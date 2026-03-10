Dovolená v Bibione, srdce v Moskvě: Diagnóza českého schizofrenika
Dveře se rozletěly, až narazily do věšáku. Dovnitř vpadl pacient Franta, v ruce žmoulal propagační leták na levné apartmány v Toskánsku a v obličeji měl barvu zralého rajčete.
„Pane doktore, já už to nevydržím! Já se z toho Bruselu osypu!“ zařval místo pozdravu. „Všude samé zákazy, normy, diktát! Chtějí nám vzít spalováky, řízky a nejspíš i právo si pořádně zanadávat u piva! Chceme být suverénní, jako to mají v tom Rusku, tam se s nikým nemažou!“
Položil jsem stetoskop a ukázal na židli. „Franto, sedněte si. Tlak máte podle barvy tak 180 na 110, a to není z Bruselu, to je z těch vašich vnitřních rozporů. Chcete mi říct, že tu Unii k smrti nesnášíte, ale na tu dovolenou do Itálie, co tu držíte v ruce, stejně pojedete, že?“
„No tak jasně, že pojedu,“ zabručel Franta. „Moře je moře, že jo.“
„A pojedete tam po dálnici, kterou nám z půlky zaplatili ti ‚zlí‘ Němci, co?“ rýpl jsem si. „Podívejte se na fakta, Franto. Peníze vám nesmrdí, ale dárce ano? Česká republika je čistým příjemcem – jen v roce 2023 jsme z rozpočtu EU dostali o 50 miliard korun více, než jsme do něj poslali. To jsou miliardy na čističky, školy a ty slavné cyklostezky, po kterých jezdíte na svém elektrokole s tou dotovanou baterií, o které radši mlčíte.“
Franta se nadechl k odporu: „Ale doktore, vždyť nás vykořisťují! Všechno nám tu diktují!“
„Vážně?“ přerušil jsem ho. „Vzpomeňte si, co jste říkal na posledním zastupitelstvu, když se řešil obchvat vaší vesnice. První, co jste zjišťoval, bylo: ‚A dostaneme na to prachy z unijních fondů?‘. Když nejsou, nadáváte na neschopnou vládu. Když jsou, nadáváte, že je to úplatek, kterým si nás Brusel kupuje. Lékařsky se tomu říká paranoia kombinovaná s hlubokou kapsou, případně „východní snění za západní peníze“.“
Franta se začal ošívat. „No dobře, ale ty dotace se stejně jen rozkrádají! Kdybychom nebyli v EU, tak se u nás nekrade a máme se jako králové!“
„Právě naopak, Franto,“ zasmál jsem se. „Unie je pro naše lokální šíbry ta nejhorší noční můra, a proto na ni prskají. Právě proto, že EU diktuje pravidla hry. Bez unijních směrnic proti praní špinavých peněz a bez evropských žalobců by se u nás porcování medvěda zvrhlo v totální anarchii. Kdyby neplatily unijní zákony o transparentnosti, dotační podvody by se nevyšetřovaly v Bruselu, ale zametaly by se pod koberec přímo v Praze, pěkně po sousedsku. EU totiž funguje jako jediný vnější kontrolní mechanismus, který občas donutí i naše politiky, aby se chovali aspoň trochu jako v civilizaci, jinak jim prostě stopnou přísun peněz. Stačí se podívat na Orbána.“
Franta chvíli mlčel a pak se zeptal už trochu tišeji: „Takže mi chcete říct, že jsem jako ty děti, co nadávají rodičům, ale pak si jdou k mámě pro kapesné na kino?“
„Přesně tak, Franto. Chcete suverenitu a sníte o ruském impériu, ale bez evropských norem byste v té Itálii platil za roaming víc než za hotel. Chcete být ‚svůj‘, ale bez unijního práva by vás tady místní oligarchové sežrali i s botama, protože by je nikdo nekontroloval. Chcete být bohatí jako Západ, ale mentálně se hřejete u východního samovaru.“
Napsal jsem mu recept na kritické myšlení forte, 3x denně, a podal mu ho. „Tady máte recept, Franto. Ale mezi námi – pochybuju, že si ho v lékárně vyzvednete. Radši si v televizi pustíte nějakého národního spasitele, co si ze státních dotací koupil vilu a co vám slíbí, že budeme mít švýcarské platy, ruské ceny plynu a italské slunce, a to všechno bez jediného nařízení z Bruselu.“
Vyprovodil jsem ho ze dveří. Smutné je, že takových „Frantů“ mi v ordinaci sedí polovina národa. A na to zatím medicína nezná lék.
Příště ale Frantovi ještě doporučím, aby až bude v tom Bibione na pláži nadávat, že je v moři moc slaná voda a že za to určitě může směrnice o ochraně oceánů, tak ať si na cestu zpátky koupí pořádný karton italského vína. Je sice z Unie, ale aspoň mu po něm na chvíli v hlavě ztichne ta častuška, co se vám tam pere s chutí na dotovaný bůček.
Jan Urban
Elity vs. lid: Velká lež, na kterou jsme skočili, aneb kdo vlastně za koho kope?
Česká společnost dnes připomíná dva oddělené světy, které sdílejí stejné hranice, ale mluví jinou řečí. Na jedné straně „elity“ pražských kaváren, na druhé „lid“ z regionů. Tak to aspoň vypráví politický marketing posledních let.
Jan Urban
Proč ženy stále letí na „alfa samce“ a jak tento instinkt "hacknout“
Ženský výběr partnera není nahodilá loterie, ale přesně vyladěný mechanismus starý tisíce let. Co ženy podvědomě hledají, a hlavně, jak tyto instinkty využít ve svůj prospěch využít, aniž byste se museli narodit jako bratr Thora?
Jan Urban
Východ jako diagnóza: Svět, kde lidé zbožňují vládce, kteří je odírají z kůže
Schizofrenní realita východního ráje - zlaté kliky, suché záchody, mindráky maskované tanky a systém, který požírá své děti. Vítejte na „Východě“.
Jan Urban
Blogerský bestiář: Kdo vám v digitální džungli pije krev?
Pravidelný pohyb v české blogosféře vyžaduje nervy i žaludek z oceli. Moderní neurověda a behaviorální psychologie dává však možnost identifikovat čtyři základní druhy predátorů tohoto světa dřív než vám zahltí prohlížeč.
Jan Urban
Co je „Západ“?
Někdo nad definicí „Západu“ rozpačitě přešlapuje, jiný ji halí do mraků rádoby akademických floskulí. Občas tak od některých politiků slyšíme hloubavé dotazy, co že to ten Západ vlastně je, jako by šlo o zapeklitý rébus k řešení.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
Muzeum v Žamberku hledá nového partnera pro stavbu depozitáře v Lichkově
Muzeum starých strojů v Žamberku na Orlickoústecku přišlo o partnera, s nímž chtělo postavit...
Liberecké Fauna trhy
Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců,...
Přímý prodej stavebního pozemku/zahrady 1252m2 v Bílině
Mládežnická, Bílina, okres Teplice
3 195 000 Kč
- Počet článků 103
- Celková karma 13,10
- Průměrná čtenost 345x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020