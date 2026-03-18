Hranatý projev v kulatém sále: Jak Turek v přímém přenosu naboural anglickou gramatiku
Bohužel ne kvůli obsahu, ale kvůli stylu, který připomíná spíše náhodný generátor slov než státnický projev. Jeho projev byl víc než jen gramatický přešlap. Turek přotom mohl využít tlumočníka, jeho ego však zřejmě velelo rozhodnout se pro vlastní a osobitý styl.
Fenomén „Vroom Vroom English“
Na internetu se pro Turkovu angličtinu okamžitě vžilo označení „Vroom Vroom English“. Proč? Protože to dokonale vystihuje jeho fonetický styl. „Vroom vroom“ je v angličtině zvuk túrovaného motoru. Filip se sice snaží znít jako výkonný stroj, ale výsledek připomínal starý diesel, který se v mrazu snaží naskočit: hodně hluku (v podobě nesrozumitelných zvuků), spousta kouře, ale auto se z místa nepohne. Je to angličtina, která nené britská ani americká, ale Turkova – postrádající jakoukoli plynulost nebo eleganci.
Charakteristika: Hranatý slovosled a nekonečné ticho
Když mluví Filip Turek anglicky, nejde jen o to, že plete časy nebo zapomíná členy nebo zájmena. Problém je v samotné architektuře jeho projevu. Vynalezl totiž vynalezl unikátní disciplínu: „Staccato diplomacii“. Jeho věty jsou tak neuvěřitelně rozkouskované, že i rodilý mluvčí potřebuje k pochopení smyslu mapu a kompas.
Mezinárodní komentátoři na sítích (X i TikTok) si navíc živě všímají jeho parazitních zvuků. Mezi každým druhým slovem zaznívá hluboké, dramatické „uh...“ (ééé). Zní to, jako by se mu v hlavě v reálném čase snažil naskočit starý Windows 95, ale procesor se přehřívá. Tato „uh-vložka“ dělá z projevu nesrozumitelnou šifru, u které posluchač v polovině věty zapomene, jak vlastně začala.
Zlatý fond bruselských perel
Tady je výběr toho nejlepšího, co Filip vypustil do éteru (včetně těch, které už v lidové tvořivosti zlidověly jako symboly jeho stylu):
„Technology that uh is in increasingly popular...“
Český „překlad“: Technologie, která ééé je v víc a víc populární...
Realita: To „in“ tam prostě zbůhdarma parkuje. Filip se snažil o dynamiku, ale vytvořil lingvistickou zácpu.
„European industry faces intense competition from uh Asia...“
Český „překlad“: Evropský průmysl čelí intenzivní soutěži z ééé Asie...
Realita: To dramatické zaváhání před slovem Asie působí, jako by ten kontinent právě v tu vteřinu objevil na mapě.
„We need uh... more clean technology... not less cars.“
Český „překlad“: Potřebujeme ééé... víc čistá technologie... ne méně auta.
Legendární finále: „Thank you for attention. Thank you thank.“
Český „překlad“: Děkuji za pozornost. Děkuji děk.
Verdikt: To je absolutní vrchol. Filip byl tak šťastný, že dojel do cíle, že zapomněl i na zbytek slova „you“. Zní to jako loučení robotického vysavače, kterému dochází baterka.
Takhle Evropu nepřesvědčíme
Můžeme se smát Turkově „Czenglish“ co skladby vět i volby slov, litovat gramatiku, která při jeho vystoupení pláče v koutě, ( ikdyž sebevědomí majitele zámku zůstává neotřeseno), ale pointa je vážnější.
Pokud chce vláda v Bruselu bojovat proti Green Dealu nebo zachraňovat spalovací motory, musí být schopna své partnery přesvědčit. A k tomu nestačí jen drahý oblek, sběratelský odznak na klopě nebo vystoupení klauna.
Pokud projev představitele naší vlády zní jako návod k obsluze mixéru přeložený z korejštiny do češtiny přes tři pochybné aplikace, nikdo nás nebude brát jako partnera do diskuse, ale jako exotickou kuriozitu z východu.
S angličtinou typu „Thank you thank“, které by překvapily i žáka základní školy, Filip Turek možná oslní své fanoušky na Instagramu, kterým na srozumitelnosti jeho vystoupení nezáleží, ale v evropské politice zůstane jen vozem, který nikam nedojede, protože mu nikdo nerozumí.
Ale připusťme, mohlo být hůř. To kdyby vláda do Bruselu dodala „anglické“ duo Turek – Schillerová.
Jan Urban
|Další články autora
- Počet článků 119
- Celková karma 13,65
- Průměrná čtenost 378x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020