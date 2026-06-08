Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Globalizace taxametrů aneb jak Prahu zachránili „obávaní cizinci“

Praha roky bojovala s taxikářskou mafií. Marně. A pak přišel konkurenční trh, nové technologie a „obávaní cizinci“. A taxíky, jako by kouzlem, bez přispění města, začaly jezdit levněji, slušněji, a bez tradiční cenové improvizace.

V Praze dlouho platilo, že největší hrozbou pro městskou dopravu nejsou kolony, ale taxametry představující směsici podvodů a nevypočitatelnosti. Dlouhá léta, už od dob hluboké totality, to vypadalo, že kdo vstoupí do vozu s nápisem „TAXI“, vstupuje dobrovolně do podvodné loterie.

Nikoli o cenu, ale o to, kolik ho bude stát jeho důvěra, že v Praze vládne civilizace. V domácím prostředí i mezi cizinci se vyprávěly legendy o jízdách, kde kilometr měl zcela náhodnou hodnotu, taxametr fungoval spíš jako dekorace a účtenka byla jen exotický artefakt z muzea mafiánského podnikání. Zákazník měl jen dvě jistoty: že zaplatí víc, než čekal, a že se nikdy přesně nedá předem zjistit kolik. Regulace se střídala s rezignací a rezignace s regulací.

Zahraniční průvodci varovali, Praha měla mezinárodní ostudu. Všichni o tom věděli. Tradovaly se konspirace o propojení taxikářů s pražskou administrativou. A ano, nic zásadního se dlouho a dlouho neměnilo, a pokud ano, pak spíše k horšímu.

Město se tvářilo, že problém je zajímavý folklór vzbuzující zájem o naše hlavní město, něco jako „pražský drak“, který občas spolkne turistovi kapsu, ale jinak je to vlastně příjemná tradice. Občas do toho pro pobavení vstupovala i snaha politiků. Památné bylo období, kdy se jistý primátor rozhodl, že nejlepší způsob boje proti taxikářům je převléknout se za cizince a vydat se do ulic jako tajný agent vlastní reality show.

Výsledek byl očekávatelný: taxikáři účtovali dál, jak chtěli, svět se točil a praktická změna téměř žádná. Město se tvářilo, že problém je z jiného světa a jeho řešení se vymyká silám člověka.

K posílení pražského koloritu byly navíc taxíky často špinavé, zakouřené a přístup řidičů… řekněme „svérázně křupanský“. Když jste si objednali jízdu, nikdy jste si nebyli jistí, kam a kudy pojedete a zda platíte za přepravu, nebo za kulturní zážitek s prvky improvizace.

A pak se stalo něco, na co státní regulace léta nestačila. Nepřišel reformní balíček. Nepřišla geniální vyhláška. Nepřišel další primátorský klaun v převleku. Přišel trh, přesněji řečeno konkurenční trh. Rozdíl mezi trhem a konkurenčním trhem je totiž asi takový jako mezi vodou a vodkou.

S trhem přišly nové technologie a globalizace, která do Prahy přivedla lidi, kteří byli pevně přesvědčeni, že „to přece musí jít dělat normálně“. Platformy jako Uber, Bolt či Liftago nevynalezly dopravu. Jen odstranily prostor pro kreativní cenotvorbu a ještě kreativnější výmluvy.

A najednou se stalo něco šokujícího: člověk dopředu věděl, kolik zaplatí. Revoluce, která by ještě před pár lety zněla jako sci-fi utopie nebo podezřelý marketingový slib. A ještě hůř pro starý systém: auta začala být čistá. Řidiči slušní. Kouř v autech zmizel. A turisté přestali psát do TripAdvisoru věty typu: „Skvělý zážitek, ale přišli jsme o víru v matematiku.“

Dnešní realita pražských taxi je tak skoro absurdně kontrastní oproti tomu, co jsme znali od komunismu až do nedávné minulosti. Ceny taxi jsou najednou oproti „starým dobrým časům“ poloviční až třetinové, služby předvídatelné a zákazník přestal být dobrodruh.

A bývalí taxikáři? Část z nich se adaptovala, část nadává na „nekalou konkurenci“.

A teď přichází ta část, která bývá v hospodských debatách nejvíc emocionální: „Obávaní cizinci.“ Řidiči operující v rámci nových platforem totiž až na výjimky nejsou Češi. Ano, jsou to ti, před kterými se léta varovalo s lehkým tónem kulturní paniky. Řidiči z Uzbekistánu, Kazachstánu, Ukrajiny, Turecka, Kuby a řady dalších míst, která v české představivosti často fungují jako synonymum pro „nevíme, ale raději opatrně“.

