Hrabiš ve víru staletí: Příběh muže, který makal už za Praotce Čecha
Existují postavy, které formovaly náš národ k dobrému. A pak je tu Hrabiš. Nehybná konstanta českých dějin, která v každé epoše dokázala objevit podnikatelskou příležitost a současně vysvětlit, proč za její neúspěch mohou všichni ostatní.
Hrabiš nás tak provází dějinami od Praotce Čecha až po kolonizaci Marsu. Staletí se mění, režimy padají, jen Hrabiš zůstává: maká, fňuká, žádá dotace a přesvědčuje ostatní, že všechno dělá pro lid a že když něco vlastní stát, měl by to vlastnit především on.
Rok 644: Hrabiš v družině Praotce Čecha
Když Praotec Čech stanul na Řípu a prohlásil krajinu za zemi zaslíbenou, Hrabiš už si na úpatí posvátné hory zapisoval pozemky, na které hodlá uplatnit vlastnický nárok.
„Je to kampaň!“ křičel na stařešiny, když mu připomněli, že půda patří celému kmeni. Ostatním pak zabavoval oštěpy s vysvětlením, že jde o strategickou zásobu financovanou z evropských fondů, a když ho vyzvali, aby šel s ostatními obdělávat půdu, odpověděl: „Já nespím! Já makám! Zítra ráno rozdávám koblížky z žaludové mouky!“
Rok 1419: Hrabiš a husité
Když Jan Žižka svolával lid proti zneužívání církevní moci, Hrabiš pochopil potenciál okamžitě. „Takže budeme zabavovat majetek bohatým?“ zeptal se. „Ano,“ odpověděl Žižka. „A komu ho potom svěříme?“ Po krátkém tichu se Hrabiš přihlásil dobrovolně.
Rok 1348: Hrabiš za Karla IV.
Karel IV. zakládal univerzitu, stavěl Nové Město a Hladovou zeď. Hrabiš mezitím zakládal první řepkový holding. Když se ho císař zeptal, proč potřebuje dotaci na obilí, které hromadně skupuje, odpověděl: „Je to pro lidi.“ Když pak obilí zdražilo, vysvětlil to útokem Kalousových rytířů a spoluobčany na Staroměstském rynku se pokusil obměkčit rozdáváním připálených koblížků. když Karel IV. nechal stavět Hladovou zeď, aby dal chudým práci, Hrabiš si vyhádal císařskou dotaci na stavbu Čapího hnízda na Vyšehradě.
Rok 1618: Hrabiš při defenestraci
Když stavové vyhazovali místodržící z oken Pražského hradu, Hrabiš stál dole s měkkou duchnou. Nikoli proto, aby je zachránil. „Jen abych byl připraven, kdyby se někdo rozhodl konfiskovat jejich majetek,“ vysvětloval.
Když se ho stavové zeptali, co vlastně vlastní, okamžitě odpověděl: „Nic. Všechno patří svěřenskému fondu svatého Václava.“
Rok 1678: Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách
Když inkvizitor Boblig obviňoval nevinné, Hrabiš stál hned vedle tribunálu jako oficiální dodavatel dříví a katovských provazů. „Já o těch hrůzách nic nevím, já jsem jen manažer!“ dušoval se. „Parchanti z opozice tvrdí, že bohatnu na konfiskacích majetku upálených, ale to je účelovka! Ty rybníky a papírny vlastní fond svaté Barbory! “
Rok 1918: Konec monarchie
Zatímco Masaryk budoval republiku na ideálech pravdy a demokracie, Hrabiš se snažil přesvědčit novou vládu, že rušení velkostatků je chyba, protože velkostatky jsou ve skutečnosti sociální program.
„Když mi necháte všechna pole, budu je obdělávat pro lid!“ vysvětloval. „A co z toho bude mít lid?“ „Levnější koblížky.“
Rok 1948: Vítězství lidu
Když komunisté znárodňovali průmysl, Hrabiš byl nervózní. „Tohle je moje!“ protestoval. „Už není,“ odpověděl komisař. Hrabiš se zamyslel. „A mohl bych to koupit zpátky, až se režim změní?“ Komisař se rozesmál. Hrabiš nikoli.
Rok 2150: Hrabiš na Marsu
Lidstvo konečně kolonizovalo Mars. Vznikla první soběstačná základna, jaderné reaktory dodávají energii a roboti pěstují potraviny v umělých sklenících. Hrabiš stojí před intergalaktickým vysílačem a rozhořčeně hlásí: „Vesmírný Brusel mi nechce schválit dotaci na biodomek pro pěstování řepky! Oni mě chtějí zničit!“
P.S. Hrabiš je zkrátka věčný. Zatímco ostatní stavěli katedrály, zakládali státy, vynalézali knihtisk a létali ke hvězdám, on přepočítával stříbrňáky, hledal dotace a vysvětloval národu, že nebýt jeho, všichni bychom už dávno hladověli. Staletí přicházejí a odcházejí. Hrabiš maká dál.
A někde v dálce už jistě vyřizuje žádost o dotaci na kolonizaci další galaxie.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020