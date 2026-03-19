Hlas lidu, hlas boží: Výběr z mediálních diskuzí pod videem „Turbo-English“
Fanoušek Petr (Srdcař):„Filip to tam těm bruselskejm darmožroutům nandal! Angličtina je jazyk kolonialistů, on mluví jako správnej Čech. Žádný zbytečný kudrlinky, prostě fakta! A to ‚Thank you thank‘? To je jen důkaz, že šetří čas, aby mohl víc makat pro nás řidiče. Borec!“
Uživatel Jirka (Grammar Nazi):„Hele, já mám taky rád auta, ale tohle znělo, jako když se snažím domluvit s GPSkou, která má vybitou baterku. Mezi každým slovem udělal takovou pauzu, že jsem stihl dojít na benzínku pro bagetu a on byl pořád u slova ‚industry‘. Tenhle motor prostě klepe na klice.
Influencerka Marketka (Styl nade vše):„Ten oblek? 10/10. Ty manžetové knoflíčky? Top. Ale ten přízvuk? To je takový ten ‚Václavák 1994‘. Čekala jsem, že po tom projevu začne prodávat digitálky a fialová saka. Filipe, please, hire a tutor, thank you thank!
Mirek (Hrdý majitel spalováku):„Konečně tam někdo mluví normálně! Žádný ty britský nesmysly, kterým nikdo nerozumí. Filip mluví tak, aby mu rozuměl každej mechanik v dílně od Aše po Ostravu. Že to nedává smysl gramaticky? Hlavně že to dává smysl politicky! Vroom vroom, vy eko-teroristi!
Zdeněk (Ex-překladatel na volné noze):„Jako člověk, co se živil tlumočením, musím říct, že tohle je čisté umění. Filip nepoužívá angličtinu k přenosu informací, ale k testování trpělivosti posluchačů. Jeho ‚uh...‘ je v podstatě zvuková stěna, která chrání jeho myšlenky před tím, aby je někdo mohl napadnout. Geniální obranná strategie.
Anonymní Bruselák (Sarkastik):„V překladatelské kabině si prý museli hodit korunou, kdo to bude tlumočit. Jeden z nich si prý myslel, že Filip mluví staronorsky, a druhý se bál, že se mu v přímém přenosu zasekl mozek. Nakonec to celé přeložili jako ‚Vroom vroom, Green Deal bad‘. To prý stačí.“
Jarda (Hlas lidu z garáže):„Všichni jste hrozně chytrý, ale chtěl bych vás vidět tam stát! Borec tam bojuje za naše auta a vy řešíte nějaký členy a výslovnost. Vsadím se, že polovina z vás si v Londýně neobjedná ani kafe bez brečení. Filip má koule tam vlízt a říct jim to na rovinu, i kdyby u toho měl koktat. Radši blbá angličtina a jasnej názor, než plynulý kecy těch vašich vítačů!“
Docent Teoretik (Klidná síla):„Fascinuje mě ta minimalistická práce se slovní zásobou. Filip Turek v podstatě dekonstruuje anglický jazyk na jeho elementární částice. Je to takový lingvistický kubismus – sice nepoznáte, kde je hlava a kde pata, ale musíte uznat, že to vyžaduje jistou dávku odvahy to takhle veřejně vystavit. Jeho ‚uh...‘ je v podstatě prázdné plátno, do kterého si každý z nás může promítnout své vlastní sny o levném benzínu.“
Hranatý projev v kulatém sále: Jak Turek v přímém přenosu naboural anglickou gramatiku
Filip Turek vtrhl do Evropského parlamentu jako nablýskaný veterán s osmiválcem pod kapotou, ale jakmile otevřel ústa v angličtině, jeho převodovka zůstala zaseknutá na zpátečce. Jeho projev se však stal hitem sociálních sítí.
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin
Záchranné složky zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu....
Zloděj ukradl téměř kilometr kabelů, na místa činu se nechával vozit taxíkem
Škodu za více než čtvrt milionu korun napáchal během měsíce zloděj, kterého nyní dopadli olomoučtí...
Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů
Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům....
Prodej bytu 2+kk 54m2 , Česká Lípa
Pod Dubovkou, Žandov, okres Česká Lípa
2 490 000 Kč
- Počet článků 120
- Celková karma 13,84
- Průměrná čtenost 384x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020