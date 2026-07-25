Faites vos jeux, dámy a pánové, aneb co nakonec srazí Babišovi vaz?
I když se kolo točí, kulička poskakuje, a sázky už jsou téměř uzavřeny, lze je podávat stále. Co tedy nakonec srazí Babišovi vaz?
Koaliční rozpor kvůli obraně? Střet s prezidentem? Rozpočet, který narazí na matematiku? Nebo Agrofert, kterému evropské instituce odmítnou hrát českou politickou hru? Nebo snad všechno najednou? Sázkaři už začínají být nervózní.
Obrana
Babiš má malý koaliční problém. Potřebuje působit jako odpovědný premiér v NATO, zatímco část jeho koalice by nejraději obranné výdaje omezila na minimum. Proruské vidění světa, typické pro SPD, se však s alianční realitou skládá jen obtížně.
A Babiš už zjistil, že premiér sice může doma mluvit o míru, levných energiích a tom, že válka je daleko, ale v Bruselu, Berlíně a Washingtonu se počítají především peníze, závazky a důvěryhodnost.
Navíc má Babiš na Západě velmi konkrétní ekonomické zájmy. Doma může vykládat o Bruselu leccos, nemůže však ignorovat, kdo mu drží dveře k největšímu trhu, penězům a investicím.
Rozpočet
Předvolební sliby se rozdávají snadno. Peníze už méně. Pokud vláda současně slibuje růst životní úrovně, levnější energie, vyšší výdaje a ještě chce uvolnit ruce pro vyšší schodky, může se stát, že matematika začne být nepříjemnější než opozice. A matematiku, bohužel, nelze obvinit z kampaně.
Prezident
Babiš může doma vytvářet dojem, že prezident je jen drobná překážka, kterou lze snadno obejít. Jenže na mezinárodní scéně je situace opačná. Prezident má kontakty, důvěryhodnost a přístup ke státníkům, které premiér nemůže nahradit tiskovou konferencí v Poslanecké sněmovně.
I Babiš pochopil, že v zahraniční politice není prezident dekorace. A protože se s ním zjevně nedokáže domluvit, přišlo logické řešení: nikam s ním nejezdit. To je samozřejmě geniální strategie: rozdělit republiku na dvě zahraniční politiky a doufat, že si toho svět nevšimne.
Agrofert
Evropské instituce ale nejsou české ministerstvo, které lze obsadit vlastními lidmi, ani úřad, na který stačí zatlačit politickou většinou. Brusel Babišovi zkrátka z ruky nezobe.
Evropská komise zpochybňuje, zda je jeho řešení střetu zájmů dostatečné, a požaduje další právní posouzení, a evropští žalobci prověřují i roli domácích politiků a úředníků. Dokud se věc nevyjasní, nechce EK proplácet dotace firmám spojeným s Agrofertem. Evropská prokuratura současně vyšetřuje dotace vyplacené firmám, které Babiš vlastnil dříve.
A to je pro Babiše opravdu nepříjemná situace. Protože Agrofert bez dotací je trochu jako Babiš bez marketingu.
Souhrnně vzato, může mít Babiš koaliční partnery, ale nemůže jim poručit, aby přestali věřit tomu, čemu věří. Může kritizovat prezidenta, ale nemůže ho vymazat z Ústavy. A může být premiérem, ale evropské peníze se stále řídí evropskými pravidly. A rozpočtové aritmetice neporučí.
Je sevřený mezi domácí rétorikou a zahraniční realitou: doma musí uspokojovat SPD a její voliče, ale jako premiér potřebuje NATO, EU a západní ekonomické vazby. Doma může mít většinu, ale nemá pod kontrolou Brusel. A čím více se snaží vyhovět domácí politice, tím více naráží na realitu za hranicemi. Takže už dnes můžete přijímat sázky.
Osobně bych si ale na Babišův konec příliš nevsadil. Ne proto, že by neměl problémy. Ale protože má jednu mimořádnou politickou schopnost: přežít situace, ve kterých by jiní politici už dávno psali memoáry. Možná tedy nakonec nebude otázkou, co Babišovi srazí vaz. Možná to bude otázka, kolikrát ještě dokáže vstát.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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