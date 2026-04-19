Globalizace? Nic nového pod sluncem. Stačí se podívat do kufru s nářadím
Od své babičky, která pocházela z Brna, jsem v dětství často slýchával, že jejich hausmajstrová pucovala štíflata na gongu (tedy že správcová čistila boty na chodbě) , což nájemníky rozčilovalo. Ale držme se světa ekonomiky: průmyslu, řemesel, financí a peněz. Stačí totiž otevřít dveře jakékoli dílny, stavby nebo účtárny a zjistíte, že jsme byli světoví a globalizovaní už dávno před prvním e-mailem.
Svět v jedné piksle
Vezměte si takovou pixlu (nebo pikslu). Zní to jako ryzí lidová čeština, že? Jenže tohle slovo k nám docestovalo ze starého Řecka (pyxis) přes latinu (buxis) a německé nářečí (Püchsel).
Původně to byla krabička ze zimostrázového dřeva, dnes je to cokoli od plechovky po starý střep na čtyřech kolech. Podobně „světová“ je i puška nebo busola.
Německý řád v českých rukou
Němčina nám díky staletému sousedství nadiktovala celý „hardwarový“ slovník. Když řemeslník vezme do ruky vercajk (Werkzeug), nasadí hever (Heber), utáhne šroub (Schraube), stříhá plech (Blech) nebo natahuje drát (Draht), mluví vlastně německy. I ten dílenský stůl, kterému říkáme ponk (Bank), a kovářský hamr (Hammer) jsou svědky doby, kdy hranice pro technologie neexistovaly.
Každý správný mistr (Meister) ví, že když udělá na podlaze flek (Fleck), musí ho vzít šmirglem (Schmirgel). Tesař se chopí hoblíku (Hobel) nebo rašple (Raspel), zedník hlídá, aby byla rýna (Rinne) v rovině a špaleta (Spalette) okna seděla. Když se mu povede trefit rovná lajna (Leine), hned je za machra (Macher). Celý ten jeho krám je prostě jedna velká německá lekce.
Italská elegance a finanční základy
Když jsme chtěli stavět s noblesou, volali jsme Italy. Proto neřešíme „přední stěnu“, ale fasádu (facciata). Nad hlavou máme kupoli (cupola), kráčíme pod arkádami (arcata), opíráme se o balustrádu a stěny zdobíme štukem (stucco) či freskou.
I v podnikání jsme vlastně „Italové“. Jdeme ke kase (cassa), kde řešíme saldo, kontrolujeme konto a valuty. Celá naše firma stojí na kreditu a kontokorentu, hlídá si bilanci, a věří bankám, tedy pokud nesou bankrot (banca rotta). A když je po práci čas na kulturu, jdeme do opery, do kasina, nebo řešíme uměleckou režii.
Francouzský pohon a moderní byznys
S průmyslovou revolucí přišel francouzský šmrnc. Bez Francie bychom neměli mašinu (i když s oklikou přes Německo), motor ani šasi (chassis). Naše auta stojí v garáži, a když se porouchají, čeká nás demontáž a montáž.
V moderní kanceláři řešíme angažmá, konkurenci, rentabilitu, garance a marže (marge). Každá reklama bojuje o naši pozornost. I ten největší kšeft (německy Geschäft) musí mít úřední štempl (Stempel) a jasně danou taxu.
Bruselský zmatek a belgické krajky
A co ten Brusel? Kromě bruselského stylu, který v 60. letech ovládl náš design, nám Belgie dala jedno z nejšťavnatějších slov: brajgl. Tento výraz pro nepořádek a zmatek vznikl podle jména vlámského malíře Pietera Bruegela staršího, jehož obrazy jsou pověstné detailním, zdánlivě chaotickým rejem postav. Takže až máte v dílně „brajgl“, vlastně odkazujete na bruselské umění. A pokud chcete něco jemnějšího, vzpomeňte na bruselské krajky.
A pokud se v tom celém historickém chaosu snažíte udělat pořádný obchod, musíte být prostě chucpe, jinak si na ten melouch nevyděláte (obě slova nám v češtině zůstala po jidiš).
Ruské okénko: Když slova nebudují, ale prověřují
Zatímco západní jazyky nám daly nástroje a banky, ruština obohatila náš život o „organizační zážitky“. Máme perly jako samoděržaví, politruk, pětiletka nebo subotnik. Ale absolutním vítězem je prověrka. Slovo, které v dílně sice nic nevyrobí, ale spolehlivě zastaví práci i život. Snad jen ten vrtulník a chladnička se snaží tvářit technicky, i když šlo spíše o snahu zakrýt, že ve světě se létá helikoptérou a chladí v lednici.
Jsme stvořeni světem
Globalizace není ničím moderních, a není ani strašák. Je to naše přirozenost vytesaná do každého slova. Naše „česká“ odbornost je tak fascinujícím dědictvím evropské historie.
Až proto příště uslyšíte někoho nadávat na cizí vlivy, hrozit globalizací, nebo tvrdit, že nejsme po tisíciletí součástí západního světa, zeptejte se ho, jestli není mišuge (židovský slang), jestli už si uklidil svůj vercajk, aby neměl kolem sebe herberk, zkontroloval své saldo, jestli mu v té jeho pixle nechybí motor, nebo nemá zařazený nesprávný kvalt.
A to jsme se omezili jen na slova kontinentální Evropy, protože kdybychom se chtěli věnovat i těm, které pochází z „business“ angličtiny, píšeme ještě teď. Stejně tak jsme pominuli slova z gastronomie, pohostinství, umění, módy, vědy ad., protože to by vydalo na další pětiletku.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020