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Hrabiš ve víru staletí: Příběh muže, který makal už za Praotce Čecha

Sledujte poutavé putování Hrabiše českými dějinami: staletí se mění, říše vznikají a zanikají, mění se měna, technologie i politické režimy, ale jedno zůstává - Hrabiš, jeho plačtivě ukřivděný výraz a touha po dotacích.

Existují postavy, které formovaly náš národ k dobrému. A pak je tu Hrabiš. Nehybná konstanta českých dějin, která v každé epoše dokázala objevit podnikatelskou příležitost a současně vysvětlit, proč za její neúspěch mohou všichni ostatní.

Hrabiš nás tak provází dějinami od Praotce Čecha až po kolonizaci Marsu. Staletí se mění, režimy padají, jen Hrabiš zůstává: maká, fňuká, žádá dotace a přesvědčuje ostatní, že všechno dělá pro lid a že když něco vlastní stát, měl by to vlastnit především on.

Rok 644: Hrabiš v družině Praotce Čecha

Když Praotec Čech stanul na Řípu a prohlásil krajinu za zemi zaslíbenou, Hrabiš už si na úpatí posvátné hory zapisoval pozemky, na které hodlá uplatnit vlastnický nárok.

„Je to kampaň!“ křičel na stařešiny, když mu připomněli, že půda patří celému kmeni. Ostatním pak zabavoval oštěpy s vysvětlením, že jde o strategickou zásobu financovanou z evropských fondů, a když ho vyzvali, aby šel s ostatními obdělávat půdu, odpověděl: „Já nespím! Já makám! Zítra ráno rozdávám koblížky z žaludové mouky!“

Rok 1419: Hrabiš a husité

Když Jan Žižka svolával lid proti zneužívání církevní moci, Hrabiš pochopil potenciál okamžitě. „Takže budeme zabavovat majetek bohatým?“ zeptal se. „Ano,“ odpověděl Žižka. „A komu ho potom svěříme?“ Po krátkém tichu se Hrabiš přihlásil dobrovolně.

Rok 1348: Hrabiš za Karla IV.

Karel IV. zakládal univerzitu, stavěl Nové Město a Hladovou zeď. Hrabiš mezitím zakládal první řepkový holding. Když se ho císař zeptal, proč potřebuje dotaci na obilí, které hromadně skupuje, odpověděl: „Je to pro lidi.“ Když pak obilí zdražilo, vysvětlil to útokem Kalousových rytířů a spoluobčany na Staroměstském rynku se pokusil obměkčit rozdáváním připálených koblížků. když Karel IV. nechal stavět Hladovou zeď, aby dal chudým práci, Hrabiš si vyhádal císařskou dotaci na stavbu Čapího hnízda na Vyšehradě.

Rok 1618: Hrabiš při defenestraci

Když stavové vyhazovali místodržící z oken Pražského hradu, Hrabiš stál dole s měkkou duchnou. Nikoli proto, aby je zachránil. „Jen abych byl připraven, kdyby se někdo rozhodl konfiskovat jejich majetek,“ vysvětloval.

Když se ho stavové zeptali, co vlastně vlastní, okamžitě odpověděl: „Nic. Všechno patří svěřenskému fondu svatého Václava.“

Rok 1678: Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách

Když inkvizitor Boblig obviňoval nevinné, Hrabiš stál hned vedle tribunálu jako oficiální dodavatel dříví a katovských provazů. „Já o těch hrůzách nic nevím, já jsem jen manažer!“ dušoval se. „Parchanti z opozice tvrdí, že bohatnu na konfiskacích majetku upálených, ale to je účelovka! Ty rybníky a papírny vlastní fond svaté Barbory! “

Rok 1918: Konec monarchie

Zatímco Masaryk budoval republiku na ideálech pravdy a demokracie, Hrabiš se snažil přesvědčit novou vládu, že rušení velkostatků je chyba, protože velkostatky jsou ve skutečnosti sociální program.

„Když mi necháte všechna pole, budu je obdělávat pro lid!“ vysvětloval. „A co z toho bude mít lid?“ „Levnější koblížky.“

Rok 1948: Vítězství lidu

Když komunisté znárodňovali průmysl, Hrabiš byl nervózní. „Tohle je moje!“ protestoval. „Už není,“ odpověděl komisař. Hrabiš se zamyslel. „A mohl bych to koupit zpátky, až se režim změní?“ Komisař se rozesmál. Hrabiš nikoli.

Rok 2150: Hrabiš na Marsu

Lidstvo konečně kolonizovalo Mars. Vznikla první soběstačná základna, jaderné reaktory dodávají energii a roboti pěstují potraviny v umělých sklenících. Hrabiš stojí před intergalaktickým vysílačem a rozhořčeně hlásí: „Vesmírný Brusel mi nechce schválit dotaci na biodomek pro pěstování řepky! Oni mě chtějí zničit!“

P.S. Hrabiš je zkrátka věčný. Zatímco ostatní stavěli katedrály, zakládali státy, vynalézali knihtisk a létali ke hvězdám, on přepočítával stříbrňáky, hledal dotace a vysvětloval národu, že nebýt jeho, všichni bychom už dávno hladověli. Staletí přicházejí a odcházejí. Hrabiš maká dál.

A někde v dálce už jistě vyřizuje žádost o dotaci na kolonizaci další galaxie.

Autor: Jan Urban | středa 12.8.2026 20:41 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Jan Urban

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Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
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