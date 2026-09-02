Dron, Semtex a ruský podpis: Lipsko ukázalo, jak vypadá válka, když se tváří jako nehoda
Nejzajímavější na celé věci přitom není jen ruská stopa. Je to otázka, jak dlouho ještě budeme hybridní válku považovat za něco, co se děje někde „tam někde“.
Na začátku srpna se na letišti Leipzig/Halle odehrála událost, která by za normálních okolností docela dobře mohla posloužit jako námět k absurdnímu filmu. Na jednom z nejvýznamnějších evropských nákladních letišť se objevila malá kvadrokoptéra. Jenže nešlo o dalšího technologického nadšence, který si spletl letiště s modelářským hřištěm. Na dronu byla připevněna výbušnina a profesionální iniciační zařízení. Podle pozdějších informací šlo pravděpodobně o Semtex. Dron se navíc objevil v bezprostřední blízkosti ukrajinských nákladních Antonovů.
A pak přišel první z řady pozoruhodných detailů. Bomba nevybuchla. Ne proto, že by se pachatelé na poslední chvíli slitovali nad evropskou civilizací, ale zřejmě proto, že selhal detonátor. Podle pozdější rekonstrukce dron předtím narazil do křídla zaparkovaného Antonovu a spadl na zem. Tam jej objevil zaměstnanec letiště – autobusový řidič.
Původní zprávy dokonce tvrdily, že dron srazil nebo kopnutím dostal k zemi. Pozdější analýza kamerových záznamů tuto verzi opravila. Člověk si při tom skoro říká, jestli by bezpečnostní služby neměly místo stále sofistikovanějších technologií začít vybavovat letiště také zaměstnanci autobusové dopravy. Jenže humor v tomto případě rychle končí.
Leipzig/Halle není obyčejné regionální letiště. Je to významný evropský nákladní uzel, důležitý pro DHL a další logistické společnosti, a zároveň místo, odkud operují ukrajinské Antonovy. Letiště má význam také pro logistiku NATO a podporu Ukrajiny. Právě proto byl výběr místa podstatně méně náhodný, než by se mohlo na první pohled zdát.
A jako by jeden dron nestačil, během stejné noci došlo také ke kolizi nákladního letadla DHL s neznámým objektem. Letadlo muselo kvůli situaci na letišti přerušit přistání a později přistálo s menším poškozením. Zda tento objekt souvisel s útokem, zůstávalo součástí vyšetřování.
O deset dní později se objevila další zajímavost. V poli západně od letiště byla nalezena další, respektive podle současné rekonstrukce třetí dronová platforma. V její blízkosti vyšetřovatelé objevili také přibližně 50 gramů látky podezřelé z toho, že jde o vojenskou výbušninu hexogen.
Najednou tedy máme letiště, ukrajinská nákladní letadla, výbušniny, několik dronů, neznámý objekt srážející se s civilním nákladním letadlem a zařízení, která podle vyšetřovatelů nevypadají jako práce domácího kutila.
Německé úřady proto od začátku mluvily o „nové kvalitě hrozby“. Ministr vnitra Alexander Dobrindt označil událost za možné hybridní útočné schéma a nevyloučil zapojení cizí mocnosti. Spolkový generální prokurátor následně převzal vyšetřování.
Tehdy ještě Berlín s obvyklou německou opatrností neříkal, kdo za útokem stojí.To se změnilo 1. září. Tentokrát už Berlín ukázal prstem. Německá vláda nyní oficiálně tvrdí, že za pokusem o útok stojí Rusko.
Ministr vnitra Dobrindt a ministr zahraničí Johann Wadephul uvedli, že německé bezpečnostní složky společně se zpravodajskými službami a evropskými partnery dospěly k závěru, že za operací stojí osoby jednající v zájmu ruských státních struktur.
Argumentace přitom není založena pouze na tom, že „Rusko už to dělalo“. Němečtí představitelé poukazují na kombinaci konfigurace dronů, použitých komponentů, výbušnin a iniciační techniky, které odpovídají prvkům známým z předchozích ruských hybridních operací. Podle Dobrindta vykazovala operace značnou technickou i organizační profesionalitu, přestože samotné provedení mělo být svěřeno takzvaným „low-level“ neboli snadno nahraditelným agentům.
To je mimochodem velmi moderní způsob vedení války. Velká mocnost nemusí posílat vojáky. Stačí objednat několik lidí, kteří si objednají dron, připevní na něj výbušninu a pak doufají, že se nikdo nebude příliš ptát, kdo je objednal. Je to levné, obtížně dokazatelné a v případě neúspěchu také elegantně popiratelné.
