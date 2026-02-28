Emoce 2.0: Cítíte své vlastní emoce, nebo jste jen Markův pokusný králík?
Všichni je máme, všichni se jimi oháníme, a nejde o žádnou esoteriku. Emoce jsou v podstatě chemický mail, který nám tělo pošle, když se děje něco důležitého. Strach nám říká „utíkej“, hněv „bojuj“ a láska „tohle je ten správný genetický materiál pro tvé potomky“.
Jsou tak trochu primitivní, v zásadě je sdílíme s daleko jednoduššími a vývojově staršími organismy, a občas dokážou pořádně zakalit naše uvažování. Ale po tisíce let fungovaly skvěle. Dnes však čelí výzvě: Marku Zuckerbergovi a jemu podobným a jejich armádě algoritmů.
Abychom pochopili, co se děje, musíme si však nejdřív ujasnit, v čem se ty „staré“ emoce od těch dnešních liší. Říkejme jim pro jednoduchost Emoce 1.0 a Emoce 2.0.
V čem je rozdíl?
Emoce 1.0 měly jasný důvod: týkaly se věcí kolem nás. Soused vám ukradl slepici, vy jste se naštvali a šli jste mu to vysvětlit. Byl to cit, který vznikl mezi dvěma lidmi z masa a kostí. Měl svůj začátek, vrchol a pak pomalu odezněl.
Emoce 2.0, neboli ty digitální, se často týkají lidí, které vůbec neznáte. Nepotřebujete k nim souseda ani slepici, stačí vám svítící displej a vteřina času. Jsou totiž uměle vyvolané, instantní, levné a vysoce návykové. Díky patřičnému algoritmu se tak dnes dokážete v osm ráno u kafe vytočit doběla kvůli názoru člověka, který žije v Hrochově Týnci nebo Oklahomě a o jehož existenci jste před pěti sekundami neměli tušení.
Největší háček je však v tom, že naše tělo jejich rozdíl nerozeznává. Když se vytočíte u diskuse na internetu, vypustí do krve stejný stresový hormon, jako by na vás v lese vyskočil medvěd. Rozdíl je v tom, že v lese byste buď utekli, nebo bojovali. U mobilu jen sedíte, kroutíte se a vnitřně se „rozpalujete“.
Proč nás Mark potřebuje naštvané?
Možná si říkáte, proč by se nějaký Mark Zuckerberg nebo inženýři v TikToku starali o to, co cítíte. Odpověď je prostá: Vaše emoce jsou jejich palivo. Sociální sítě nejsou nevinné nástroje na sdílení fotek psů. Jsou to obří psychologické laboratoře a my jsme jejich pokusní králíci. Algoritmus – ten neviditelný mozek v pozadí – nepotřebuje, abyste byli v klidu. Potřebuje, abyste reagovali, a nejlépe formou silných emocí.
Proč? Protože jste-li v klidu, pak počítač záhy odložíte a jdete okopávat záhon. Ale když vás něco pořádně naštve nebo dojme, zůstanete k displeji přikovaní. A „naše“ emoce, balené do datových balíčků, jsou nám jako komodity rozesílány po optických kabelech s cílem vyvolat reakci. Jakoukoliv. Hlavně, když kliknete.
Sítě tak s námi roztáčí dopaminový obchod. Dopamin je látka v mozku, která nás odměňuje, a to příjemným pocitem, často doslova pocitem štěstí. Když vám někdo „lajkne“ fotku, mozek dostane malou injekci dopaminu. Je to jako v hracím automatu – hodíte tam minci či minutu svého času a čekáte, jestli vypadne srdíčko.
Sítím však nejde jen o dopamin. Hrajís námi i méně čistou hru: jde jim o silné emoce jako takové, a postupem času dokonce stále silnější.
A silné emoce, jež upoutávají naši pozornost, kterými nás evoluce vybavila, jsou především ty negativní. Naše pozornost je totiž naprogramována tak, aby nás upozorňovala především na to, co nás může ohrozit.
Sítě nás proto nekrmí jen hezkými věcmi, ale spíše těmi „extrémními“, vyvolávajícími hněv, strach a pohoršení. Algoritmus vám tak nenaservíruje recept na bábovku, ale status někoho, kdo uráží vaše přesvědčení. Ví totiž, že naštvaný člověk od obrazovky neodejde. Píše komentáře, hádá se a hlavně při tom všem konzumuje reklamu. Vaše naštvání se tak mění v dolary pro akcionáře.
Algoritmy sociálních sítí totiž navíc zakrátko vědí přesně i to, kolik rozhořčení potřebujete k tomu, abyste napsali nenávistný komentář, a kolik nostalgie stačí k tomu, abyste si koupili tu předraženou retro herní konzoli.
