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Hvězdné trio naší politiky. Tři géniové, kteří nás vedou ke světlým zítřkům

Jan Urban
Říká se, že každá doba má takové hrdiny, jaké si zaslouží. Pohled na současnou vládní garnituru a její nejzářivější opory, tak vede k závěru, že jsme jako národ museli v minulém životě provést něco opravdu strašného.

Do budoucích učebnic dějepisu, které budou chtít současníky důvěrně seznámit se třemi architekty našeho dnešního veřejného štěstí, se naše éra nepochybně zapíše kapitolou „Hvězdné trio“. A studenti dějepravy, kteří do této kapitoly v dobré víře nahlédnou, nebudou stačit zírat.

Prvním pilířem tohoto tria, naší státnosti a světlých zítřků není nikdo jiný než Andrej Babiš – muž bystrozraký a vtipem nadaný, který dokázal nemožné: skloubit roli ublíženého miliardáře, největšího chudáka v zemi, sužovaného neustálými kampaněmi a účelovkami, a zachránce národa v jedné osobě.

Jeho historický přínos spočívá v tom, že naučil Čechy milovat dluhy. Zatímco dřív se lidé za půjčky styděli, dnes pod jeho vedením stát seká stomiliardové sekery s radostným úsměvem své pravé ruky, komornice státní pokladny Aleny Schillerové na Instagramu. Andrej nám ukázal, že rozpočet, stejně jako věk, je jenom číslo.

Ukázal nám však i to, že stát se dá řídit jako soukromá firma, byť firma vyhlížející jako zkrachovalá prodejna levného textilu. Hlavně když je v akci chleba s vůní koblih a na sociálních sítích to generuje lajky.

Jeho složitá větná stavba a kreativní práce s češtinou navíc navždy obohatily naši lingvistiku o termíny jako „motýle“ či „sorry jako“.

Druhým nepostradatelným článkem této svaté trojice je Tomio Okamura. Jeho přínos pro českou kotlinu je ryze ekonomicko-bezpečnostní. Tomio totiž jako první pochopil, že strach je nejlepší komodita na trhu, a ve státním zájmu do ní proto jako hlava pomazaná a muž důmyslu nadobyčejného prozíravě investoval.

Už roky nás tak straší a současně hrdinně brání před migranty, které sice v českých ulicích ještě nikdo nikdy neviděl, ale to je jen důkaz toho, jak skvěle ta jeho obrana funguje!

Navíc dokázal vyvinout perpetuum mobile na státní příspěvky za hlasy – stačí před volbami postrašit dostatek věčně vyděšených důchodců, inkasovat miliony z eráru a pak spokojeně odjet na dovolenou do té prohnilé, zlé západní Evropy. Jeho historická nepominutelnost spočívá v tom, že dokáže mluvit rychlostí kulometu, aniž by za celou dobu řekl jedinou smysluplnou větu.

A konečně třetí, nejmladší hvězda politického nebe – Filip Turek, muž moudrý a rozšafný, který povýšil vůni spáleného benzínu na státní ideologii.

Jeho přínos spočívá v hluboké intelektuální transformaci politické diskuse. Zatímco dřív se v Evropě řešila geopolitika nebo ekonomická konkurenceschopnost, Filip přišel s revoluční myšlenkou, že největším nepřítelem lidstva je cyklista a elektroauto.

Jeho historická stopa je nesmazatelná: dokázal přesvědčit tisíce mladých kluků, že sedět v pětadvacet let starém bavoráku s prorezlým výfukem a nadávat na Brusel je projev toho nejčistšího vlastenectví a chlapské síly.

Tohle je to naše dnešní Hvězdné trio. Jeden nás zadlužuje, druhý straší a třetí túruje motor na parkovišti před ministerstvem. Sejdou-li se tito tři v jedné vládě, můžeme si být jistí jednou věcí: sice jako země totálně zkrachujeme, ale u těch tiskových konferencí se aspoň královsky pobavíme.

Autor: Jan Urban | úterý 27.10.2026 11:47 | karma článku: 7,24 | přečteno: 52x
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