Když se operace nepovede, není to válka. Je to prý provokace. Když se povede, je to samozřejmě něco, o čem se také raději nemluví.
Německá vláda ovšem tentokrát mluví poměrně jednoznačně. Wadephul prohlásil, že Německo je cílem dalších podobných operací a že Berlín očekává pokračování tohoto typu ruských aktivit. A přišla také konkrétní reakce: Německo oznámilo uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu, ukončení smlouvy s Ruským domem v Berlíně a další kroky vůči ruským občanům a institucím.
Důkazy jsou tajné. To ovšem neznamená, že nejsou
Je zde ale jedna důležitá brzda, kterou bychom neměli přeskočit. Německá vláda tvrdí, že má pro ruskou odpovědnost zpravodajské i kriminalistické důkazy. Veřejnost však nezná jejich kompletní obsah. A právě proto není možné napsat, že „je dokázáno“, že ruský stát útok osobně naplánoval a řídil.
Je možné napsat něco jiného – a podle mého názoru přesnějšího. Oficiální německé vyšetřování dnes považuje ruskou odpovědnost za prokázanou natolik, že kvůli ní Berlín přistoupil k diplomatickým a bezpečnostním opatřením.
To je podstatně víc než pouhé podezření. A zároveň méně než veřejně dostupný soudní spis.
Rusko samozřejmě obvinění odmítá. Vladimir Putin označil německé tvrzení za absurdní a podle dostupných zpráv tvrdil, že Berlín důkazy podstrčil či zfalšoval. Konkrétní vlastní důkazy, které by německou verzi vyvracely, však Moskva nepředložila. To vše je ovšem u podobných případů téměř povinná součást scénáře.
Největší problém není dron
Celá věc má ještě jednu, možná důležitější rovinu. I kdybychom na okamžik odložili otázku, zda právě tento konkrétní útok nařídil Kreml, zůstává skutečnost, že evropská kritická infrastruktura se stává terčem operací, které se pohybují někde mezi špionáží, sabotážemi, kybernetickými útoky a fyzickým násilím.
A právě to je podstata hybridní války. Nemusí začít tanky překračujícími hranici. Může začít dronem, který někdo pustí nad letiště. Nebo balíčkem, který někdo pošle kurýrem. Nebo kybernetickým útokem. Nebo člověkem, který si pronajme auto a dostane instrukce, kam ho má zaparkovat.
Je to válka, která má jednu pozoruhodnou vlastnost: dokud se nic nestane, vypadá jako paranoia. Když se něco stane, je najednou pozdě.
Lipsko přitom ukázalo ještě jednu nepříjemnou věc. Útočník nepotřebuje zničit letiště. Stačí mu proniknout do prostoru, kam se podle všech pravidel pronikat nemá, dostat k cíli výbušninu a spolehnout se na to, že bezpečnostní systém nebude fungovat dokonale.
Tentokrát nefungoval dokonale: útočník měl smůlu a Německo mělo štěstí. Dron narazil do letadla, detonátor selhal a nakonec si nebezpečného zařízení všiml autobusový řidič.
Možná je to vtipné. Možná trochu děsivé. A možná bychom měli brát právě tu druhou možnost vážněji.
Prameny
- Reuters, 1. 9. 2026 – Germany says Russia responsible for drone attack at Leipzig airport
Klíčový zdroj pro německou oficiální atribuci útoku Rusku, vyjádření ministra vnitra Alexandera Dobrindta a ministra zahraničí Johanna Wadephula i následná německá opatření.
Reuters – Germany says Russia responsible for drone attack at Leipzig airport
- Associated Press, 1. 9. 2026 – Germany blames Russia for last month’s attempted drone attack at Leipzig airport
Přehled samotného incidentu, výbušninou vybaveného dronu, jeho blízkosti k ukrajinskému letadlu a širšího kontextu ruských hybridních operací v Evropě.
Associated Press – Germany blames Russia for last month’s attempted drone attack at Leipzig airport
- Tagesschau, 5. 8. 2026 – Flughafen Leipzig/Halle: Drohne mit Sprengstoff und Zünder entdeckt
Německý zdroj k prvotním zjištěním: dron s výbušninami PETN a Semtex, jeho umístění v blízkosti ukrajinských Antonovů a nález iniciačního zařízení.
