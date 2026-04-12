Hlavně opatrně. Abychom náhodou neřekli pravdu nahlas
Prezident mluví přímo, a to vadí, a tak na scénu přichází Karel Havlíček, a varuje před důsledky. Vysvětluje, že takhle tedy ne, že se to může vymstít, že se to prostě nemá říkat. Že je to, tak trochu po klausovsku „fatální chyba“.
A česká debata tak znovu ukazuje, že nejde ani tak o to, co se říká — ale jak jasně a „moc nahlas“. A tady začíná být zajímavé sledovat, o co se vlastně vede spor.
Protože zřejmě nejde úplně o to, jestli má prezident pravdu. V evropském kontextu to není nijak výjimečný názor. Obavy z americké rétoriky vůči NATO jsou slyšet napříč kontinentem, jen obvykle zabalené do měkčích vět, diplomatických obratů a opatrného mlžení.
Prezident udělal něco jiného. Řekl to napřímo. A tím se dostáváme k jádru problému: není to spor o obsah, ale o styl. O to, jestli je lepší říkat věci otevřeně, nebo je pečlivě uhlazovat, aby se náhodou nikdo neurazil.
Havlíček v zásadě neříká: „To není pravda.“ Říká: „Takhle se to nemá říkat.“ Což je fascinující, když se nad tím člověk chvíli zamyslí. Nemá se to říkat… protože by to mohlo poškodit vztahy? Nemá se to říkat… protože to není diplomatické? Nebo se to nemá říkat… protože se to prostě nehodí vyslovit nahlas, i když si to mnozí myslí?
Tak jak tomu vlastně rozumět? Není to spíše tak, že se prostě jen bojíme důsledků, tak jako dvořané v Andersenově pohádce Císařovy nové šaty?
Protože pokud je problém v tom, že by pravdivý (nebo alespoň obhajitelný) výrok mohl někoho naštvat, pak se nebavíme o diplomacii, ale o opatrnosti hraničící se strachem. A pokud je problém jen v tónu, pak se bavíme o estetice, ne o podstatě.
Samozřejmě — diplomacie existuje z nějakého důvodu. Státy spolu nemluví jako lidé na sociálních sítích. Slova mají váhu, nuance, důsledky. Ne všechno, co si myslíme, musíme říkat tím nejtvrdším možným způsobem.
Jenže pak tu máme druhý extrém: svět, kde se všechno říká tak opatrně, až se vlastně neřekne nic. A mezi těmito dvěma póly se teď pohybuje česká debata.
Prezident reprezentuje přímější přístup: pojmenovat problém, i za cenu tření. Havlíček reprezentuje opatrnější přístup: držet jazyk za zuby, nebo ho alespoň výrazně zjemnit.
Ani jedno není samo o sobě špatně. Problém nastává ve chvíli, kdy začneme zaměňovat formu za obsah. Kdy se méně řeší, jestli je výrok pravdivý, a více to, jestli byl dostatečně „hezký“.
Možná bychom si tedy mohli položit jednodušší otázku: Chceme politiky, kteří říkají věci tak, aby nikoho neurazili? Nebo politiky, kteří občas řeknou něco nepříjemného, ale činí tak otevřeně a srozumitelně?
A co si o tom myslíte vy?
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020