Eulálie se vrátila: jmenuje se Šubíková a oprašuje slávu našich politických velikánů
Rozhodla se oprášit zašlou slávu dvou velikánů české politiky – Klause a Zemana, které dnes někteří námezdní pisálkové označují jako nepřátele demokracie, a možná i všeho skvělého. Eulálie tak jde do boje, jako vždy, s pevným přesvědčení. Pochybnost je pro ni něco jako průjem: nepříjemná věc, kterou je nejlepší držet od těla.
Pojďme si tedy spolu s ní připomenout jejich největší zásluhy těchto obrů moudrosti, a začněme Klausem a privatizací, vrcholem jeho transformační geniality.
Po čtyřiceti letech socialismu stát vlastnil téměř vše, a bylo tedy třeba toto vlastnictví rychle převést do soukromých rukou. A ta rychlost byla úctyhodná, kupónová privatizace originální a Klausova vize, kterou Šubíková, obdivuje, dokonalá: kapitalismus bez kapitalistů.
Miliony občanů dostaly možnost stát se akcionáři podniků, o nichž většina z nich věděla přibližně tolik jako o japonské burze. A protože drobný lidový akcionář obvykle netuší, co dělat s akciemi chemičky, strojírny nebo sklárny, vznikly investiční fondy. A protože ani stát přesně nevěděl, jak tato nová kapitalistická zvířata hlídat, vzniklo něco ještě zajímavějšího: tunelování.
Nebyla to krádež. Bylo to, řečeno jazykem transformační romantiky, alternativní pojetí vlastnických práv. Někteří podnikatelé jen pochopili neviditelnou ruku trhu doslovně: ruka byla neviditelná, protože právě odnášela majetek. A když se podnik, který měl vyrábět, změnil v prázdnou schránku, nebylo to selhání transformace, ale jen důkaz, že kapitalismus je kreativní. Dobové odhady hovořily o tom, že v průběhu privatizace se „ztratil“ majetek v rozsahu 500-600 mld. korun. Tedy pakatel.
Proč se navíc rozčilovat nad tím, že část majetku zmizela? Vždyť zmizel do soukromých rukou. A přesně to byl přece původní plán.
Na tuneláře, posvěcené vždy moudrým Klausem, se tak dnes oprávněně díváme jako na symbol českého kapitalismu. Eulálie to vidí jasně: byli to průkopníci.
Potom přišla Klausova prezidentská amnestie z roku 2013. Kritici jí vyčítali abolici, která zastavila některá dlouho probíhající trestní stíhání, mimo jiné závažných hospodářských kauz. Eulálie má však i zde jasno, a věc vidí pozitivně. Proč by měli lidé po patnácti letech čekání na spravedlnost ještě dalších patnáct let sedět? Prezident pochopil, že nejlepší způsob, jak urychlit justici, je případy ukončit.
A pero, které Václav Klaus během státní návštěvy poněkud svérázně přemístil ze stolu do své kapsy? To jen dále zviditelnilo Česko, a Eulálie je správně pochopila i jako symbol. Vždyť vlastnictví je základní pilíř kapitalismu. A pokud si někdo není jistý, čí pero to bylo, je to vlastně krásná ukázka postmoderního vlastnického pluralismu.
A potom přišel Miloš. Muž, který dokázal spojit bonmot, virózu, Becherovku, Rusko, Čínu, korunovační klenoty, Peroutkův článek a vulgární výrazy do jednoho prezidentského životního stylu. Eulálie navíc připomíná i jeho nepochybnou politickou vizi, a má pravdu.
Z bonmotu se totiž stává státnická moudrost, a z každého nepříjemného faktu útok na velkého muže. Peroutkův neexistující článek? Jen důkaz, že prezident je důkladný historik. Akce Olovo? Možná jen poněkud neortodoxní politická komunikace.
A korunovační klenoty? Konečně prezident, který se nebojí položit zásadní otázku: Jsou dostatečně vidět? A Becherovka? Tady už jsme jen krůček od státního vyznamenání za exportní politiku.
Když je vše důkazem geniality
Nejkrásnější na Eulálii však není její obdiv ke Klausovi a Zemanovi. Je to její dokonalá schopnost vysvětlit vše. Když něco vyšlo dobře (nebo to tak aspoň šlo označit), byl to důkaz jejich geniality. Když to dopadlo špatně, byl to důkaz, že jim někdo házel klacky pod nohy.
Když se jim něco povedlo, dokázali to oni. Když se něco nepovedlo, mohli za to jejich protivníci. A když se nepovedlo nic, což bylo nejčastější, mohli za to novináři. Tak vypadá dokonalý politický světonázor. Není třeba žádná falsifikace. Stačí víra.
Eulálie proti zeleným, kavárně a všem ostatním
A pak je tu samozřejmě dnešní svět. Klausovo varování před „zeleným náboženstvím“, jeho boj s klimatickou politikou a evropskou regulací. Zemanovo špičkování s médii, soudy a politickými protivníky. Jejich dlouholetá kritika Evropské unie, jejich vztah k Rusku a Číně a vůbec jejich schopnost nalézat téměř v každé debatě nějakého nepřítele.
Eulálie Šubíková v tom všem nalézá jedinou společnou vlastnost: měli pravdu. A pokud ji někdy neměli? Pak tím spíš. Vždyť velké osobnosti se poznají podle toho, že se nemusejí omlouvat za každý detail. Ale přesvědčit své příznivce, že chyba byla vlastně vítězstvím, to už vyžaduje politický talent.
A tak se Eulálie vrátila. Je stále stejně neochvějná. Stále stejně přesvědčená. Stále stejně připravená vysvětlit nám, proč právě její hrdinové byli ve všem, co dělali, vlastně předběhnutí svou dobou. Jen se změnila témata. Kdysi bojovala za svět bez záchodů. Dnes bojuje za svět bez pochybností.
A to je ještě důležitější. Protože záchod lze nakonec opravit. S přesvědčením, že vlastní názor je totéž co pravda, je to horší.
Jan Urban
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