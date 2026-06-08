Globalizace taxametrů aneb jak Prahu zachránili „obávaní cizinci“
V Praze dlouho platilo, že největší hrozbou pro městskou dopravu nejsou kolony, ale taxametry představující směsici podvodů a nevypočitatelnosti. Dlouhá léta, už od dob hluboké totality, to vypadalo, že kdo vstoupí do vozu s nápisem „TAXI“, vstupuje dobrovolně do podvodné loterie.
Nikoli o cenu, ale o to, kolik ho bude stát jeho důvěra, že v Praze vládne civilizace. V domácím prostředí i mezi cizinci se vyprávěly legendy o jízdách, kde kilometr měl zcela náhodnou hodnotu, taxametr fungoval spíš jako dekorace a účtenka byla jen exotický artefakt z muzea mafiánského podnikání. Zákazník měl jen dvě jistoty: že zaplatí víc, než čekal, a že se nikdy přesně nedá předem zjistit kolik. Regulace se střídala s rezignací a rezignace s regulací.
Zahraniční průvodci varovali, Praha měla mezinárodní ostudu. Všichni o tom věděli. Tradovaly se konspirace o propojení taxikářů s pražskou administrativou. A ano, nic zásadního se dlouho a dlouho neměnilo, a pokud ano, pak spíše k horšímu.
Město se tvářilo, že problém je zajímavý folklór vzbuzující zájem o naše hlavní město, něco jako „pražský drak“, který občas spolkne turistovi kapsu, ale jinak je to vlastně příjemná tradice. Občas do toho pro pobavení vstupovala i snaha politiků. Památné bylo období, kdy se jistý primátor rozhodl, že nejlepší způsob boje proti taxikářům je převléknout se za cizince a vydat se do ulic jako tajný agent vlastní reality show.
Výsledek byl očekávatelný: taxikáři účtovali dál, jak chtěli, svět se točil a praktická změna téměř žádná. Město se tvářilo, že problém je z jiného světa a jeho řešení se vymyká silám člověka.
K posílení pražského koloritu byly navíc taxíky často špinavé, zakouřené a přístup řidičů… řekněme „svérázně křupanský“. Když jste si objednali jízdu, nikdy jste si nebyli jistí, kam a kudy pojedete a zda platíte za přepravu, nebo za kulturní zážitek s prvky improvizace.
A pak se stalo něco, na co státní regulace léta nestačila. Nepřišel reformní balíček. Nepřišla geniální vyhláška. Nepřišel další primátorský klaun v převleku. Přišel trh, přesněji řečeno konkurenční trh. Rozdíl mezi trhem a konkurenčním trhem je totiž asi takový jako mezi vodou a vodkou.
S trhem přišly nové technologie a globalizace, která do Prahy přivedla lidi, kteří byli pevně přesvědčeni, že „to přece musí jít dělat normálně“. Platformy jako Uber, Bolt či Liftago nevynalezly dopravu. Jen odstranily prostor pro kreativní cenotvorbu a ještě kreativnější výmluvy.
A najednou se stalo něco šokujícího: člověk dopředu věděl, kolik zaplatí. Revoluce, která by ještě před pár lety zněla jako sci-fi utopie nebo podezřelý marketingový slib. A ještě hůř pro starý systém: auta začala být čistá. Řidiči slušní. Kouř v autech zmizel. A turisté přestali psát do TripAdvisoru věty typu: „Skvělý zážitek, ale přišli jsme o víru v matematiku.“
Dnešní realita pražských taxi je tak skoro absurdně kontrastní oproti tomu, co jsme znali od komunismu až do nedávné minulosti. Ceny taxi jsou najednou oproti „starým dobrým časům“ poloviční až třetinové, služby předvídatelné a zákazník přestal být dobrodruh.
A bývalí taxikáři? Část z nich se adaptovala, část nadává na „nekalou konkurenci“.
A teď přichází ta část, která bývá v hospodských debatách nejvíc emocionální: „Obávaní cizinci.“ Řidiči operující v rámci nových platforem totiž až na výjimky nejsou Češi. Ano, jsou to ti, před kterými se léta varovalo s lehkým tónem kulturní paniky. Řidiči z Uzbekistánu, Kazachstánu, Ukrajiny, Turecka, Kuby a řady dalších míst, která v české představivosti často fungují jako synonymum pro „nevíme, ale raději opatrně“.
A co se nestalo? Nenastala invaze chaosu. Nastala invaze slušnosti. Najednou je normální, že auto přijede, řidič pozdraví, jede podle navigace, nefilozofuje o ceně a nechá vás vystoupit bez pocitu, že jste právě absolvovali malý ekonomický experiment. Auta? Čistá. Kouř? Historická kategorie. Najednou je po problému.
Závěr? Možná nepohodlný, ale jednoduchý. To, co stát roky „řešil“ regulací, kontrolami, kampaněmi a občas i teatrálními gesty, vyřešily konkurenční trh a nové technologie během několika let. A vyřešily to mimo jiné i tím, že přivedly nové hráče, kterým bylo jedno, jak se to dělalo „u nás vždycky“.
Největší paradox proměny pražské dopravy tak není v tom, že taxikáři kdysi podváděli a dnes už ne. Je v tom, že jejich náhrada byla označována za hrozbu – a nakonec se ukázala být jednou z nejpříjemnějších součástí celého příběhu.
Globalizace pražské taxislužby totiž vedla i k tomu, že si při cestě často zajímavě popovídáte s řidičem o životě v jeho zemi. Což je bonus, který by stará taxikářská mafie nedokázala nabídnout ani za trojnásobek jízdného.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020