Geografie pro pokročilé vlastence, aneb Jaklův boj o suverenitu stínu zapíchnutého klacku
Zatímco svět řeší biorytmy, Jakl odvážně rozvíjí geopolitiku slunečních hodin a straší nás „cizím, běloruským časem“. Pojďme si posvítit na to, proč je „národní čas“ a strašení Běloruskem největší úlet od dob, kdy se věřilo, že zeměplacku nesou čtyři sloni.
Běloruský bubák pod postelí
Je to fascinující ukázka geografického diletantismu maskovaného za suverenismus. Bělorusko operuje v pásmu UTC+3. Náš letní čas, na který tak neradi přecházíme, je UTC+2.
Pokud by pan Jakl občas vytáhl paty z pražské Hanspaulky a dojel aspoň na státní hranice, zjistil by, že náš „východní nepřítel“ na ciferníku se ve skutečnosti jmenuje Kyjev, Sofia nebo Athény. Ale chápu, „řecký čas“ nezní v konspiračních teoriích tak úderně jako ten Lukašenkův.
Pro experty z IVK je zřejmě všechno na východ od Průhonic automaticky Bělorusko, pokud tam zrovna nemají pobočku na export transformace. Geografie podle hesla: co neznám, to je Minsk. Příště nám možná pan Jakl vysvětlí, že i východ slunce je pokusem o infiltraci cizích agentů.
Klacek v zemi jako vrchol civilizace
Argumentace „klackem v zemi“ je návratem do doby kamenné, který by panu Jaklovi záviděl i průměrný neandrtálec. Ten by ho ale aspoň použil prakticky – třeba na oheň, ne na ideologii.
Tvrdit, že čas je dán „přírodou“ a že o něm „nelze hlasovat“, je jako tvrdit, že metr je dán délkou nohy krále Miroslava a měřit centimetry je sociální inženýrství. Příště se možná dozvíme, že kalendář je liberální spiknutí proti zimě a že používat kompas je vlastizrada, protože ukazuje k magnetickému pólu, který nám nepatří.
Časová pásma nejsou boží přikázání vytesané do žuly. Je to dohoda. Civilizační smlouva, která nám umožňuje, aby nám vlaky nebouraly do sebe a abychom si mohli zavolat do sousední vesnice, aniž bychom museli řešit, jestli tam zrovna mají stín o tři milimetry delší. Bez téhle „dohody“ bychom dnes řešili, jestli vlak přijede včera nebo pozítří.
Ale pro Jakla je zřejmě i jízdní řád diktátem Bruselu a útokem na integritu českého klacku.
Sociální inženýrství: Bubák na všechno
Vrcholem jaklovské logiky je rada lidem, kterým vyhovuje světlo dlouho do večera: „Můžete dělat popeláře nebo si domluvit směny.“ To je ta pravá „konzervativní svoboda“ v praxi. Pokud se vám nelíbí, že slunce zapadá v osm, stačí změnit profesi, sociální status a ideálně i planetu. Mars zatím nemá letní čas, to by mohlo vyhovovat. Ostatně, pan Jakl se tam svými názory na společenské uspořádání stejně už dávno nachází.
Hlavně nesahejte na „náš“ středoevropský čas! Ten je totiž „hezčí“. Ano, slyšíte správně. Čas na 15. poledníku je podle Jakla esteticky hodnotnější než ten na 30. poledníku. Konečně víme, že čas se neposuzuje podle funkce, ale podle vkusu. To už není politika, to je fetišismus k zeměpisným souřadnicím.
V IVK zřejmě věří, že když budeme dostatečně dlouho uctívat 15. poledník, vrátí se i devadesátková privatizace a levný benzin. A možná i vytáčený internet jako bonus.
Vlastně je s podivem, že pan Jakl vůbec používá digitální hodinky, když digitální je skoro totéž co virtuální, a tedy nesvobodné.
Půlnoc, která není půlnocí
Jakl se vysmívá lidem, že chtějí „půlnoční světlo“. Přitom jediný, kdo tu bojuje s větrnými mlýny (nebo spíš se slunečními paprsky), je on sám. Don Quijote by měl radost, konečně má konkurenci v oboru.
Lidé nechtějí měnit rotaci Země. Lidé prostě chtějí využít ten kus světla, který nám příroda v létě naděluje, v čase, kdy jsou vzhůru.Označit snahu o efektivní využití denního světla za „lež na druhou“ může jen někdo, kdo strávil posledních třicet let v kabinetu, kde jediným zdrojem světla je odlesk z pleše jeho šéfa a svit monitoru se starými texty o globálním ochlazování.
Případně záře nostalgie po době, kdy bylo všechno jednodušší – hlavně argumenty. V takovém prostředí se pak snadno věří, že když se něco hýbe, je to útok na podstatu bytí.
Závěr:
Ladislav, klid. Slunce vyjde i zítra. A vyjde úplně stejně, ať už mu budeme říkat, že je pět, nebo šest. Jediné, co se změní, je vaše hladina žluči. A možná pár rozladěných budíků.
Ale pokud vám ten 15. poledník v Jindřichově Hradci tak chybí, klidně si k němu přivažte postel. Doporučuji pevné lano, ať vás neposune ani letní čas.
My ostatní si zatím užijeme pivo na zahrádce při „cizím“ světle, zatímco vy můžete v IVK dál dumat nad tím, jak „svobodně“ zakázat lidem posouvat si hodinky. A hlavně nezapomeňte – klacek musí zůstat na svém místě. I kdyby na něj už nikdo jiný nechtěl koukat.
Jan Urban
|Další články autora
- Počet článků 157
- Celková karma 14,67
- Průměrná čtenost 383x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020