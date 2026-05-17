Duch svatý sestoupil, ale bohužel špatně zaparkoval
Existují okamžiky, kdy člověk sleduje politiku a napadá ho jediné: musí v ní působit cosi nadpřirozeného. Rozum totiž k pochopení toho, co se děje, nestačí. Ekonomie pláče, logika sepisuje výpověď a zdravý rozum si bere dovolenou.
Připustíme-li však, že nad veřejným prostorem levituje Duch svatý, nebo aspoň někdo, kdo má podobné nadpřirozené schopnosti, vzniká obtížná otázka. Duch svatý, jenž do veřejného dění i jednání významných osob v minulosti občas zasahoval, měl totiž podle tradičního pojetí přinášet moudrost, klid, porozumění, osvícení a schopnost rozlišovat pravdu od manipulace. Sesílal inspiraci, spojoval lidi a pomáhal chápat věci v širších souvislostech. Jinými slovy — dělal přesně to, co v dnešní politice působí více než cizorodě.
Pozorujeme-li tak politické debaty, získáváme spíše pocit, že k nám omylem dorazila jeho nová verze, navíc po noční směně. Místo osvícení přináší chaos, místo porozumění „názorové“ přestřelky, spíše však osobní útoky, a místo pravdy její iluzi. Často i v podobě, kdy sice nikdo přesně neví, co bylo řečeno, ale část publika předstírá hluboké porozumění.
Ale abychom si jen nestěžovali, náš dnešní politický Duch svatý má skutečně několik zvláštních schopností.
Dar proměny názoru
To je zřejmě největší zázrak současnosti. Politik dnes dokáže během jednoho týdne odsoudit určitý návrh jako katastrofu, o par dní později ho představit jako vlastní vizionářský plán, a tvářit se přitom, jako by šlo o zcela konzistentní vývoj. Ve středověku by takový talent stačil minimálně na svatořečení.
Běžný člověk si občas pamatuje, co říkal včera. Profesionální politika však pracuje na vyšší úrovni vědomí: minulost neexistuje, existuje pouze aktuální mediální potřeba.
Krátký příklad: V pondělí: „Zvyšování daní je ekonomické zlo.“
Ve čtvrtek: „Dočasná solidární upravení daní je výraz odpovědného vlastenectví.“
Sesílání kolektivní amnézie
Duch svatý současné politiky disponuje však i dalším fascinujícím darem — schopností mazat paměť veřejnosti rychleji, než proběhne aktualizace telefonu.
Skandál, který před měsícem otřásl zemí, dnes přežívá jen jako virální legrácka na internetu. Politik může být přistižen při čemkoli, od klientelismu po veřejné odhalení těch nejzákladnějších neznalostí, ale za pár týdnů už veřejnost řeší jen to, kdo koho přestal sledovat na Instagramu.
Krátký příklad: Politik je přistižen při podezřelé zakázce. Za tři týdny už v televizi vysvětluje občanům zásady transparentnosti a morální odpovědnosti.
Jazykový zázrak Letnic
Původní Letnice byly o tom, že lidé různých jazyků najednou rozuměli společné řeči. Současná politika dosáhla přesného opaku: všichni mluví stejným jazykem, ale vzájemně si nerozumí.
Máme „optimalizaci procesů“, „modernizaci governance“, „strategickou komunikaci“, „udržitelné narativy“ apod. Přeloženo do běžné češtiny: nikdo netuší, co se děje, ale bude k tomu vytvořena pracovní skupina.
Tiskové konference tak často připomínají spiritistickou seanci, při níž novináři usilovně přivolávají alespoň náznak konkrétní odpovědi, zatímco politik dělá vše pro to, aby realita zůstala v mlze, nejlépe bezpečně mimo místnost.
Krátký příklad: „Nejde o chaos ve vedení ministerstva, nýbrž o dynamickou restrukturalizaci rozhodovacích kompetencí.“
Schopnost zázračného rozmnožení expertů
Kdysi Duch svatý sesílal moudrost. Dnes sesílá analytiky. Na každé téma minimálně sedmnáct expertů, z nichž každý tvrdí přesný opak toho předchozího. Ekonomové se neshodnou na ekonomice, bezpečnostní experti na bezpečnosti a politologové už často ani na tom, co je vlastně politika. Přesto všichni vystupují s výrazem proroka, který právě sestoupil z hory Sinaj.
Krátký příklad: Jeden ekonom tvrdí, že inflaci vyřeší škrty. Druhý, že investice. Třetí, že pozitivní energie a důvěra trhu. Všichni na to mají graf.
