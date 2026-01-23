Ekonomika blahobytu, aneb dávky a dotace jako základ národního hospodářství (fikce)

Podle nové studie International Institute for Economic Systems by ekonomika založená na univerzálních dávkách dotacích, jejich administrativní správě mohla zajistit plnou zaměstnanost a stabilní příjem pro celou populaci.

Studii vypracoval Dr. Michael R. Devilson, seniorní výzkumník International Institute for Economic Systems (IIES), The Teufel Univesity Výzkum se zabývá alternativním modelem fungování ekonomiky, ve kterém hlavní formu zaměstnání tvoří správa, rozdělování, posuzování, distribuce a a audit veřejných dávek a dotací.

Základním východiskem modelu je přímé propojení příjmu a zaměstnání:
každý jednotlivec pobírá dostatečnou dávku a zároveň je zaměstnán činnostmi, které umožňují fungování samotného systému dávek.

Navrhovaný systém stojí na několika klíčových principech:

  • všichni obyvatelé mají nárok na univerzální dávku či dotaci pokrývající základní životní potřeby, nebo nezbytných pro fungování jejich firmy,
  • správa dávek představuje hlavní ekonomickou aktivitu,
  • administrativní úkony (žádosti, posuzování, revize, audity) jsou považovány za standardní zaměstnání.

Jednotlivci se tak přímo podílejí na fungování systému, ze kterého čerpají svůj příjem. Ekonomická hodnota zde nevzniká prostřednictvím výroby, ale prostřednictvím udržování administrativní rovnováhy.

Klíčovou součástí modelu je jeho vnitřně provázaná struktura:

  • jedna skupina pracovníků posuzuje žádosti o dávky,
  • další přezkoumává přijatá rozhodnutí,
  • třetí provádí systematické audity celého procesu.

Tento nepřetržitý cyklus kontroly vytváří trvalou poptávku po práci a podle studie umožňuje systému absorbovat celou pracovní sílu bez vzniku nezaměstnanosti.

Simulace uvedené ve studii naznačují, že navrhovaný model:

  • dosahuje plné zaměstnanosti,
  • zajišťuje příjmovou stabilitu s minimálními nerovnostmi,
  • stabilizuje ekonomickou aktivitu prostřednictvím kontinuálních administrativních procesů.

Výzkum uzavírá, že v tomto systému není výkonnost ekonomiky měřena růstem produkce, ale plynulostí procesů a institucionální soudržností.

Dr. Anders uvádí, že navrhovaný model představuje životaschopnou alternativu k tradičním, na produkci orientovaným ekonomikám, zejména ve vysoce regulovaných společnostech. V tomto rámci se hlavním zdrojem ekonomické hodnoty stává práce spojená se správou a přerozdělováním veřejných prostředků.

Zdroj:

Anders, M. R. (2026). Administrative Employment as a Self-Sustaining Economic System. Journal of Institutional Economics and Policy, International Institute for Economic Systems, The Teufel University, Vol. 14, No. 1. DOI: 10.9999/jiep.2026.01401

Autor: Jan Urban | pátek 23.1.2026 13:49

Jan Urban

  • Počet článků 20
  • Celková karma 10,99
  • Průměrná čtenost 329x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

