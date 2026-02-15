INTERNÍ MEMORANDUM: Strategické směřování vysílání ČT, verze 2.0 (fikce)

Do našich rukou se dostalo memorandum, podle kterého ČT končí s kritikou. Čekají nás naopak reportáže z továren holdingu, ruština s SPD a nové motoristické pořady „Na rychlost nehleď“ a „Cyklista jako nepřítel“,

Odesílatel: Vedení České televize
Předmět: Nový program ČT: Televize, která hladí po duši a neklade zbytečné otázky

Určeno: všem zaměstnancům ČT

Vážení kolegové,
v rámci hluboké restrukturalizace našeho vysílání opouštíme zastaralý koncept „veřejnoprávní služby“, který zbytečně zatěžoval diváka fakty.

Naším novým cílem je vysílání, které hladí po duši. Divák se již nesmí u televize mračit, a ČT se proto stává bezpečným přístavem, kde se realita upravuje tak, aby ladila s vládním programem a aktuálním rozpoložením předsedy hnutí.

Základní programové pilíře:

  1. Eliminace konfliktů: Debatní pořady nahrazujeme formátem „Společný souhlas“, kde hosté pod dohledem moderátora v lidovém kroji společně dospějí k závěru, který byl schválen už v ranním brífinku na Úřadu vlády.
  2. Pozitivní motivace: Místo informování o schodcích budeme vysílat oslavné eposy o tom, jak se nám všem žije lépe, i když to tak v nákupním košíku nevypadá (tzv. Optický blahobyt).
  3. Východní inspirace: V rámci nové politiky vyváženosti budeme čerpat z bohatých archivů našich východních partnerů, kteří technologii „šťastného a vděčného diváka“ dovedli k dokonalosti.

PROGRAMOVÉ SCHÉMA (Výběr z pilotní sezóny):

  • 06:00 – Snídaně s holdingem: Ranní show vysílaná přímo z pekáren Penamu. Místo rosničky vystupuje vrchní technolog, který divákům ukazuje, jak se radostně sype mouka do díží. Kdo uvidí ve vysílání kůrku, vyhrává slevový kupón na hnojiva.
  • 09:00 – Ruština s úsměvem: Jazykový kurz pod záštitou SPD. V první lekci se naučíme klíčové fráze pro jednání s delegacemi z Moskvy: „My vás nezvali, my vás prosili“ a „Ten plyn voní svobodou“.
  • 11:00 – Motoristická hodinka: Filip Turek v koženém křesle testuje, kolik emisí vypustí průměrný vlastenec za jednu cestu do nákupního centra. Součástí je rubrika „Zbourej si svůj cyklopruh“.
  • 13:00 – Přímý přenos: Závazek na počest Předsedy: Kamera zavítá do chemičky v Lovosicích. Pracovní kolektiv pod vedením politruka hnutí uzavírá veřejný závazek: „Za každou další dotaci, odpracujeme dvě hodiny bez remunerace!“
  • 16:00 – Velké setkání u samovaru: Talkshow o česko-ruském přátelství. Hosté z SPD a Motoristů vítají delegaci uralských těžařů. Divák sleduje dojemné předávání dárkových košů plných řepky a uranu.
  • 20:00 – Hlavní zprávy: Jistoty vteřinu po vteřině: Moderátoři informují o tom, že Andrej Babiš právě vyhrál bitvu s inflací tím, že ji zakázal. Zbytek zpráv tvoří uklidňující záběry na tekoucí vodu a pasoucí se koně.
  • 22:00 – Dokument: Jak jsme se v EU mýlili: Historický exkurz do temných dob, kdy jsme si mysleli, že rozhodovat o sobě je lepší než nechat si poradit od přátel z východu.


Autor: Jan Urban | neděle 15.2.2026 18:27

Jan Urban

Jan Urban

  • Počet článků 63
  • Celková karma 12,20
  • Průměrná čtenost 315x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