Politické vzkříšení
Největší důkaz nadpřirozeného působení přichází však pravidelně před volbami. Politik, který byl ještě nedávno odepsán, zesměšňován a komentátory veřejně pohřben, náhle vstává z popela. Objeví se jeho nový slogan, nové logo, nové video s dramatickou hudbou a kandidát opět kráčí mezi lid.
V některých případech už nejde ani o comeback. Je to jev, který je zjevně a regulérně paranormální. Politika tak připomíná nekonečný seriál, kde scenáristům došly nápady, a herci odmítají odejít.
Krátký příklad: Po volebním debaklu oznámí politik „novou kapitolu“. Přeloženo: stejní lidé, stejný program, jen jiné logo a více videí z kavárny.
Duch svatý a marketingový evangelismus
Moderní politika už dávno není střetem idejí. Je to soutěž marketingově – liturgických týmů. Každý tábor má své věřící, své kacíře, své svaté, svaté texty i své apokalypsy. Kdysi se bojovalo o ideje. Dnes o pozornost.
Sociální sítě pak fungují jako digitální katedrály, kde věřící každé ráno přijímají svátost potvrzení vlastního názoru. Sebereflexe byla zrušena pro nízkou sledovanost.
A co z toho plyne?
Možná nic. Politika byla vždy trochu náboženstvím — se svými proroky i slepou vírou. Dnes jsme jen místo kadidla dostali marketingové průzkumy a místo zjevení volební modely.
A Duch svatý? Ten pořád existuje. Jen občas musí při pohledu na některé tiskové konference obracet oči v sloup a uvažovat, zda místo tradiční holubice neseslat rovnou meteor.
Nejpodstatnější však je, že možná už víme, proč jeho současné působení působí poněkud… zvláštně. Zřejmě totiž, během modernizace nebeské administrativy, došlo k fatální organizační chybě.
Původní Duch svatý, určený pro moudrost, porozumění a hledání pravdy, byl omylem přeřazen do neziskového sektoru, zatímco do politiky byl expedován jeho nový, experimentální a specializovaný prototyp – Duch marketingový.
Tedy duch, který místo osvícení generuje mediální strategie, místo pravdy narativy a místo porozumění volební preference. A protože i nebe je dnes moderní instituce, reklamace už nebyla možná.
Kompetence mezi oddělením se mezitím přesunuly, a odpovědný archanděl odešel jako konzultant do soukromého sektoru. A tak tu dnes máme Ducha, který místo desatera nabízí komunikační manuál, jak v případě nouze vysvětlit, že se nic nestalo, a místo spasení předvolební slogan o lepších zítřcích.
A věčné zatracení? To už dnes možná nevypadá jako pekelný oheň, ale spíš jako nekonečné sledování politických debat, kde všichni mluví současně, nikdo neodpovídá na otázky a moderátor opakuje: „Prosím stručně.“
Jan Urban
Český vládní houbařský kroužek: „Našli jsme peníze v rozpočtu“
Kde bere stát peníze, když mu chybí? Daně? Dluhy? Kdeže! Naši politici s oblibou vyrážejí do lesa státního rozpočtu a miliardy prostě „najdou“. Vítejte ve světě kouzelného účetnictví, kde se peníze hledají a úspěšně nacházejí.
Jan Urban
Třídní sraz po (mnoha a mnoha) letech aneb Když čas pracuje bez nároku na dovolenou
Na třídní srazy z gymnázia jsem přestal chodit už dávno. Ne z lenosti ani z nedostatku vztahu ke spolužákům, ale z pudu sebezáchovy - a možná i z ohleduplnosti k nim i k sobě. Pak jsem však, po nečekaném impulzu, změnil názor.
Jan Urban
Sedm znaků, jak poznat ty, kteří na internet píší o věcech, kterým vůbec nerozumí
Internet kdysi vznikl jako prostor pro sdílení informací. Ta doba je však již dávno pryč. Dnes už je to spíš gigantická soutěž v tom, kdo dokáže s největší jistotou vysvětlit něco, co nikdy nestudoval, nezažil ani neviděl zblízka.
Jan Urban
Ostrovní říše bez moře: Proč se vyčleňujeme z Evropy, i když si tím prostřelíme botu
Říká se, že Česko je srdcem Evropy. Pokud ano, pak jsme srdce s chronickou arytmií — a možná jediné na světě, které při každém druhém tepu svému tělu hrdě hlásí: „Nechte mě být, já s vámi nechci mít nic společného!
Jan Urban
Když se z Goebbelse stane eurofederalista
V Institutu Václava Klause zřejmě pokračuje odvážný projekt přepisování moderních dějin. Tentokrát jsme se díky Ladislavu Jaklovi dozvěděli, jak správně chápat druhou světovou válku.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně...
MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem
Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny....
Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem
Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první...
2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství
Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 212
- Celková karma 17,14
- Průměrná čtenost 428x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020