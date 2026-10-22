Francie hoří. A Evropa hledá hasicí přístroj
Francouzi mají demonstrace téměř jako národní sport. Když se jim nelíbí důchodová reforma, vyjdou do ulic. Když zdraží palivo, obléknou žluté vesty. A když se sejde drahý život, politická bezmoc a pocit, že jim nikdo nenaslouchá, může to být pro demonstrace poměrně výbušná směs.
Dnešní francouzská krize je ovšem vážnější než obvyklá národní disciplína „zablokujme dopravu, dokud vláda nepochopí“. Země má vysoký veřejný dluh, rozpočtový deficit, rozhádaný parlament a vládu, která jen obtížně prosazuje úspory.
Prezident Emmanuel Macron navíc vstupuje do závěru svého mandátu s oslabenou autoritou. Nedávné protesty proti životním nákladům a politice vlády přerostly v násilnosti, rabování a střety s policií.
Problém je jednoduchý, řešení nikoli. Lidé chtějí kvalitní veřejné služby, důchody, bezpečnost a dostupné bydlení. Stát na to potřebuje peníze. Jenže Francie už vybírá vysoké daně a další zadlužování má své limity. Politici by tedy museli někomu vysvětlit, že všechno slíbené se zaplatit nedá. Což je ve volební demokracii téměř stejně populární jako zdražení bagety.
Francouzská nemoc, evropské příznaky
Bylo by příjemné prohlásit, že Francouzi jsou prostě Francouzi a zbytek Evropy může klidně spát. Jenže vysoké dluhy, drahé bydlení, tlak na veřejné rozpočty, nespokojenost s migrací i vzestup protestních stran najdeme také jinde. V Itálii, Německu i dalších zemích se politický střed potýká s rostoucí nedůvěrou a voliči stále častěji zkoušejí, zda by to s někým radikálnějším nebylo lepší.
Francie je však zvlášť nebezpečným případem. Není to malá země, jejíž problémy lze zavřít do národní účetní knihy. Je jednou z největších ekonomik EU, jadernou mocností a klíčovým hráčem evropské obrany. Pokud se nedokáže shodnout na rozpočtu a základním směru své politiky, netýká se to jen Paříže. Oslabuje to i schopnost Evropy jednat společně v době, kdy má dost starostí s Ruskem, Čínou i nejistotou kolem americké podpory.
Francouzský požár tedy není pouze francouzský. A evropský hasicí přístroj zatím vypadá, že ho každý členský stát drží za jiný konec.
A kdo to všechno zaplatí?
Politici rádi slibují, že lze současně snížit daně, zvýšit výdaje, zachovat všechny výhody a ještě vyrovnat rozpočet. Ekonomové tomu říkají neslučitelné cíle. Volební programy tomu říkají naděje.
Francie nyní naráží na okamžik, kdy se účet za dlouhodobé sliby potkává s politickou neschopností dohodnout se, kdo ho zaplatí. A právě to je varování pro celou Evropu. Demokracie se neoslabuje jen tehdy, když někdo zakáže volby. Slábne i tehdy, když občané přestanou věřit, že jejich hlas může něco změnit.
Pak přicházejí politici, kteří slibují jednoduchá řešení složitých problémů. Obvykle stačí najít viníka, slíbit pořádek a ujistit voliče, že účet zaplatí někdo jiný.
Francie nám tak neukazuje jen to, jak snadno může hořet ulice. Ukazuje také, co se stane, když stát dlouho slibuje víc, než dokáže zaplatit, a jeho politici se nedokážou dohodnout na tom, co dál.
A týká se to i nás? Rozhodně. Česko sice není Francie, ale ani naše veřejné finance nejsou bezedné a naše politické sliby nejsou zadarmo. Rozdíl je jen v tom, že zatímco Francouzi občas vyjdou do ulic, my zatím častěji vyjdeme k volbám a doufáme, že účet zaplatí někdo jiný.
Evropa by se měla poučit dřív, než zjistí, že francouzský požár není výjimka, ale první opravdu viditelný kouř.
Jan Urban
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