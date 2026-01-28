Hra, kterou nikdo nechce dohrát: současný politický spor z pohledu teorie her
Tento pohled vede k překvapivému závěru: nikdo tu ve skutečnosti nehraje tak silnou partii, jak se zdá – a nejméně ten, kdo hraje roli vyděrače. Podrobnější pohled na současný spor ukazuje, že se ve skutečnosti hraje hned několik her zároveň:
- hra o imunitu Andreje Babiše (jednorázová a nevratná),
- hra o udržení vládní moci (opakovaná),
- hra o veřejnou legitimitu (hra s publikem),
- hra o prezidentské precedenty (dlouhodobá a institucionální).
Každý z aktérů těchto her se přitom snaží maximalizovat své výsledky v jiném časovém horizontu. A právě tady se hra z pohledu aktérů láme.
Babiš hraje o přežití – a proto záměrně zmenšuje sázky
Andrej Babiš nehraje o body, image ani politickou eleganci. Hraje o přežití. To znamená maximální averzi k riziku a jediný racionální cíl: zabránit ztrátě imunity. Motoristy nepotřebuje jako spojence, ale jako pojistku svého přežití. Z hlediska tohoto cíle dává smysl jeho strategie systematická bagatelizace. Bagatelizace je v tomto případě racionální tah. Pokud se podaří přesvědčit okolí, že „o nic nejde“, rozostřují se hranice konfliktu.
Macinka hraje o vliv
Motoristé a Petr Macinka se nacházejí v typické pasti malého koaličního hráče. Mají jednu silnou kartu – hlas při vydání – a zároveň vědí, že jakmile ji zahrají, přestanou být potřeba. Z pohledu teorie her jde o klasickou situaci jednorázové páky. Nejvyšší hodnotu nemá její použití, ale její existence. Racionální strategií je proto hrozbu udržovat, nikoli ji realizovat. Problém je zřejmý: relevance takové hrozby s časem klesá.
Varianta, o které se mluví šeptem
Nabízí se proto otázka, která visí ve vzduchu: jak pravděpodobné je, že Motoristé Babiše podrží – a on je poté odstaví? Z pohledu teorie her nejde o morální dilema, ale o logický důsledek struktury hry. Jakmile Motoristé sehrají svůj klíčový tah a pomohou stabilizovat Babišovu pozici, ztratí jedinou páku, kterou disponují. V tu chvíli se z nezbytného partnera stávají nadbytečným nákladem.
V takové situaci není jejich oslabení pro Babiše zradou, ale racionálním krokem: hráč, který už nehrozí žádnou nevratnou ztrátou, nemá důvod dál platit cenu za loajalitu. Pravděpodobnost tohoto scénáře proto není nízká — ne proto, že by byl nevyhnutelný, ale proto, že je herně nejlevnější.
Prezident hraje úplně jinou hru
Prezident nehledá výsledek jednoho hlasování. Hraje o instituci, precedent a budoucí pravidla hry. To znamená nejdelší časový horizont ze všech aktérů. Nejsilnější sdělení pohledu teorie her tak zní jednoduše: nejsilnější hráč není ten, kdo má páku, ale ten, kdo může čekat. Hráč bez časového tlaku a bez nevratných ztrát má výhodu, kterou ostatní nemohou žádnou taktikou dohnat.
Jan Urban
Stálo to Babišovi za to? A stálo to za to nám?“
Vstup Andreje Babiše do politiky nepřinesl slibovanou změnu, ale novou normu: loajalitu místo odpovědnosti, marketing místo pravidel. Jedna dotační kauza se stala symbolem éry, v níž moc je štítem a strategií role oběti.
Jan Urban
Premiér jako chromá kachna, aneb jak se z předsedy vlády stává rukojmí vlastní koalice
Současný premiér se ocitl v politickém stavu, který Američané výstižně nazývají lame duck — chromá kachna. Jde o situaci, kdy prezident po zvolení svého nástupce vládne už jen symbolicky, protože jeho moc odnesl čas.
Jan Urban
Malá žlutá knížka (pro velké myšlenky): citáty, které vysvětlí vše (fikce)
Účastníci nedávného sjezdu ANO si kromě obligátní porce optimismu, potlesku na povel a uklidňující jistoty, že „to zase někdo zaplatí“, odnesli i hodnotný ideologický artefakt: útlou knížku s výběrem myšlenek osvíceného předsedy.
Jan Urban
To se nám to vládne, když nám půjčují, aneb vnitřní monolog ministryně během TK (fikce)
Satirická glosa o tom, jak se vládne, když nám ostatní půjčují. O mlžení, limitech, které se dají pružně vyložit, a o zvláštním klidu veřejnosti tváří v tvář rostoucímu zadlužení státu.
Jan Urban
Vláda zveřejňuje tabulku nejefektivnějších obyvatel: vítězí ministr a jeho pes (fikce)
Ministerstvo pro efektivitu a strategické plánování dnes zveřejnilo dlouho očekávanou „Tabulku nejefektivnějších obyvatel České republiky“, která podle úředníků má občanům konečně ukázat, kdo v zemi opravdu „maká“.
