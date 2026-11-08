Ekonomie podle Babiše: Rákoska místo argumentů
Babiš se rozhodl, že už toho bylo dost. Lidé mu před volbami uvěřili, že zařídí levnější hypotéky, ale banky se zatím jeho sliby příliš neřídí. A tak bylo třeba najít viníka. Premiér ho našel v České národní bance.
A protože chce být zřejmě premiérem nejen výkonným, ale také pedagogicky činným, natočil občanům instruktážní video. Předstoupil před tabuli, chopil se ukazovátka a rákosky a začal vysvětlovat, jak se to má správně dělat s úrokovými sazbami. Výjev trochu připomínal učitele Igora Hnízda z Obecné školy. Jen s tím rozdílem, že Hnízdo měl pro svou výuku odpovídající znalosti.
Premiér vysvětluje, že ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta, přestože česká inflace je podle jeho údajů jen 2,2 procenta. V eurozóně je prý inflace vyšší, ale Evropská centrální banka má sazbu nižší. Dává mu to logiku? Nedává. A protože mu to nedává logiku, musí být chyba samozřejmě na straně centrální banky.
Je to pozoruhodný způsob ekonomického uvažování. Pokud nějakou skutečnost nechápete, je nejjednodušší prohlásit ji za nesmysl. Zvlášť když máte k dispozici tabuli a ukazovátko.
Hypotéka není půjčka od centrální banky
Jenže ekonomika, na rozdíl od školní tabule, má jednu nepříjemnou vlastnost. Věci v ní spolu souvisejí poněkud složitěji, než premiér chápe.
Česká národní banka totiž neurčuje přímo úrokové sazby hypoték. Její základní dvoutýdenní repo sazba ovlivňuje především krátkodobé úrokové sazby na peněžním trhu a prostřednictvím nich také chování bank, firem a domácností. Hypoteční sazby se však odvíjejí především od dlouhodobějších úrokových sazeb, zejména od cen tříletých a pětiletých úrokových swapů, očekávané inflace a dalších nákladů a rizik bank.
Zjednodušeně řečeno: banka při poskytování hypotéky neřeší jen to, kolik dnes stojí peníze u centrální banky, ale také to, za kolik si sama dokáže zajistit financování na několik dalších let.
A právě tady začíná být premiérova lekce poněkud ujetá.
Zvýšení sazeb centrální banky totiž nemusí znamenat zdražení hypoték. Pokud ČNB zvýšením sazeb přesvědčí finanční trhy, že bude důsledně bojovat s inflací, mohou se snížit inflační očekávání a s nimi i dlouhodobé úrokové sazby. Hypotéky tak mohou za určitých okolností dokonce zlevnit.
Ekonomové, kteří na tuto souvislost upozornili, tedy premiérovi poněkud pokazili jeho pedagogické vystoupení. Miroslav Kalousek mu připomněl, že sazby hypoték neurčuje přímo repo sazba ČNB, ale především očekávání budoucí inflace. Ekonom Bartoň vysvětlil podobnou souvislost a upozornil, že zvýšení sazeb centrální banky může hypotéky naopak zlevnit.
Vztahy mezi úrokovými sazbami prostě nejsou mechanické a žádná jednoduchá poučka nezaručuje, že se sazby hypoték po každé změně sazby ČNB změní. Právě proto by měl člověk při vysvětlování ekonomie používat argumenty, nikoli rákosku.
Kdo vlastně zdražuje hypotéky?
A teď přichází ta nejzajímavější část celé premiérovy lekce. Existuje totiž jeden významný faktor, který může cenu hypoték ovlivňovat a který se v jeho výkladu poněkud vytratil. Státní rozpočet.
Když si vláda půjčuje stovky miliard korun, musí pro své dluhopisy najít kupce. A ti samozřejmě požadují odpovídající výnos. Stát se tak na finančních trzích stává významným konkurentem firem a domácností, které si chtějí půjčit peníze na investice nebo bydlení.
Jestliže vláda hospodaří s obrovskými deficity, může tím přispívat k růstu výnosů státních dluhopisů a dalších dlouhodobých úrokových sazeb. A právě ty mají na cenu hypoték podstatný vliv.
Jinak řečeno, vláda může svým hospodařením přispívat k tomu, že lidé mají dražší hypotéky, a současně obviňovat centrální banku, že je nezlevňuje dostatečně rychle.
Premiérova úvaha tak připomíná úvahu člověka, který zapálil vlastní dům, a potom žaloval hasiče, že mu při hašení příliš spotřebovali vodu.
Samozřejmě, na ceně hypoték se podílí řada faktorů a nelze všechnu odpovědnost připsat státnímu rozpočtu. Ale bylo by užitečné, kdyby premiér při své další ekonomické přednášce věnoval trochu pozornosti také vlastní rozpočtové politice. Jeho vláda totiž pro rok 2027 navrhuje schodek 386 miliard korun. To už je docela slušná částka, která se na finančních trzích rozhodně neztratí.
A ještě jedna drobnost. Předvolební slib levnějších hypoték není totéž jako pravomoc centrální banky nařídit bankám, za kolik mají lidem půjčovat. ČNB má ze zákona pečovat o cenovou stabilitu, nikoli plnit volební program jednotlivých politických stran.
Možná by tedy premiér mohl své příští video věnovat trochu jiné otázce: Jak je možné, že vláda slibuje levnější úvěry, ale současně plánuje tak vysoké rozpočtové schodky?
A kdyby si k tomu chtěl znovu vzít rákosku, doporučil bych mu, aby s ní tentokrát ukazoval především na vlastní rozpočtovou tabulku.
Ekonomie totiž není předmět, ve kterém se správná odpověď určuje podle toho, kdo má v ruce ukazovátko, nebo kdo čemu rozumí. A ani premiérská funkce neposkytuje imunitu vůči základním ekonomickým zákonitostem.
Rákoska možná pomůže udržet pořádek ve třídě. Inflaci ani cenu hypoték ale neukázní.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020