Hledá se prezident. Zn.: Ochotný sloužit Agrofertu
Politika je někdy krutá. Zvláště když zjistíte, že máte nejsilnější hnutí v zemi, desítky poslanců, hejtmany, starosty, armádu marketérů, ale nemáte člověka, kterého byste mohli s klidným svědomím poslat do boje o Hrad.
Hnutí ANO dnes působí jako velká firma, která zjistila, že má plné sklady, ale chybí jí generální ředitel. Tedy alespoň takový, který by nebyl zároveň majitelem firmy.
Andrej Babiš už jednou prezidentskou volbu prohrál. A od té doby se nic podstatného nezměnilo. Pro své příznivce je stále nenahraditelným lídrem, pro své odpůrce stejně nepřijatelnou figurou, neštítící se lží ani soudem potvrzených dotačních podvodů. V prezidentské volbě, kde je třeba oslovit i lidi mimo vlastní tábor, je to poněkud komplikace.
Jenže kde vzít jiného kandidáta? Autokraticky řízená hnutí mají jednu nevýhodu. Vytvářejí mnoho loajálních spolupracovníků, ale jen málo samostatných osobností. Silné osobnosti totiž mívají nepříjemný zvyk myslet samostatně, mít vlastní názory a občas dokonce nesouhlasit.
A právě takové osobnosti bývají dobrými prezidenty. Jenže proč by respektovaný vědec, diplomat, soudce nebo úspěšný manažer vstupoval do boje s nálepkou „kandidát Agrofertu“? Proč by si někdo s vybudovanou reputací dobrovolně oblékal dres, na jehož zádech bude napsáno: „Sponzorováno politickými a ekonomickými zájmy jednoho holdingu“?
To je dilema, které se neřeší billboardem ani videem na sociálních sítích. Hnutí ANO tak stojí před paradoxem. Je dost silné na to, aby chtělo prezidenta, ale možná příliš centralizované, a tím i personálně slabé na to, aby ho dokázalo najít.
A tak nezbývá než dál hledat. Nejlépe někoho důstojného, všeobecně respektovaného, volitelného, loajálního a současně ochotného propůjčit svou tvář cizím zájmům.
Inzerát je vyvěšen. Zatím bez odpovědi. Ale shrňme: Zdá se, že největším personálním problémem ANO není, kdo bude kandidovat na Hrad, ale že po letech budování hnutí jednoho muže není z koho vybírat.
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