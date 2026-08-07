Inflace: Kdo (ne)hájí morálku a spravedlnost?
Když se řekne inflace, většina lidí si představí hospodářský děj – grafy, procenta a nudné ekonomické debaty. Ve skutečnosti je ale především a zejména otázkou morálky.
Inflace je totiž zloděj, byť možná nejslušnější zloděj na světě. Nevyrazí dveře, nerozbije okno a nic vám nevezme z peněženky. Jen způsobí, že to, co v ní máte, má každý rok o něco menší cenu.
A právě proto je tak zákeřná. Funguje jako skrytá daň. Nikdo o ní nehlasuje, nikdo ji dobrovolně neplatí, přesto lidem rok po roce ukusuje hodnotu celoživotních úspor. Peníze, které si někdo ze své mzdy poctivě odkládal desítky let, mají najednou podstatně menší cenu. Bez jediného podpisu a bez jediného zákona.
Ještě větší paradox spočívá v tom, že inflace trestá ctnost. Šetřivost přestává být odměňována. Ten, kdo spořil, chudne. Ten, kdo si půjčil (s pevným úrokem), na inflaci vydělává. Těžko hledat názornější příklad toho, jak lze převrátit základní pravidla odpovědného hospodaření.
A komu inflace ubližuje nejvíce? Především lidem s nízkými příjmy, seniorům a všem, kteří nemohou ze dne na den zvýšit svůj plat nebo přesunout úspory do výnosnějších investic. Právě ti platí účet za nezodpovědnou hospodářskou politiku nejvyšší.
Není proto překvapivé, že zákon ukládá České národní bance pečovat o cenovou stabilitu. Boj proti inflaci není její libůstka ani ideologie. Je to její základní povinnost. A o to zvláštněji působí, když právě proti tomuto boji v posledních týdnech veřejně vystoupili Andrej Babiš i Alena Schillerová a svou kritiku namířili nejen proti politice České národní banky, ale i osobně proti jejímu guvernérovi Aleši Michlovi.
Ekonomové mohou legitimně diskutovat o tom, zda mají být úrokové sazby o čtvrt procentního bodu vyšší nebo nižší. Mnohem podstatnější ale je, že cílem ČNB zůstává ochrana hodnoty české měny. Znehodnocování peněz dopadá přitom nejtvrději na ty, které oba politici prohlašují za své hlavní voliče – seniory, zaměstnance a domácnosti s nižšími příjmy, a do role jejichž ochránců se rádi stylizují. Každé oslabení boje proti inflaci totiž ve svých důsledcích znamená další znehodnocení úspor právě těch občanů, jejichž zájmy údajně hájí.
Ekonomika samozřejmě není černobílá a centrální banka se může v jednotlivých rozhodnutích mýlit. O tom je legitimní vést spor. Méně pochopitelné ale je zpochybňovat samotný cíl – ochranu hodnoty peněz. Protože nakonec nejde jen o ekonomiku. Jde o elementární morálku spravedlnost.
A tak stojí za to položit jednoduchou otázku: kdo dnes skutečně hájí zájmy lidí, kteří celý život poctivě pracovali, spořili a dodržovali pravidla? Kdo hájí základní morálku, která praví – jak říká Bible – že „hoden je člověk mzdy své“ ? A komu jsou úspory a životní jistoty lidí lhostejné?
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020