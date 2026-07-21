Dřevo, kouř a náhlé osvícení souseda Pepy
Místo toho totiž grilování skončilo zásahovkou s majáky – a záhadou, ze které mrazí dodnes.
Všechno to začalo zcela nenápadně. Soused Pepa v pátek podvečer rozpálil gril, otevřel třetí desítku a nasadil výraz šamana, který se chystá komunikovat s duchy předků prostřednictvím dýmu z klobás.
Pivo teklo, slunce zapadalo a Pepův pohybový aparát postupně přecházel z režimu „homo sapiens“ do režimu „plavající mořská okurka“. Kolem osmé se rozhodl, že sousedům předvede lekci z logistiky. Vydal se k třímetrové hranici smrkového dřeva, kterou skládal s přesností šikmé věže v Pise. Co přesně tam dělal, zůstává dodnes záhadou. Možná hledal ztracený otvírák nebo svatý grál. Možná chtěl dřevu přednést básničku.
Výsledek byl každopádně okamžitý. Ozval se tichý praskot, následovaný zvukem, který připomínal kácení pralesa, a pak už jen zlověstné ticho. Hranice dřeva Pepu kompletně pohltila.
Když dorazili hasiči, trčel z hromady polen jen jeden pantofel a ruka stále svírající nedopitý půllitr. Vyprošťovací akce trvala půl hodiny. Pepu naložila sanitka, odhoukala do nemocnice a my na ulici už začali sepisovat smuteční řeč.
Někdo navrhoval, aby na pohřební věnec dali nápis: „Pepo, odešel jsi příliš brzy. Ale aspoň jsi nešel daleko.“
Jenže! Za necelé tři hodiny se Pepa vrátil. Po svých. Bez jediného škrábance, bez dlahy, bez modřiny, dokonce ani hlavu neměl zavázanou. Lékařské vyšetření nezjistilo vůbec nic.
Byli jsme v šoku. Byl to zázrak? Byl z gumy? Odpověď přišla až za týden. Pepa se sice zdál fyzicky v pořádku, ale začaly se kolem něj dít zvláštní věci. Nejprve prohlásil, že přestal kupovat německé jogurty, protože „v nich určitě něco je“.
„Co tam je?“ ptali jsme se. „Nevím,“ odpověděl Pepa. „Ale kdyby tam nic nebylo, proč by to tam dávali a proč by nám je nutili?“ To nám přišlo poněkud závažné.
Potom přestal jezdit nakupovat do Německa, protože prý „nebude podporovat cizí ekonomiku“, ale zároveň si objednal nový telefon z čínského internetového obchodu. Když jsme ho na ten mírný rozpor upozornili, vysvětlil nám, že Čína je sice taky cizina, ale „tam to není tak politický“.
O několik dní později začal mluvit o evropské vrchnosti. Tvrdil, že Brusel nám chce zakázat všechno, co máme rádi, včetně českého piva, českého dřeva a práva nadávat na bruselskou byrokracii. „A proč by nám zakazovali české pivo?“ zeptali jsme se. Pepa se zamyslel. „To nevím. Ale kdyby ho zakázat nechtěli, tak by se o tom přece nepsalo.“
Na otázku, kde se to píše, nám odpověděl, že to četl někde na internetu. Přesný zdroj si nepamatoval, ale „bylo to tam jasně“. Pak začal číst články jakéhosi Jakla a Lhotské a začal spílat na evropskou vrchnost, která nám svůj špinavý rypák strká do našich věcí a chce nám zakázat dýchat. Postupně dospěl i k přesvědčení, že Evropská unie je současně příliš slabá, protože nic nedělá, a zároveň příliš silná, protože dělá všechno.
„A jak to může být obojí?“ zeptali jsme se. „To je právě ta jejich finta,“ vysvětlil Pepa. Tím bylo vše jasné.
Pepa se začal také zajímat o migraci. „Já proti nikomu nic nemám,“ říkal, „ale proč jich sem musí přijíždět tolik?“ „Kolik jich sem podle tebe přijíždí?“ „Hodně.“ „Kolik?“ „No hodně.“ „A kolik jsi jich osobně viděl?“ Pepa se zamyslel. „Já osobně žádnýho. Ale to je právě důkaz, jak jsou nebezpeční. Už se před náma schovávají.“
To už jsme začínali mít vážné obavy. Pepa navíc začal pravidelně prohlížet svou zahradu, aby zjistil, že jestli se mu tam žádný uprchlík neskrývá. Navíc se podle názoru některých sousedů snažil zjistit, jestli mezi jeho poleny není na jeho zahradě ukrytá Evropská unie.
A pak přišla rána. Jeho manželka si potají začala sousedkám stěžovat, že ji bije.
Pepa se pak jednoho dne objevil před hospodou v nové červené kšiltovce a oznámil nám, že už ví, kdo to tady všechno napraví. „Okamura,“ řekl. „Co napraví?“ „Všechno.“ „A jak?“
Pepa se zamyslel. „To je jedno. Hlavně že to napraví.“ Od té chvíle se z něj stal hrdý volič SPD. Začal požadovat referendum o vystoupení z Evropské unie, přestože přesně nevěděl, co by následovalo. „A co by se stalo, kdybychom z EU vystoupili?“ zeptali jsme se.
