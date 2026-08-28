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Hledá se Radek Vondráček, kterého někde viděla Veronika Valíková- Šubová

Rozvážný, zdrženlivý, věcný a korektní. Tak popisuje Veronika Valíková- Šubová Radka Vondráčka. Problém je, že člověk s tímto popisem se ve veřejných záznamech hledá poněkud obtížně.

Některé politické charakteristiky dotyčného jsou natolik odvážné, že člověka donutí pochybovat o vlastním zraku a sluchu. Veronika Valíková- Šubová například tvrdí, že Radek Vondráček je v televizních diskusích rozvážný, zdrženlivý, věcný a korektní“, dokáže držet emoce na uzdě a jeho debaty si užívají diváci i moderátoři.

Člověk si po přečtení takového hodnocení říká: Kde se tento Radek Vondráček vyskytuje? Protože existuje také jiný, veřejně zaznamenaný Vondráček.

Například ten, který se v dubnu 2026 v přímém přenosu dostal do ostré přestřelky s moderátorem Martinem Řezníčkem. Nebo ten, který se v lednu vymezoval proti náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi s tvrzením, že „nemá co pořádat tiskovky“.

A pak máme Vondráčka z roku 2023, který po prezidentské debatě oznámil, že Danuši Nerudovou by ve Sněmovně „nikdo neposlouchal“ a Petr Pavel mluvil jako „připravený poslanec-začátečník“. Což samozřejmě může být projevem mimořádné zdrženlivosti. Jen poněkud specifické.

Je tu také Vondráček, který jako předseda Sněmovny ukázal poslancům vztyčený prostředníček. Následně vysvětlil, že šlo o filmové gesto na kamaráda a bylo míněno pozitivně.

A konečně tu máme současného Vondráčka, který už otevřeně říká, že hlavním cílem pro rok 2028 má být porážka Petra Pavla a že tomu má vládní koalice „podřídit vše“. To je skutečně pozoruhodná podoba zdrženlivosti.

Možná tedy existují dva Radkové Vondráčkové. Jeden žije v politických debatách, kde je rozvážný, věcný a korektní. Druhý žije v televizních archivech, stenozáznamech a zpravodajských článcích, kde se občas hádá, útočí, používá silná slova a prostředníčky.

A teď nastává skutečná záhada. Kterého z nich vlastně Miloš Zeman doporučuje na Hrad? A ještě důležitější otázka: Kterého z nich viděla Veronika Valíková- Šubová?

Protože jestli toho prvního, pak máme možná konečně vysvětlení. Je to jediný Radek Vondráček, kterého zatím nikdo jiný neviděl.

Autor: Jan Urban | pátek 28.8.2026 13:12 | karma článku: 13,70 | přečteno: 126x

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Jan Urban

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Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení, politických hesel a "strategických" dokumentů. Skutečné motivace a souvislosti však často zůstávají skryté za jejich oponou. Jako investigativní psycholog a ekonom se snažím pronikat hlouběji do nitra společenského dění, hledat zájmy, motivace a psychologické mechanismy, které stojí za tím, co se nám předkládá jako realita. A protože některé společenské jevy jsou natolik absurdní, že si o ironii přímo říkají, občas jim rád vyhovím.
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
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Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
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Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

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