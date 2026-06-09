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Famózní ekonomický úspěch Babišovy vlády: Dvě veličiny, které opravdu rostou

Když se daří, tak se daří: sazby hypoték sice navzdory slibům rostou, ale dotace pro Agrofert také. Náhoda, nebo nový ekonomický model, kdy některé veličiny jsou pro blahobyt a prosperitu důležitější než jiné?

Když nastupovala nová vláda hnutí ANO, slibovala občanům levnější bydlení, především dostupnější hypotéky. Optimismus tekl proudem a billboardy naznačovaly, že stačí vhodit správný lístek do urny a nová vláda na úrokové sazby hypoték trvdě zaklekne.

Dnes, po několika měsících vládnutí, je možné udělat první průběžné ekonomické hodnocení. A je třeba uznat, že vláda skutečně dosáhla výsledků. Existují totiž dvě ekonomické veličiny, které od jejího nástupu rostou zcela bez debat.

Nejsou to sice zrovna ty veličiny, jejichž růst vláda slibovala, ale úspěch to je. Mnohé vlády nedokážou zajistit růst vůbec ničeho.

Ty dvě veličiny, které nepopiratelmě vzrostly, jsou sazby hypoték a dotace pro Agrofert. Což není málo.

Hypotéky: od billboardu k realitě

Před volbami to vypadalo, že po vítězství ANO začnou bankéři rozdávat úvěry téměř jako letáky před supermarketem. Realita se však ukázala být poněkud jrealističtější.

Hypoteční sazby naopak vzrostly, a podle médií dosáhly nejvyšších hodnot od roku 2024. Předvolební slogan o levnějších hypotékách tak zatím funguje především jako historický dokument připomínající dobu, kdy lidé ještě věřili, že billboard je něco mezi ekonomickou prognózou a volebním slibem.

Samozřejmě je fér dodat, že za vývoj úrokových sazeb nemůže vláda sama. Ovlivňují je centrální banky, světové trhy, geopolitické konflikty a další nepříjemné instituce, které se odmítají řídit předvolebními hesly. Jenže právě to je na celé věci nejzábavnější. Pokud vláda nemůže sazby výrazně ovlivnit, proč slibovala jejich pokles?

To je asi stejné, jako kdyby kandidát na starostu sliboval slunečné počasí a po půl roce vysvětloval, že meteorologické podmínky jsou komplikovanější, než se původně zdálo.

Agrofert: příběh se šťastným koncem

Zatímco hypotéky se ukázaly být tvrdohlavé, dotační systém předvedl mnohem vstřícnější přístup. Státní zemědělský intervenční fond náhle rozhodl, že není důvod, aby holding Agrofert nemohl opět čerpat dotační podporu. Administrace žádostí byla obnovena a otevřela se cesta k dalším dotačním programům.

Je to vlastně krásný příběh. Mladá rodina, která čekala levnější hypotéku, sice zjistila, že si připlatí několik tisíc měsíčně, ale Agrofert, který čekal na obnovení dotačních toků, zjistil, že se situace vyvíjí ještě mnohem příznivěji. Ekonomové tomu říkají asymetrická distribuce přínosů. Satirikové tomu říkají „náhoda“.

Nová makroekonomická teorie

Možná jsme navíc svědky vzniku nové ekonomické školy. Klasická ekonomie sledovala inflaci, nezaměstnanost a HDP. Nová babišovská ekonomie (NBE) by mohla pracovat s jednodušším modelem:

  • pokud jste občan splácející hypotéku, sledujte růst sazeb;
  • pokud jste Agrofert, sledujte růst dotačních možností.

Možná by tak stálo za úvahu vytvořit i nový ukazatel. Říkejme mu třeba Babišův index prosperity či index vládního úspěchu. Princip by byl jednoduchý: Čím více rostou hypotéky běžným lidem a čím více se otevírají dotační kohouty Agrofertu, tím úspěšnější vládní hospodářská politika je.

Výhodou tohoto ukazatele je, že není třeba sledovat složité statistiky. Stačí se podívat na výpis z hypotéky a na rozhodnutí dotačních úřadů, a je jasno.

Závěr

Každá vláda potřebuje výsledky. Některé vlády se chlubí růstem mezd. Jiné růstem produktivity. Současný kabinet nabízí jiný pohled. Hypotéky jsou sice dražší, než slibovaly billboardy, ale Agrofert má k dotacím blíže, než před volbami. .

Někdo by mohl namítnout, že jde o pouhou shodu okolností. A samozřejmě by měl pravdu. Podle stejného pravidla jako to, které říká, že je čistou shodou okolností, že když prší, bývá mokro.

Autor: Jan Urban | úterý 9.6.2026 14:01 | karma článku: 8,56 | přečteno: 89x

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