Propojené emoce
Ironií osudu je, že digitální čili síťové emoce nás potřebují propojené, a tak nás i „propojují“, ale současně izolují víc než kdy dřív. Vytváříme si bubliny, kde nás algoritmus krmí přesně tím typem emocí, které máme rádi. Pokud jste na něco naštvaní, najde vám tisíc dalších stejně naštvaných lidí, abyste se v tom vzteku mohli společně vykoupat.
Je to emocionální echo, které nás utvrzuje v tom, že naše verze světa je ta jediná správná. A tak tu sedíme, každý u svého displeje, prožíváme brutální digitální dramata a pálíme mosty s přáteli kvůli statutu na síti.
Buď miluješ, nebo nenávidíš
Dopad Emocí 2.0 na naše chování je však ještě závažnější. Ztrácíme totiž svou schopnost vnímat „normální“ život.
V digitálním světě totiž neexistují odstíny šedi. Buď něco „totálně milujeme“, nebo je to „naprostý trash“. Naše empatie tak postupně zakrňuje. Místo abychom s lidmi mluvili, nálepkujeme se jako spojenci, nebo nepřátelé. A zatímco dříve jsme se v hospodě pohádali a pak si podali ruce, v éře Emoce 2.0 pálíme mosty s přáteli kvůli jednomu obrázku na síti. Jsme jako emocionální feťáci, kteří potřebují svou denní dávku digitálního dramatu, aby vůbec cítili, že žijí.
Jsou ty city vůbec vaše?
Další část tohoto textu je už jen pro silné nátury. Tvoří však pointu, nad kterou stojí za to se zamyslet, až večer v posteli zase sjedete prstem po displeji: Co když ty emoce, které právě teď cítíte, vůbec nejsou vaše?
Zní to jako z hororového filmu, ale je to realita. Co když jste se nenaštvali proto, že byste chtěli, ale proto, že algoritmus už dopředu vypočítal, že vás tahle konkrétní informace vytočí? Co když vám ji poslal přesně v ten moment, kdy jste byli unavení a vaše obrana oslabená? V éře Emocí 2.0 už totiž nejste pány svých pocitů. Vaše emoce se stávají jen otiskem matematického vzorce, který vás zná lépe než vy sami.
Jan Urban
Bederní páteř, zdravotní ping-pong a šaman za dva litry: Anabáze českého pacienta
Říká se, že zdraví máme jen jedno. Škoda, že k němu v Česku nedostanete i mapu, GPS souřadnice a propustku do ordinace, která nemá na dveřích ceduli „Dovolená“ nebo „Nové pacienty nebereme“.
Jan Urban
Únik ze Štrasburku: Je projev T. Okamury zakázanou metodou nelidského mučení? (fikce)
Náhodou jsme získali dokument, jež může otřást evropským právem. Skupina českých občanů totiž podala k Evropskému soudu pro lidská práva stížnost, která definuje poslech předsedy SPD jako formu zákony zakázaného nelidského trestu.
Jan Urban
Masaryk, Rusko a svět: proč jako vlastenci neposloucháme hlasy svých velikánů
Před více než sto lety vydal TGM své největší, doslova monumentální dílo „Rusko a Evropa“. V něm náš první prezident už tehdy s chirurgickou přesností popsal, proč Moskva nikdy nebude součástí našeho světa ani naší kultury.
Jan Urban
Sám sobě pánem, sám sobě k pláči: Jak éra singles mění svět v armádu osamělých vlků
Nedávno jsme zde rozebírali fenomén „stříbrných rozvodů“. Ty však nejsou jediným tektonickým posunem naší společenské krajin. Zatímco senioři z manželství po letech utíkají, mladší generace do nich pro jistotu ani nevstupuje.
Jan Urban
Sbohem, babičko, já jdu za štěstím: Proč stříbrná generace bourá manželské mýty?
Když se dřív babička s dědou neshodli, maximálně na sebe týden nemluvili u nedělního vývaru. Dnes? Místo pletení svetrů se sepisuje žádost o rozvod a dělí se sbírka gramodesek.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí první oběti
Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...
Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku
Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na...
Z psychologa hoteliérem. Studnička opravuje lázničky, aby v nich pořádal kurzy
Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na Českobudějovicku na pobyty pro klienty projektu...
Kvůli nehodě byla přes hodinu uzavřena dálnice D3 ve směru na České Budějovice
Kvůli nehodě dvou vozidel byla více než hodinu uzavřena dálnice D3 na hranici Jihočeského a...
- Počet článků 86
- Celková karma 13,24
- Průměrná čtenost 336x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020