Tagesschau – Drohne mit Sprengstoff und Zünder entdeckt
- Tagesschau, 5. 8. 2026 – Behörden: „Sehr ernster Sicherheitsvorfall“ am Flughafen Leipzig/Halle
K vyjádřením německých bezpečnostních orgánů a Alexandra Dobrindta, který incident označil za velmi závažný bezpečnostní případ.
Tagesschau – Sehr ernster Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig/Halle
- Euronews, 5.–6. 8. 2026 – „Hybrides Anschlagsszenario“: Dobrindt zu Sprengstoff-Drohne in Leipzig
K prvotnímu označení incidentu za „hybridní útočný scénář“ a k reakci německého ministra vnitra.
Euronews – „Hybrides Anschlagsszenario“
- Reuters, 1. 9. 2026 – Russia calls Germany’s Leipzig drone attack claims false and an unprecedented escalation
Protiargumentace Moskvy, odmítnutí německého obvinění a reakce ruského velvyslanectví.
Reuters – Russia calls Germany’s Leipzig drone attack claims false
- Reuters, 2. 9. 2026 – EU’s Kallas says Leipzig attack had hallmarks of state-sponsored terrorism
K následné reakci EU a vyjádření Kaji Kallasové, která incident označila za událost nesoucí znaky státem podporovaného terorismu.
Reuters – EU’s Kallas says Leipzig attack had hallmarks of state-sponsored terrorism
- AP, 2. 9. 2026 – EU to work on further sanctions after Germany blames Russia
K evropské reakci, postoji NATO a dalšímu vývoji po německém obvinění Ruska.
Jan Urban
ANO objevilo novou ekonomickou teorii: nezaměstnaní se mají mít hůř. SPD se nestačí divit
Ještě včera byla pro ANO vyšší podpora v nezaměstnanosti způsobem, jak rozhýbat pracovní trh. Dnes je však už 80 % výdělku příliš mnoho. Politická pružnost ANO opět dokazuje, že jeho názor může mít překvapivě krátkou životnost.
Jan Urban
Dlužena 2.0: Když deficit je „investice“ a prezident se najednou shodne s motoristy
Ministryně financí Alena Schillerová, lidově Dlužena, plánuje na 2027 schodek 389 miliard – druhý nejvyšší v historii. A prezident Pavel se kvůli tomu najednou názorově potkává s Macinkou a Motoristy. Ironie na maximum.
Jan Urban
Dotace Agrofertu: Proč má stát financovat investice soukromé pekárny?
Agrofert rád připomíná, že většina jeho dotací jsou nárokové platby na půdu a zvířata. Jenže v roce 2025 získaly firmy koncernu i přes 400 mil. Kč na zcela nenárokovou investiční podporu, která by slušela spíš malým firmám. Proč?
Jan Urban
Komu vadí Petr Pavel? A proč by někteří raději viděli na Hradě téměř kohokoli jiného
Petr Pavel má jednu nepříjemnou vlastnost: bere některé hodnoty vážně. A právě to může být pro jeho odpůrce větší problém než jeho politika. Protože slušný prezident umí být nepříjemně neslučitelný s jejich vlastním obrazem světa.
Jan Urban
Lhotská prská i o prázdninách, a hledá pravicový extremismus. Možná by měla začít v Moskvě
Lhotská nás ve svém recyklátu z klausistického věstníku TO ujišťuje, že pravicový extremismus neexistuje, a netřeba se ho tak bát. Kdyby se však na chvíli podívala do Ruska, možná by zjistila, že ho hledala na špatné straně mapy.
|Další články autora
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.
Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...
V Trutnově se zřítila část nábřežní zdi řeky Úpy, oprava omezí provoz
Oprava zřícené nábřežní zdi omezí ve čtvrtek a v pátek dopravu na Úpském nábřeží v Trutnově, které...
V Trutnově se zřítila část nábřežní zdi řeky Úpy, oprava omezí provoz
Oprava zřícené nábřežní zdi omezí ve čtvrtek a v pátek dopravu na Úpském nábřeží v Trutnově, které...
ANO chce v Pardubicích obhájit výsledek, prioritou je dostupné bydlení
Pardubické hnutí ANO chce v komunálních volbách obhájit dosavadní mandát a udržet alespoň současný...
Lokomotiva se na Hodonínsku na přejezdu střetla s vozem, řidič zemřel
Lokomotiva se dnes u Kyjova na Hodonínsku na přejezdu střetla s osobním vozem, řidič auta na místě...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 352
- Celková karma 20,73
- Průměrná čtenost 481x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020