, který zbytečně zatěžoval diváka fakty.
Naším novým cílem je vysílání, které hladí po duši. Divák se již nesmí u televize mračit, a ČT se proto stává bezpečným přístavem, kde se realita upravuje tak, aby ladila s vládním programem a aktuálním rozpoložením předsedy hnutí.
Základní programové pilíře:
- Eliminace konfliktů: Debatní pořady nahrazujeme formátem „Společný souhlas“, kde hosté pod dohledem moderátora v lidovém kroji společně dospějí k závěru, který byl schválen už v ranním brífinku na Úřadu vlády.
- Pozitivní motivace: Místo informování o schodcích budeme vysílat oslavné eposy o tom, jak se nám všem žije lépe, i když to tak v nákupním košíku nevypadá (tzv. Optický blahobyt).
- Východní inspirace: V rámci nové politiky vyváženosti budeme čerpat z bohatých archivů našich východních partnerů, kteří technologii „šťastného a vděčného diváka“ dovedli k dokonalosti.
PROGRAMOVÉ SCHÉMA (Výběr z pilotní sezóny):
- 06:00 – Snídaně s holdingem: Ranní show vysílaná přímo z pekáren Penamu. Místo rosničky vystupuje vrchní technolog, který divákům ukazuje, jak se radostně sype mouka do díží. Kdo uvidí ve vysílání kůrku, vyhrává slevový kupón na hnojiva.
- 09:00 – Ruština s úsměvem: Jazykový kurz pod záštitou SPD. V první lekci se naučíme klíčové fráze pro jednání s delegacemi z Moskvy: „My vás nezvali, my vás prosili“ a „Ten plyn voní svobodou“.
- 11:00 – Motoristická hodinka: Filip Turek v koženém křesle testuje, kolik emisí vypustí průměrný vlastenec za jednu cestu do nákupního centra. Součástí je rubrika „Zbourej si svůj cyklopruh“.
- 13:00 – Přímý přenos: Závazek na počest Předsedy: Kamera zavítá do chemičky v Lovosicích. Pracovní kolektiv pod vedením politruka hnutí uzavírá veřejný závazek: „Za každou další dotaci, odpracujeme dvě hodiny bez remunerace!“
- 16:00 – Velké setkání u samovaru: Talkshow o česko-ruském přátelství. Hosté z SPD a Motoristů vítají delegaci uralských těžařů. Divák sleduje dojemné předávání dárkových košů plných řepky a uranu.
- 20:00 – Hlavní zprávy: Jistoty vteřinu po vteřině: Moderátoři informují o tom, že Andrej Babiš právě vyhrál bitvu s inflací tím, že ji zakázal. Zbytek zpráv tvoří uklidňující záběry na tekoucí vodu a pasoucí se koně.
- 22:00 – Dokument: Jak jsme se v EU mýlili: Historický exkurz do temných dob, kdy jsme si mysleli, že rozhodovat o sobě je lepší než nechat si poradit od přátel z východu.
|Další články autora
