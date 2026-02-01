Historie se opakuje, poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška, říkal Marx a měl pravdu
Politika působí často jako nekonečný kabaret: scény se opakují, jen herci a kostýmy se mění. Vzpomeňme Václava Klause – muže, který dokázal zaujmout, ale často spíš kontroverzními kroky než skutečnými výsledky. Ekonomice napomohl; některé jeho „transformační“ a „strategické“ manévry zanechaly však nepříznivé následky viditelné a vlivné ještě po léta. Zahraničněpoliticky se jeho rostoucí naklánění k Rusku ukázalo jako velmi dvojsečný meč.
A nyní je tu jeho „odvar“, nohsled a žák, Macinka. Klaus měl, přes své hůře stravitelné stránky, i své charisma. Macinka, stylizující se do role jeho následníka, přebírá však, trochu křečovitě, jen jeho aroganci a sebestřednost. Pokud Klaus dokázal vzděláním a zkušenostmi působit kompetentně, Macinka postrádá jakoukoli hloubku – získat vzdělání se zjevně nikdy nepodařilo, a to ani v podobě, která by alespoň teoreticky mohla zastřít nedostatky jeho charakteru.
Co tak od svého „guru“ přebírá? Jen to nejhorší. Krom zmíněné arogance i naprostou neochotu vnímat jiné názory než vlastní, trvalou potřebu osočovat, kritizovat a napadat, bez záblesku vlastního životaschopného řešení, a neschopnost dívat se na věci s nadhledem, či dokonce byť jen mírným humorem.
Zatímco Klaus byl originál s chybami, Macinka je jeho parodie, která se snaží zopakovat učiněné „úspěchy“, ale zůstává jen jeho strojenou imitací. Jeho kroky působí, jako by se snažil napodobit svého učitele podle špatného manuálu. Výsledkem jsou přepjatá gesta a s nimi karikatura, která místo respektu vyvolává úsměv, a působí v tom nejlepším případě jako politický trapas.
Naštěstí má Macinka vedle sebe svého současného šéfa, který jeho působení žehlí, pokud možno tak, aby to nebylo příliš viditelné. Otázkou je, jak dlouho.
Historie se vrací. Často však jen jako připomínka, že špatné vzorce se dají opakovat i bez talentu. A když to vidíme, není to hezký pohled.
Jan Urban