„Konečně bychom byli svobodní.“ „A co bychom dělali s ekonomikou?“ „Ta by se spravila.“ „Jak?“ „No přece tím, že bychom byli svobodní.“ Tím argumentace skončila.
Pepa také navrhl, že bychom měli znovu zavést korunu krytou zlatem, obnovit výrobu všeho, co jsme kdy dováželi, a současně přestat dovážet cokoli ze zahraničí. Když jsme se ho zeptali, kde bychom vzali peníze na takovou soběstačnost, řekl: „To je jednoduchý. Vytiskneme si je.“ „Ale to by způsobilo inflaci.“
Pepa se na nás podíval s výrazem člověka, který právě odhalil globální spiknutí. „Inflaci způsobuje Brusel.“ „Ale my bychom už byli mimo Brusel.“ „Tak by ji způsobil někdo jinej.“ Pepa byl zkrátka připraven na všechno.
Jednoho dne také navrhl, že bychom měli přestat poslouchat veřejnoprávní média. „A kde budete získávat informace?“ zeptali jsme se. „Na internetu.“ „A tam jsou všechny informace pravdivé?“ „Samozřejmě ne.“ „Tak jak poznáte, kterým věřit?“ „Těm, které dávají smysl.“ „A jak poznáte, že dávají smysl?“
Pepa se zamyslel. „Protože jim věřím.“ V tu chvíli jsme pochopili, že nehoda s dřevem nebyla obyčejná nehoda.
Lékaři tvrdili, že Pepa utrpěl pouze lehké otřesení. My v naší ulici ale víme své. Ta smrková polena mu musela přepólovat mozkové hemisféry. Nebo v té hromadě dřeva otevřela meziprostorový portál. Nebo se Pepa při pádu uhodil do hlavy tak šikovně, že se mu v mozku vytvořil nový politický program.
Každopádně od té doby už griluje výhradně s vlasteneckou trikolórou na zástěře. Maso zásadně kupuje české. Pivo české. Dřevo české. Jen telefon má čínský, televizi korejskou, auto německé a internet americký.
Když jsme ho na to upozornili, vysvětlil nám, že vlastenectví neznamená všechno vyrábět doma. „Vlastenectví znamená,“ řekl Pepa slavnostně, „vědět, kdo za to může, když to doma nefunguje.“ A pak otevřel další pivo.
Pepa si oddechl. „Tak vidíte. Aspoň něco nám ještě Brusel nesebral.“ Jen jsme se na sebe podívali. Nikdo neměl odvahu mu říct, že topivo koupil v Lidlu.
Jan Urban
Když hlava neví, co dělají ruce: jak Babiš ukázal manuál, jak „ignorovat“ prezidenta
Politika, a to nejen u nás, občas připomíná divadlo. Jenže někdy slabší herci zapomenou, že opona se už zvedla. A tak Babiš v nedělním videu předvedl další díl svého dlouhodobého seriálu „Nechtěl jsem to ukázat, ale už se stalo.“
Jan Urban
Ankara 2026: Dvě letadla, nulový respekt a česká diplomacie jako absurdní divadlo
Summit NATO měl ukázat jednotu spojenců. Česká delegace však předvedla spíše mistrovskou lekci z toho, jak lze během jediného dne proměnit diplomacii v estrádu a vlastní stát v předmět pobaveného úžasu.
Jan Urban
Křeslo jako přirostlý orgán: Proč se v demokraciích rezignuje a u nás... prostě ne
V civilizovaných demokraciích je rezignace projevem odpovědnosti. U nás bývá považována za zbytečný luxus. Co když je důvod prostý? Politické křeslo se totiž některým lidem časem změní v životně důležitý orgán.
Jan Urban
Když se z politické scény stane laboratoř sociální psychologie
Některé politické události mají nečekaný přínos. Ne pro demokracii, ale pro vědu. Reakce části Motoristů po nehodě Turka by totiž mohla bez větších úprav sloužit jako učebnicová ilustrace řady známých psychologických jevů.
Jan Urban
Jak elegantně vrtět psem: zábava na neděli či manuál pro alternativní intelektuály?
Všichni víme, že mainstream lže, Brusel nás ožebračuje a nespálíme-li solární panely, vymřeme po přeslici. Naštěstí je tu však svatý grál nezávislé žurnalistiky – časopis TO, bojovník proti jakékoli formě politické korektnosti.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Muž chtěl ze školky odvést cizí dítě. Není nebezpečný, policie případ odložila
Vyšetřování muže, který chtěl letos v lednu odvést z liberecké školky jedno z dětí, skončilo. Podle...
Známí ji poslali zkratkou, seniorka s chodítkem zabloudila až na čtyřproudovku
V nejnebezpečnějším úseku průtahu Karlovými Vary, v takzvaném esíčku těsně před odbočkou k budově...
Jádro Prahy je památkovou rezervací už 55 let, patří k největším na světě
Historické jádro Prahy patří s 866 hektary k jedněm z největších památkových zón na světě. Městem...
Jsme kreativní Němci nebo precizní Slované, ukázal unikátní sběr dat
- Počet článků 306
- Celková karma 19,40
- Průměrná čtenost 450x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020