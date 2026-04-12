Hlavně opatrně. Abychom náhodou neřekli pravdu nahlas

Česká politika má zvláštní talent: i jednu větu umí proměnit v ideologickou válku. Tentokrát se to povedlo dokonale. Prezident řekl, že Trump svými výroky o NATO podkopal důvěru v alianci víc než Putin — a máme zaděláno na drama.

Prezident mluví přímo, a to vadí, a tak na scénu přichází Karel Havlíček, a varuje před důsledky. Vysvětluje, že takhle tedy ne, že se to může vymstít, že se to prostě nemá říkat. Že je to, tak trochu po klausovsku „fatální chyba“.

A česká debata tak znovu ukazuje, že nejde ani tak o to, co se říká — ale jak jasně a „moc nahlas“. A tady začíná být zajímavé sledovat, o co se vlastně vede spor.

Protože zřejmě nejde úplně o to, jestli má prezident pravdu. V evropském kontextu to není nijak výjimečný názor. Obavy z americké rétoriky vůči NATO jsou slyšet napříč kontinentem, jen obvykle zabalené do měkčích vět, diplomatických obratů a opatrného mlžení.

Prezident udělal něco jiného. Řekl to napřímo. A tím se dostáváme k jádru problému: není to spor o obsah, ale o styl. O to, jestli je lepší říkat věci otevřeně, nebo je pečlivě uhlazovat, aby se náhodou nikdo neurazil.

Havlíček v zásadě neříká: „To není pravda.“ Říká: „Takhle se to nemá říkat.“ Což je fascinující, když se nad tím člověk chvíli zamyslí. Nemá se to říkat… protože by to mohlo poškodit vztahy? Nemá se to říkat… protože to není diplomatické? Nebo se to nemá říkat… protože se to prostě nehodí vyslovit nahlas, i když si to mnozí myslí?

Tak jak tomu vlastně rozumět? Není to spíše tak, že se prostě jen bojíme důsledků, tak jako dvořané v Andersenově pohádce Císařovy nové šaty?

Protože pokud je problém v tom, že by pravdivý (nebo alespoň obhajitelný) výrok mohl někoho naštvat, pak se nebavíme o diplomacii, ale o opatrnosti hraničící se strachem. A pokud je problém jen v tónu, pak se bavíme o estetice, ne o podstatě.

Samozřejmě — diplomacie existuje z nějakého důvodu. Státy spolu nemluví jako lidé na sociálních sítích. Slova mají váhu, nuance, důsledky. Ne všechno, co si myslíme, musíme říkat tím nejtvrdším možným způsobem.

Jenže pak tu máme druhý extrém: svět, kde se všechno říká tak opatrně, až se vlastně neřekne nic. A mezi těmito dvěma póly se teď pohybuje česká debata.

Prezident reprezentuje přímější přístup: pojmenovat problém, i za cenu tření. Havlíček reprezentuje opatrnější přístup: držet jazyk za zuby, nebo ho alespoň výrazně zjemnit.

Ani jedno není samo o sobě špatně. Problém nastává ve chvíli, kdy začneme zaměňovat formu za obsah. Kdy se méně řeší, jestli je výrok pravdivý, a více to, jestli byl dostatečně „hezký“.

Možná bychom si tedy mohli položit jednodušší otázku: Chceme politiky, kteří říkají věci tak, aby nikoho neurazili? Nebo politiky, kteří občas řeknou něco nepříjemného, ale činí tak otevřeně a srozumitelně?

A co si o tom myslíte vy?

Autor: Jan Urban | neděle 12.4.2026 16:04 | karma článku: 8,36 | přečteno: 131x

Proč jsou v Česku nižší mzdy než v Německu či Rakousku – a kdy se to změní

České mzdy jsou nižší proto, že naše ekonomika vytváří méně hodnoty na pracovníka. Krátkodobě už prostor pro jejich rychlý růst není velký, protože už rostly i rychleji než produktivita. Dlouhodobě existuje, za určitých podmínek.

12.4.2026 v 9:56 | Karma: 19,30 | Přečteno: 910x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Oligarchové v USA, pokrytci v Evropě: Kde jsou kořeny dnešního globálního chaosu

Svět dnes připomíná loď v bouři bez kapitána. Cítíme chaos, prohlubující se příkopy, a rozpad hodnot, které dřív držely svět pohromadě. Zdrojem tohoto rozvratu je značnou měrou vývoj v USA a Evropě. Proč a jak k němu došlo?

11.4.2026 v 16:40 | Karma: 13,46 | Přečteno: 202x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Doba si žádá jednoduchost a vyhraněnost aneb Proč a jak chce být svět klamán

Chcete získat zájem a pozornost, nebo dokonce stoupence a následovníky? Pak se řiďte jednoduchým pravidlem – a hlavně důsledně. Vaše sdělení musí být jednoduché a jednostranné.

11.4.2026 v 9:03 | Karma: 10,64 | Přečteno: 130x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Zpátky do minulosti: Senátorka odhaluje řešení porodnosti, od nichž svět dávno ustoupil

Zatímco vyspělé země sázejí při podpoře porodnosti na flexibilitu práce žen a dostupné školky, Kovářová oživuje ve „své“ politice natality metody morálního nátlaku, jdoucí překvapivě proti zájmům těch, kterých se týkají nejvíc.

10.4.2026 v 19:29 | Karma: 15,40 | Přečteno: 392x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Rolexky jsou pasé: Novým symbolem statusu je luxusní názor, který si vy nemůžete dovolit

Zapomeňte na drahá auta, ta má dnes kdekdo na leasing. Skutečným odznakem elit 21. století se stala tzv. luxusní přesvědčení. Vědecký pohled na to, proč bohatí milují radikální myšlenky, jejichž následky musí platit ti druzí.

10.4.2026 v 10:30 | Karma: 19,20 | Přečteno: 319x | Diskuse | Společnost
Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jan Urban

  • Počet článků 167
  • Celková karma 15,11
  • Průměrná čtenost 392x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

