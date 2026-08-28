Hledá se Radek Vondráček, kterého někde viděla Veronika Valíková- Šubová
Některé politické charakteristiky dotyčného jsou natolik odvážné, že člověka donutí pochybovat o vlastním zraku a sluchu. Veronika Valíková- Šubová například tvrdí, že Radek Vondráček je v televizních diskusích „rozvážný, zdrženlivý, věcný a korektní“, dokáže držet emoce na uzdě a jeho debaty si užívají diváci i moderátoři.
Člověk si po přečtení takového hodnocení říká: Kde se tento Radek Vondráček vyskytuje? Protože existuje také jiný, veřejně zaznamenaný Vondráček.
Například ten, který se v dubnu 2026 v přímém přenosu dostal do ostré přestřelky s moderátorem Martinem Řezníčkem. Nebo ten, který se v lednu vymezoval proti náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi s tvrzením, že „nemá co pořádat tiskovky“.
A pak máme Vondráčka z roku 2023, který po prezidentské debatě oznámil, že Danuši Nerudovou by ve Sněmovně „nikdo neposlouchal“ a Petr Pavel mluvil jako „připravený poslanec-začátečník“. Což samozřejmě může být projevem mimořádné zdrženlivosti. Jen poněkud specifické.
Je tu také Vondráček, který jako předseda Sněmovny ukázal poslancům vztyčený prostředníček. Následně vysvětlil, že šlo o filmové gesto na kamaráda a bylo míněno pozitivně.
A konečně tu máme současného Vondráčka, který už otevřeně říká, že hlavním cílem pro rok 2028 má být porážka Petra Pavla a že tomu má vládní koalice „podřídit vše“. To je skutečně pozoruhodná podoba zdrženlivosti.
Možná tedy existují dva Radkové Vondráčkové. Jeden žije v politických debatách, kde je rozvážný, věcný a korektní. Druhý žije v televizních archivech, stenozáznamech a zpravodajských článcích, kde se občas hádá, útočí, používá silná slova a prostředníčky.
A teď nastává skutečná záhada. Kterého z nich vlastně Miloš Zeman doporučuje na Hrad? A ještě důležitější otázka: Kterého z nich viděla Veronika Valíková- Šubová?
Protože jestli toho prvního, pak máme možná konečně vysvětlení. Je to jediný Radek Vondráček, kterého zatím nikdo jiný neviděl.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020