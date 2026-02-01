Historie se opakuje, poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška, říkal Marx a měl pravdu

Politika často opakuje scénáře minulosti. Vrací se, ale ne jako drama, ale jako nechutný odvar, který nás nutí se spíše, byť často nechtěně smát.

Politika působí často jako nekonečný kabaret: scény se opakují, jen herci a kostýmy se mění. Vzpomeňme Václava Klause – muže, který dokázal zaujmout, ale často spíš kontroverzními kroky než skutečnými výsledky. Ekonomice napomohl; některé jeho „transformační“ a „strategické“ manévry zanechaly však nepříznivé následky viditelné a vlivné ještě po léta. Zahraničněpoliticky se jeho rostoucí naklánění k Rusku ukázalo jako velmi dvojsečný meč.

A nyní je tu jeho „odvar“, nohsled a žák, Macinka. Klaus měl, přes své hůře stravitelné stránky, i své charisma. Macinka, stylizující se do role jeho následníka, přebírá však, trochu křečovitě, jen jeho aroganci a sebestřednost. Pokud Klaus dokázal vzděláním a zkušenostmi působit kompetentně, Macinka postrádá jakoukoli hloubku – získat vzdělání se zjevně nikdy nepodařilo, a to ani v podobě, která by alespoň teoreticky mohla zastřít nedostatky jeho charakteru.

Co tak od svého „guru“ přebírá? Jen to nejhorší. Krom zmíněné arogance i naprostou neochotu vnímat jiné názory než vlastní, trvalou potřebu osočovat, kritizovat a napadat, bez záblesku vlastního životaschopného řešení, a neschopnost dívat se na věci s nadhledem, či dokonce byť jen mírným humorem.

Zatímco Klaus byl originál s chybami, Macinka je jeho parodie, která se snaží zopakovat učiněné „úspěchy“, ale zůstává jen jeho strojenou imitací. Jeho kroky působí, jako by se snažil napodobit svého učitele podle špatného manuálu. Výsledkem jsou přepjatá gesta a s nimi karikatura, která místo respektu vyvolává úsměv, a působí v tom nejlepším případě jako politický trapas.

Naštěstí má Macinka vedle sebe svého současného šéfa, který jeho působení žehlí, pokud možno tak, aby to nebylo příliš viditelné. Otázkou je, jak dlouho.

Historie se vrací. Často však jen jako připomínka, že špatné vzorce se dají opakovat i bez talentu. A když to vidíme, není to hezký pohled.

Autor: Jan Urban | neděle 1.2.2026 16:24 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Jan Urban

Štěstí až tehdy, jakmile…: O životě v čekárně a víře, že štěstí dorazí až něco získáme

Mnoho lidí dnes žije v režimu odkladu. Skutečný život má začít až po změně práce, vztahu, bydliště nebo sebe sama. Štěstí bereme jako něco, co může přijít teprve tehdy, až něco získáme — a mezitím sedíme v čekárně.

1.2.2026 v 12:47 | Karma: 0 | Přečteno: 27x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kdo jsou lidé, kterým demokracie leze na nervy, a mají sklon ji „vylepšovat“

Za demokracii bojovali lidé po staletí. Cíl byl jasný: uplatnit při řízení společnosti svůj hlas. Občas se však stává, že s dosažením tohoto přichází lehké rozčarování. Ukazuje se, že demokracie se vlastně všem zcela nehodí.

31.1.2026 v 20:40 | Karma: 13,72 | Přečteno: 259x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Mezi rotundou, hradem a palácem soudruha: Jak vypadá narcismus, má-li dostatečný rozpočet

Říká se, že muž má postavit dům a zasadit strom. Je to chvályhodné civilizační gesto. Jenže ve chvíli, kdy to udělá, se vystavuje i nepříjemnému riziku, a to, že dům prozradí, kým by jeho majitel chtěl být .

31.1.2026 v 10:09 | Karma: 10,60 | Přečteno: 297x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Mlha přede mnou, mlha za mnou: Jak Česko vidí v zahraničí

Pohled zvenčí má jednu výhodu: nebývá osobní, a mívá i větší nadhled. Není zatížen domácími spory, ani tím, kdo komu co řekl v nedělní debatě. Nemělo by proto překvapit, že občas zachytí i věci, které zevnitř tak zřejmé nejsou

29.1.2026 v 16:00 | Karma: 14,04 | Přečteno: 363x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když moc nepřitahuje kvalitu: O příkladu, který formuje víc, než si rádi připouštíme

Politika potřebuje ty nejlepší lidi. Příklad, který dnes dává, je spíš odrazuje: O moci, příkladu a (ne)zamýšlených důsledcích.

29.1.2026 v 12:18 | Karma: 11,70 | Přečteno: 192x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37
vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 35
  • Celková karma 12,18
  • Průměrná čtenost 364x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.