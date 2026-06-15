Filip Turek: rebel na leasing
Každá doba má své revolucionáře. Někteří riskují kariéru, někteří svobodu a někteří dokonce život. Turek rád vystupuje jako neohrožený jezdec proti establishmentu, bruselským byrokratům, ekologickým aktivistům a všem, kdo si dovolí zpochybnit jeho vidění světa. Riskuje však maximálně to, že mu marketingový tým nestihne včas připravit další video.
Jeho politická kariéra totiž připomíná poněkud zvláštní druh vzpoury: vzpouru, která vždy skončí tam, kde začínají zájmy Andreje Babiše. A pokud není na výplatní listině Agrofertu, odvádí pro něj práci alespoň s pozoruhodným nadšením.
Jeho voliči totiž často věří, že hlasují proti establishmentu. Ve skutečnosti však hlasují pro establishment v jeho nejčistší podobě. Je to podobné, jako když si koupíte sportovní verzi auta. Karoserie vypadá agresivněji, výfuk vydává hlasitější zvuk, ale motor pod kapotou zůstává stejný.
His Masters voice aneb Hlas jeho pána
Skutečný rebel bývá nepohodlný i vlastním spojencům. V případě Turka se však v situaci, kdy jde o mocenské zájmy jeho spojenců, jeho rebelství mění v disciplinovanou poslušnost.
Je fascinující sledovat, jak člověk, který dokáže strávit hodiny kritikou systému nebo médií, najednou ztrácí chuť ke kritickým otázkám ve chvíli, kdy se týkají jeho vlastního pána. To není rebelie. To je vytěsnění kritického myšlení.
Člověk by totiž očekával, že samozvaný bojovník proti establishmentu bude stejně přísný na všechny mocné. Jenže zde jako by se kritický radar náhle vypínal. Tam, kde u jiných politiků vidí korupci, střet zájmů, klientelismus nebo selhání demokracie, nastupuje u Babiše zvláštní druh politické shovívavosti.
Není to úplně podpora. Není to ani úplně obdiv. Je to něco mezi politickou loajalitou a syndromem dvorního ochutnávače, který nikdy nenajde důvod kritizovat kuchaře.
Turek je tak člověkem, který si vybudoval kariéru na odporu vůči autoritám, aby ji následně investoval do služeb jedné z nejmocnějších politických autorit posledních let. To je podobné, jako kdyby vegetarián otevřel řeznictví nebo anarchista nastoupil na ministerstvo vnitra.
Největším Turkovým talentem přitom není politika. Je to branding. Dříve politici nabízeli ideje. Dnes stačí image. Dříve se diskutovalo o programech, a kandidáti přesvědčovali argumenty. Dnes stačí správný výraz obličeje a dostatečně naštvaný status.
Když protest prodává systém
Největší ironie celého fenoménu Filipa Turka tak spočívá v tom, že je to rebel, který nikdy neohrozí skutečné centrum moci. Je to revolucionář s bezpečnostní pojistkou. Je to motorkář, který se tváří, že jede proti směru, ale přitom celou dobu poslušně následuje vůz před sebou.
Je tak ideální produkt systému, který pochopil, že dnešní voliči už nechtějí stranické funkcionáře. Chtějí influencery. Chtějí pocit revolty. Chtějí někoho, kdo bude vypadat jako outsider, i když hraje za jeden z nejsilnějších týmů na hřišti.
Andrej Babiš tak získal něco, co mu dlouho chybělo. Ne dalšího politika. Politiků má dost. Získal tlumočníka. Člověka, který dokáže jeho mocenské zájmy přeložit do jazyka sociálních sítí, sportovních aut a vzpoury proti establishmentu.
Filip Turek je možná prvním českým politikem, který dokázal proměnit servilitu v image nezávislosti. A to je marketingový výkon, za který by se nemusel stydět ani samotný Andrej Babiš.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020