A co se nestalo? Nenastala invaze chaosu. Nastala invaze slušnosti. Najednou je normální, že auto přijede, řidič pozdraví, jede podle navigace, nefilozofuje o ceně a nechá vás vystoupit bez pocitu, že jste právě absolvovali malý ekonomický experiment. Auta? Čistá. Kouř? Historická kategorie. Najednou je po problému.

Závěr? Možná nepohodlný, ale jednoduchý. To, co stát roky „řešil“ regulací, kontrolami, kampaněmi a občas i teatrálními gesty, vyřešily konkurenční trh a nové technologie během několika let. A vyřešily to mimo jiné i tím, že přivedly nové hráče, kterým bylo jedno, jak se to dělalo „u nás vždycky“.

Největší paradox proměny pražské dopravy tak není v tom, že taxikáři kdysi podváděli a dnes už ne. Je v tom, že jejich náhrada byla označována za hrozbu – a nakonec se ukázala být jednou z nejpříjemnějších součástí celého příběhu.

Globalizace pražské taxislužby totiž vedla i k tomu, že si při cestě často zajímavě popovídáte s řidičem o životě v jeho zemi. Což je bonus, který by stará taxikářská mafie nedokázala nabídnout ani za trojnásobek jízdného.

Autor: Jan Urban | pondělí 8.6.2026 20:00 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Další články autora

Jan Urban

Všechno zlé není k něčemu dobré. Dobré bývá spíš to, co s tím uděláme.

Oblíbené přísloví tvrdí, že každá pohroma v sobě skrývá něco pozitivního. Psychologie však naznačuje něco trochu jiného: dobré věci často nevznikají díky neštěstí, ale navzdory němu.

8.6.2026 v 15:52 | Karma: 5,70 | Přečteno: 66x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Ruský medvěd a prašiví psi: zoologická konference zahájena, a Rusko ukazuje skutečnou tvář

Světová diplomacie je složitá disciplína. Některé státy komunikují prostřednictvím nót, jednání a summitů. Jiné prostřednictvím televizních pořadů, kde dospělí muži vysvětlují, které evropské město by bylo vhodné bombardovat.

7.6.2026 v 12:10 | Karma: 19,85 | Přečteno: 349x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Suverénní měna, nebo kvalitní měna, aneb proč by Česku euro prospělo

Úvahy, zda přijmout či nepřijmout euro, nemusí být vždy sáhodlouhé a končit tím, že jsou argumenty pro i proti. Jde o to, jak si otázku si položíme, a jak na ni dokážeme jasně a srozumitelně odpovědět.

7.6.2026 v 10:44 | Karma: 10,00 | Přečteno: 225x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Akcelerace do zdi: když se každá zatáčka vysvětluje jako spiknutí silnice

Když auto ztrácí výkon, existují dvě možnosti: podívat se pod kapotu, nebo obvinit asfalt. V některých debatách o Evropské unii se překvapivě často volí druhá varianta.

6.6.2026 v 10:38 | Karma: 14,20 | Přečteno: 245x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Na lovu za všeobecným přehledem: víme méně než naši rodiče, nebo jen něco úplně jiného?

Stačí několik večerů u televizní soutěže Na lovu a člověka nevyhnutelně napadne znepokojivá otázka. Opravdu někdo nikdy neslyšel o Mozartovi? A je skutečně možné, aby dospělý člověk váhal, zda je Berlín hlavním městem Německa?

5.6.2026 v 15:53 | Karma: 13,28 | Přečteno: 288x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek
8. června 2026

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.
1. června 2026  4:54

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.
1. června 2026  11:29

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
8. června 2026  9:51

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

ÚOHS zrušil výběr firmy na stavbu náměstí v Hradci Králové, město chybovalo

ilustrační snímek
8. června 2026  19:20,  aktualizováno  19:20

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dnes zrušil výběr sdružení firem Gardenline a BAK...

V Plzni se zřítila část činžáku. Dům má neslavnou minulost

Dům v Resslově ulici v Plzni.
8. června 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

V Resslově ulici v Plzni se v pondělí zřítila část činžovního domu, který byl dlouhodobě v...

Dálnici D2 na Brněnsku uzavřela nehoda tří kamionů. Dva lidé utrpěli zranění

Dálnici D2 na Brněnsku uzavřela nehoda tří kamionů (8. června)
8. června 2026  19:12,  aktualizováno  19:53

Nehoda tří kamionů v pondělí po 17:00 na víc než dvě hodiny zcela zastavila provoz na D2 na Brno na...

Přerov poskytne dotaci 5,6 milionu korun na odhlučnění estakády na D1 u Dluhonic

ilustrační snímek
8. června 2026  18:13,  aktualizováno  18:13

Přerov se rozhodl poskytnout Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dotaci 5,6 milionu korun na úpravu...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 241
  • Celková karma 18,14
  • Průměrná čtenost 437x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.