Hlas lidu, hlas boží: Výběr z mediálních diskuzí pod videem „Turbo-English“

Omlouvám se, ale nedalo mi to. Nemohl jsem se nepodělit o pestrý vzorek internetových reakcí, které se, napříč mediálním spektrem, pod Filipovým bruselským vystoupením vyrojily. Je to fascinující sonda do duše fanouška i kritika.

Fanoušek Petr (Srdcař):„Filip to tam těm bruselskejm darmožroutům nandal! Angličtina je jazyk kolonialistů, on mluví jako správnej Čech. Žádný zbytečný kudrlinky, prostě fakta! A to ‚Thank you thank‘? To je jen důkaz, že šetří čas, aby mohl víc makat pro nás řidiče. Borec!“

Uživatel Jirka (Grammar Nazi):„Hele, já mám taky rád auta, ale tohle znělo, jako když se snažím domluvit s GPSkou, která má vybitou baterku. Mezi každým slovem udělal takovou pauzu, že jsem stihl dojít na benzínku pro bagetu a on byl pořád u slova ‚industry‘. Tenhle motor prostě klepe na klice.

Influencerka Marketka (Styl nade vše):„Ten oblek? 10/10. Ty manžetové knoflíčky? Top. Ale ten přízvuk? To je takový ten ‚Václavák 1994‘. Čekala jsem, že po tom projevu začne prodávat digitálky a fialová saka. Filipe, please, hire a tutor, thank you thank!

Mirek (Hrdý majitel spalováku):„Konečně tam někdo mluví normálně! Žádný ty britský nesmysly, kterým nikdo nerozumí. Filip mluví tak, aby mu rozuměl každej mechanik v dílně od Aše po Ostravu. Že to nedává smysl gramaticky? Hlavně že to dává smysl politicky! Vroom vroom, vy eko-teroristi!

Zdeněk (Ex-překladatel na volné noze):„Jako člověk, co se živil tlumočením, musím říct, že tohle je čisté umění. Filip nepoužívá angličtinu k přenosu informací, ale k testování trpělivosti posluchačů. Jeho ‚uh...‘ je v podstatě zvuková stěna, která chrání jeho myšlenky před tím, aby je někdo mohl napadnout. Geniální obranná strategie.

Anonymní Bruselák (Sarkastik):„V překladatelské kabině si prý museli hodit korunou, kdo to bude tlumočit. Jeden z nich si prý myslel, že Filip mluví staronorsky, a druhý se bál, že se mu v přímém přenosu zasekl mozek. Nakonec to celé přeložili jako ‚Vroom vroom, Green Deal bad‘. To prý stačí.“

Jarda (Hlas lidu z garáže):„Všichni jste hrozně chytrý, ale chtěl bych vás vidět tam stát! Borec tam bojuje za naše auta a vy řešíte nějaký členy a výslovnost. Vsadím se, že polovina z vás si v Londýně neobjedná ani kafe bez brečení. Filip má koule tam vlízt a říct jim to na rovinu, i kdyby u toho měl koktat. Radši blbá angličtina a jasnej názor, než plynulý kecy těch vašich vítačů!“

Docent Teoretik (Klidná síla):„Fascinuje mě ta minimalistická práce se slovní zásobou. Filip Turek v podstatě dekonstruuje anglický jazyk na jeho elementární částice. Je to takový lingvistický kubismus – sice nepoznáte, kde je hlava a kde pata, ale musíte uznat, že to vyžaduje jistou dávku odvahy to takhle veřejně vystavit. Jeho ‚uh...‘ je v podstatě prázdné plátno, do kterého si každý z nás může promítnout své vlastní sny o levném benzínu.“

Autor: Jan Urban | čtvrtek 19.3.2026 11:06

Jan Urban

Hranatý projev v kulatém sále: Jak Turek v přímém přenosu naboural anglickou gramatiku

Filip Turek vtrhl do Evropského parlamentu jako nablýskaný veterán s osmiválcem pod kapotou, ale jakmile otevřel ústa v angličtině, jeho převodovka zůstala zaseknutá na zpátečce. Jeho projev se však stal hitem sociálních sítí.

18.3.2026 v 21:42 | Karma: 28,15 | Přečteno: 854x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kynologické okénko Ladislava Jakla: Šifra mistra blábolu?

Dlouho jsem váhal, zda na literární exhalaci Ladislava Jakla reagovat. Nakonec jsem si však řekl, že za těch pár minut to stojí.

18.3.2026 v 14:24 | Karma: 19,98 | Přečteno: 407x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Na parlamentáře nestřílet? Ale prosím vás, hlavně opatrně s realitou

Tak nám zase jednou někdo vysvětlil svět. A to tak, že by se za něj nemusel stydět ani průměrný hospodský stratég po třetím pivu a dvou panácích.

17.3.2026 v 16:05 | Karma: 13,31 | Přečteno: 227x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Profesoři, otázky a mizející pera: Kdo je tady skutečný „škůdce"?

Václav Klaus se v posledních rozhovorech opět pustil do svého oblíbeného terče. Václav Moravec je podle něj „škůdce národa“, který ovládá veřejnoprávní prostor. Není to ale spíše tak trochu naopak?

16.3.2026 v 16:20 | Karma: 22,35 | Přečteno: 479x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Diagnóza doby: Společnost s bipolární poruchou, algoritmy a guru z pískoviště

Představte si civilizaci, která má k dispozici nejvíc informací v historii, a přesto si je méně než kdy dříve jistá tím, co je pravda. Vlastně ji to ani moc nezajímá. Vítejte v době, kdy emoce a algoritmy vítězí nad rozumem.

16.3.2026 v 15:04 | Karma: 10,74 | Přečteno: 141x | Diskuse | Společnost
Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci

19. března 2026

Jan Urban

  • Počet článků 120
  • Celková karma 13,84
  • Průměrná čtenost 384x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

