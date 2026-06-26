Expertů máme dost. Kde se ztratili profesionálové?
Žijeme v době expertů (ale i expertů, kteří se za ně jen vydávají). Na všechno máme specialisty, analytiky, konzultanty a poradce. Stačí otevřít sociální sítě a během několika minut zjistíte, že odborníkem na ekonomiku, epidemiologii i geopolitiku je téměř každý. Jenže být expertem a být profesionálem není totéž.
Expert je člověk, který něco ví. A tak pro tuto chvíli pomiňmte ty, kteří své „znalosti“ jen předstírají, například rychlokvašené „experty“ na ústavu a ústavní zvyklosti (kteří neměli žádnou možnost se alespoň se základy ústavního práva seznámit).
Skutečným profesionálem, tedy nejen expertem, je totiž člověk, který má nejen znalosti odborníka, ale který přijímá i odpovědnost za to, jak je používá.
Lékař není profesionálem jen proto, že dokonale ovládá anatomii. Advokát není profesionálem jen proto, že zná zákony. Znalec není profesionálem jen proto, že umí napsat posudek. Všichni tři mají ještě něco navíc – závazek vůči společnosti.
Kdysi se tomu říkalo profesní čest. Byla to nepsaná dohoda mezi společností a profesemi. Společnost svěřila lékařům zdraví, soudcům spravedlnost, advokátům ochranu práv a znalcům pomoc při hledání pravdy. Na oplátku očekávala, že tito lidé nebudou sloužit pouze svému prospěchu, ale také veřejnému zájmu.
Profesionál proto někdy musí udělat i něco, co pro něj není výhodné. Lékař nesmí předepsat zbytečný zákrok, či předepsat lék, farmaceutické společnosti jen proto, že mu nabídla sponzoring. Advokát nesmí vědomě klamat soud. Auditor nesmí přimhouřit oči nad podvodem. A znalec nesmí napsat posudek podle přání toho, kdo ho platí.
Právě tady se láme rozdíl mezi expertem a profesionálem. Expert prodává své znalosti. Profesionál je používá ve službě určité hodnotě.
Proto také některé profese po staletí budovaly etické kodexy, profesní samosprávy a disciplinární pravidla. Věděly totiž, že bez důvěry veřejnosti se odborné znalosti stávají pouhou technickou dovedností, kterou lze využít stejně dobře ke službě společnosti jako k jejímu poškození.
Možná je proto jedním z problémů dnešní doby, že expertů máme stále více, ale profesionálů, zdá se, poněkud ubývá. A přitom právě na nich stojí důvěra ve stát, instituce i samotnou myšlenku, že odborné znalosti mají sloužit nejen úspěchu jednotlivce, ale také něčemu většímu – společnosti, která je svěřila do jejich rukou.
Možná by se celý blog mohli shrnout několika větami: Společnost nepotřebuje jen lidi, kteří něco vědí, ale také lidi, kterým lze svěřit něco důležitého. Nebo ještě trochu ironicky: Expert vám poradí, jak něco udělat. Profesionál si ještě položí otázku, zda by se to vůbec dělat mělo. A možná úplně nejstručnější definice: Profesionál je expert, který má svědomí, odpovědnost a profesní čest.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020