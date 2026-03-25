Fotbalová mafie: Proč stát sponzoruje zločineckou organizaci?
Pokud hledáte definici „státu ve státě“, kde se miliardy z našich daní mění v „kapříky“, a „fair play“ skončilo v propadlišti dějin někdy v hloubi devadesátek, jste na správné adrese. Fair play v tomto Matrixu znamená totiž jen stejné úplatky pro všechny, a čistá je v něm nanejvýš klobása v poločase, která má v sobě víc integrity než celá disciplinární komise.
Síň slávy (nebo spíš obžaloby)
Poslední roky byly pro fanoušky fotbalových kriminálek hotové žně. Začalo to klasikou „Ivánku, kamaráde“, pokračovalo přes Peltovo „všechno jsem to dělal pro fotbal“ (zatímco rozděloval dotace v pronajatém bytě) a vyvrcholilo érou Romana Berbra.
Tenhle pán dovedl řízení fotbalu k takové dokonalosti, že i rozhodčí v okresním přeboru měli pocit, že jsou součástí elitní jednotky s krycím názvem „Dezinfekce“.
Když už mluvíme o estrádách, nelze nezmínit legendární „jabloneckou cinknutou jízdu“ nebo éru, kdy se výsledky zápasů neladily na tréninku, ale v prasečáku.
Korunu tomu ale nasadil moment, kdy se ukázalo, že v českém fotbale neexistuje „náhoda“. Pamatujete, jak se u soudu řešilo, že rozhodčí dostávali instrukce typu „nechat to vyhnít“ nebo „říznout to hned v úvodu“? To už není sport, to je chirurgie bez anestezie.
A aby toho nebylo málo, jen včera proběhl další obří policejní zásah kvůli korupci v souvislosti se sázkami. Je to fascinující – český fotbal se nemění, je to jako nekonečná sezóna seriálu, kde se mění herci, ale scénář o „ovlivňování výsledků“ zůstává stejný.
Kdo tahá za nitky? (A proč to dělají)
Možná si říkáte, proč se v tomhle rybníčku angažují ti nejbohatší z nás. Proč vládce energetického impéria z Křetínského stáje nebo úspěšní realitní magnáti a vládci hazardních impérií (kteří fotbal rovnou sponzorují z obou stran – jako majitelé i sázkovky) investují miliardy do něčeho, co produkuje hlavně ostudu?
Odpověď není v zisku z prodeje lístků. Fotbal je pro velkopodnikatele nejlevnější vstupenka k moci. V lóži na Spartě nebo na Slavii potkáte za jeden poločas víc ministrů, primátorů a šéfů polostátních firem než na recepci na Hradě. Je to prostor, kde se u klobásy „dopeče“ i ten největší státní tendr. Kdo ovládá velký klub, ovládá emoce statisíců a má přímou linku na lidi, kteří rozhodují o zákonech.
Proč to politici tak milují?
Odpověď je prostá: Fotbal je největší voličská základna. Máme přes 300 tisíc registrovaných hráčů. Každý politik ví, že když zastaví peníze na nové šatny v Horní Dolní, příští volby bude sledovat maximálně z tribuny. Fotbal je prostě nejlepším mazivem českého byznysu i politiky.
Ventilace emocí aneb Chléb a hry
Proč to společnost miluje či alespoň toleruje? Protože fotbal slouží jako geniální sociální hromosvod. Je to místo, kde může legálně nadávat úplně každý – na rozhodčího, na neschopného útočníka, na vládu nebo na osud.
Je to bezpečný prostor pro ventilaci nahromaděné frustrace. Kdyby fotbal nebyl, lidi by tyhle emoce mohli, nedej pánbůh, začít směřovat k věcem, které skutečně nefungují. Takhle se prostě jednou týdně vyřvou na stadionu, zanadávají si u piva na to, že „je to všechno prodaný“, a v pondělí jdou zase disciplinovaně do práce.
Jediná naděje?
Obávám se, že legální cesta k nápravě neexistuje. Český fotbal není organizace, kterou můžete zrušit. Je to stav mysli.
Je to víra v to, že „štěstíčku se musí jít naproti“ a že rozhodčí je jen člověk, který má také své potřeby. Jediná naděje je, že se jednou narodí generace, která bude chtít raději hrát fotbal než sázet na vlastní prohru, že kopačky budou sloužit k běhání po trávníku, a ne k vyšlapávání cestiček do VIP salónků.
Dokud ale bude „čestné slovo“ v českém fotbale jen vtipnou vzpomínkou, budeme dál sledovat tenhle bizarní orloj korupce v přímém přenosu.
Volební program „Čistá kopačka“ (Zaručená cesta do opozice)
Pokud se chcete v příštích volbách stát definitivním lúzrem a zajistit si nenávist stovek tisíc voličů, stačí do programu prosadit tyto body...
- Detektor lži pro rozhodčí: Otázka č. 1: „Opravdu to byla penalta, nebo jen splátka na leasing?“
- Zrušení VIP lóží: Veškeré jídlo a pití zdarma se ruší. Lobbing se přesouvá do fronty na záchody, kde platí stejná pravidla pro miliardáře i instalatéry.
- Konec státních dotací na „reprezentaci“: Peníze půjdou jen tam, kde se prokáže, že hráč umí zpracovat míč na první dobrou. (Stát ušetří cca 98 % rozpočtu).
- Povinná transparentnost sázek: Každý funkcionář musí mít veřejný sázkařský účet. Pokud si vsadí proti svému týmu, nastupuje na sekání trávy manikúrními nůžkami.
- Digitalizace úplatků: Veškeré všimné musí být zasíláno přes Portál občana s elektronickým podpisem.
Anebo máte někdo recept, jak se téhle fotbalové hydry zbavit? Myslím legálně. Pokud víte, jak dosáhnout totální očisty, aniž bychom museli fotbal zakázat zákonem, sem s tím!
Jan Urban
Další články autora
- Počet článků 135
- Celková karma 14,51
- Průměrná čtenost 400x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020