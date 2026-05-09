Euroskepticismus s nataženou dlaní: Proč „bojovník proti Bruselu“ miluje jeho úředníky
Je to zvláštní druh politické schizofrenie: Brusel je zároveň tyran i kasička či bankomat. Něco jako nenáviděný příbuzný, kterého nesnášíte… ale pravidelně mu voláte, když potřebujete půjčit.
V rétorice určené navenek má současná vládní garnitura jasno: Evropská unie je projekt odtržených elit, které nerozumí „běžným lidem“, zemědělcům ani českému rybníčku. Jakmile ale Evropská unie začne uvažovat o zastropování zemědělství nebo omezení gigantických podpor pro agroholdingy, nastane malý zázrak.
Z „diktátu Bruselu“ se během několika hodin stane „ohrožení národních zájmů“. Z „přeregulované byrokracie“ vyroste zcela náhle pilíř stability českého zemědělství a z lidí, kteří ještě včera chtěli evropské úředníky nejraději poslat na Sibiř, se stanou jejich nejoddanější podporovatelé a klienti.
Důvod je prostý: jak známo, ne všechny dotace jsou stejné. Dotace pro malé farmáře? Pokřivení trhu. Dotace na ekologické inovace? Socialistický experiment. Dotace pro velké holdingy podle počtu hektarů? Téměř přírodní zákon. Něco mezi gravitací a střídáním ročních období.
Člověk by skoro získal dojem, že některým politikům nevadí přerozdělování samotné. Jen chtějí mít jistotu, že přerozdělováno bude správným směrem — ideálně směrem ke svěřenským fondům, agrokomplexům a firmám, které mají tu výhodu, že se s nimi politici podezřele často znají.
Navenek se tak bojuje proti evropským úředníkům, zatímco v zákulisí se horečně vyjednává, aby těch úředníků bylo dost, měli dost formulářů a hlavně dost dotačních programů. Je to trochu jako veřejně nenávidět restaurace, ale každý den tam chodit na oběd.
Bojem za zachování složitého dotačního systému tak Česko paradoxně přiživuje přesně tu košatou evropskou byrokracii, kterou proklíná. Dotační systém se totiž bez ní neobejde.
Byrokratický labyrint jako konkurenční výhoda
Dotační systém navíc není jen pár formulářů. Je to ekosystém razítek, kontrol, tabulek, auditů, metodik a excelových souborů, které se rozmnožují rychleji než králíci po energetickém nápoji. A právě v tomto systému mají velké holdingy jednu obrovskou výhodu: dokážou si najmout lidi, kteří tomuto byrokratickému labyrintu rozumí. Čím složitější systém, tím větší výhoda pro ty největší hráče. Malý farmář se v něm ztratí po třetím formuláři. Korporace si na to založí oddělení.
A tak posloucháme vznešené řeči o „potravinové bezpečnosti“, „ochraně českého zemědělství“ nebo „konkurenceschopnosti našich národních šampionů“. To všechno zní majestátně, dokud si člověk neuvědomí, kam tyto investice do údajné potravinové bezpečnosti tečou a kdo z nich má ten hlavní prospěch.
Když dotace dostává někdo jiný, je to korupce, socialismus a selhání trhu. Když dotace tečou do „našich“ struktur, stávají se strategickou investicí do budoucnosti národa.
Andrej Babiš tak možná nechtěně objevil nový politický směr: dotační euroskepticismus. Ideologie, podle níž je Brusel zkažený, nekompetentní a nebezpečný — ale zároveň by měl okamžitě poslat další miliardy, protože jinak ohrozí demokracii, české zemědělství, venkov, tradice, stabilitu a pravděpodobně i fotosyntézu.
A právě v tom je celé kouzlo českého euroskepticismu. Nejde o odpor k evropským úředníkům a penězům. Jde jen o hlubokou filozofickou otázku, kdo je bude inkasovat.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020