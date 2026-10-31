Globální propadák jménem Trump: druhé Trumpovo prezidentství jako historické fiasko
Řekněme to otevřeně: Donald Trump je špatný prezident a ví to už téměř každý Američan, který v poslední době musel zastavit u čerpací stanice. Stačí se podívat na displej s cenou za galon paliva a veškerá politická rétorika o magickém ekonomickém růstu a návratu k prosperitě rázem mizí v oblaku výfukových plynů.
Ekonomická realita všedního dne, kterou žádný velkolepý mítink v kšiltovce nezamaskuje, se tak stává hlavním nepřítelem populárních hesel. Signalizuje blížící se konec jedné radikální epochy a otevírá dveře nové generaci politiků.
Ohlédneme-li se totiž, a to zcela objektivně, za Trumpovým vládnutím, snadno zjistíme, že se mu nepodařilo splnit téměř nic z toho, co tak hlasitě sliboval. Bombastická prohlášení o bleskovém zkrocení inflace vystřídalo jen bezradné krčení ramen, a ceny základních potravin a energií nadále ždímají rodinné rozpočty běžných Američanů.
Podobně i slibovaná průmyslová renesance a návrat výroby do Spojených států se smrskly na chaotické zavádění cel, které ve výsledku nezasáhlo zahraniční konkurenci, ale peněženky domácích spotřebitelů. Dokonce i jeho slavné reformy federální správy vedly jen k masivnímu ochromení institucí, chaosu a nekonečné fluktuaci úředníků, což zanechalo státní aparát v hluboké provozní křeči.
Fiasko v zahraničí
Kapitolou samou pro sebe jsou pak jeho velkolepá zahraniční dobrodružství, která místo slibovaného globálního míru skončila naprostým fiaskem. Vzpomeňme na silácké proklamace o tom, jak dokáže ukončit válku na Ukrajině během čtyřiadvaceti hodin. Výsledkem jeho chaotického lavírování mezi tlakem na Kyjev a odmítnutými návrhy Kremlu je pouze to, že konflikt nadále zamrzá, americká spolehlivost utrpěla těžkou ránu a stabilní mír je v nedohlednu.
Ještě hůře dopadl jeho otevřený boj proti Íránu, který zahájil bez jakéhokoliv koherentního plánu či únikové strategie. Namísto slibovaného pádu tamního režimu nebo uzavření nové jaderné dohody přinesla tato konfrontace jen kolaps příměří v Hormuzském průlivu, posílení moci tamních tvrdých radikálů a – jako bonus pro americké řidiče – raketový růst cen ropy a benzínu.
Trumpova mezinárodní doktrína se tak smrskla na sérii improvizací, které ve výsledku nezažehnaly žádnou hrozbu, ale spíše potvrdily, že velkohubá hesla globální realitu prostě nezkrotí.
Sečteno a podtrženo
Místo silné a stabilní velmoci tak Trump zanechává zemi unavenou vnitřními kulturními válkami a rozpočtovou nejistotou.
A zatímco se v průběhu jeho vládnutí v republikánském táboře stále dokola opakovaly staré známé recepty a obehrané útoky, opozice pochopila, že s nostalgickým vzpomínáním na minulé dekády už u voličů neuspěje. Demokraté se rozhodli opustit zajeté pořádky, hodili staré politické kuchařky do koše a do první linie vyslali neokoukané tváře.
Sázka na novou krev a dynamičtější přístup má jasný cíl – ukázat Americe, že existuje racionální a klidná cesta ze začarovaného kruhu neustálého napadání institucí. Nástup těchto nových figur dává unavené veřejnosti naději, že politika se může opět vrátit k řešení reálných problémů namísto sledování televizních reality show z Oválné pracovny.
Pohled na unavené peněženky běžných Američanů a nástup nové generace vůdců naznačuje, že ta pověstná politická skála, o kterou se trumpistická epocha opírala, dostává povážlivé trhliny. Možná, že největší lekci z politické ekonomie nakonec nerozdají profesoři z Harvardu, ale prostá čísla na účtence za benzín.
Co to znamená pro české kopie?
Zajímavé bude sledovat, jak se s tímto blížícím se soumrakem vyrovnají naši domácí podporovatelé Trumpa. Česká politická scéna má totiž hned několik postav, které se v Trumpově záři rády hřály. Ať už jde o lídry, kteří v něm viděli vzor pro svůj vlastní boj proti „globálním elitám“, nebo o populisty různých hnutí, pro něž byl Trumpův styl komunikace posvátným písmem. Pro řadu našich politiků včetně premiéra byla červená kšiltovka a agresivní styl rétoriky tou nejjednodušší zkratkou k srdcím frustrovaných voličů.
Pokud Trumpova éra definitivně skončí neúspěchem, budou muset jeho tuzemští fanoušci velmi rychle točit kormidlem. Najednou už nepůjde argumentovat tím, že „v Americe to takhle dělají taky“. Budou nuceni tlumit agresivní tón, opustit ty nejextrémnější kulturní zákopy a začít se tvářit o něco státotvorněji i konstruktivněji.
Kopírovat styl někoho, kdo zanechal vlastní zemi v ekonomických rozpacích, je totiž ta nejhorší marketingová strategie. Našim domácím „trumpíkům“ tak brzy nezbude než své oblíbené vzory potichu uklidit do skříně a doufat, že si čeští voliči jejich nedávné nadšení nebudou příliš pamatovat.
Prameny:
Zahraničně-politické analýzy Middle East Institute (MEI): Podrobná data ze studií jako US Regional Foreign Policy potvrzují, že Trumpova administrativa po svém návratu do úřadu v roce 2025 nedosáhla zásadních strategických průlomů – jak v otázce rychlého ukončení rusko-ukrajinského konfliktu, tak v nastolení trvalého míru na Blízkém východě.
Zprávy a komentáře deníku The Guardian: Zahraniční komentátoři v Textech jako Trump’s foreign policy interactive a názorových sloupcích popisují, jak napětí kolem Íránu, eskalace v Hormuzském průlivu a nestabilita cen ropy negativně ovlivňují veřejné mínění a peněženky amerických řidičů těsně před nadcházejícími volbami v roce 2026.
Ekonomické a politické dopady podle Brookings Institution: Studie jako The political consequences of the Iran war mapují, jak rostoucí inflace, energetická drahota (ropa nad 100 dolarů za barel) a unavená ekonomika drtí Trumpovu domácí popularitu a nahrávají novým tvářím z řad demokratů.
Jan Urban
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