Doba si žádá jednoduchost a vyhraněnost aneb Proč a jak chce být svět klamán
Ideálně tak, aby ho pochopil i člověk, který právě jednou rukou drží mobil, druhou rohlík a třetí se snaží udržet na uzdě své nervy. Kdo dnes píše složitě, píše pro menšinu. Kdo píše opatrně, protože ví, že nemusí vědět vše, jako by nepsal vůbec.
Ve veřejném prostoru se tak čím dál víc prosazuje jednoduchost a vyhraněnost – ne proto, že by svět byl jednodušší, ale proto, že na složitost už málokdo má čas, trpělivost nebo chuť. Nebo Wi-Fi.
Mozkový fast food: Rychle, chutně a bez přemýšlení
Stačí se podívat na prostředí internetových médií. Texty, které uspějí, nebývají nutně nejpromyšlenější. Jsou to ty, které čtenář pochopí během pár vteřin, ideálně už z titulku: „Za všechno může X.“ „Tohle vám tají.“ „Konečně pravda.“
Jakmile musí čtenář přemýšlet déle než 10 sekund, začíná mít podezření, že byl podveden – slíben byl názor, a zatím to vypadá na přemýšlení.
Nabídněte jasného viníka, srozumitelný příběh a pokud možno i trochu rozhořčení. Ideální kombinace je „někdo nám něco bere“ nebo „někdo něco kazí“. Taková sdělení nevyžadují soustředění – naopak, odměňují čtenáře rychlou emocí. V zásadě jde o fast food pro mozek: rychlé, chutné a výživová hodnota se řeší až později. Pokud vůbec.
Intelektuální zkratky
Typická úspěšná sdělení tak mají překvapivě podobnou strukturu. Stačí pár slov, jasný směr a emoce: „Za všechno může vláda.“ „Média vám tohle tají.“ „Stačí jediné opatření a je po problému.“ „Dřív bylo líp.“
Tato tvrzení mají jednu společnou vlastnost: svět v nich přestává být složitý. Najednou existuje nejen jasný viník, ale i jednoduché řešení a pocit, že člověk „prohlédl“. A to je velmi návyková intelektuální zkratka.
Podobně fungují i titulky, které slibují víc, než mohou splnit: „Jedna věc, která změní váš život.“ „Tohle děláte špatně celý život.“ „Stačí 5 minut denně a…“ Realita bývá o něco méně dramatická. Většinou to není jedna věc, ale deset. Netrvá to pět minut, ale spíš měsíce. A často to není ani příjemné, ani sdíleníhodné.
Selský rozum vs. Realita: Proč vítězí „okamžití experti“
Zvláštní kategorií jsou pak „okamžití experti“: „Nejsem odborník, ale…“ „Stačí selský rozum.“ „Je to přece jasné každému, kdo trochu přemýšlí.“ Tady už nejde jen o zjednodušení, ale i elegantní cestu, jak přeskočit složitost reality. Odbornost je pomalá a nejistá. Jistota je rychlá a sdílitelná.
A úplně nejúčinnější kombinace? Jednoduché sdělení a pocit ohrožení: „Berou nám to.“ „Za chvíli už bude pozdě.“ „Tohle je začátek konce.“ Jakmile se přidá strach, kritické myšlení jde stranou. Mozek přepíná do režimu „reaguj rychle“. A přesně tam mají jednoduché a vyhraněné zprávy největší sílu.
Konec nuancí: Algoritmus neřeší pravdu, ale reakci
To vše pochopitelně není náhoda. Žijeme v prostředí permanentního přetížení informacemi. Každý den se na nás valí desítky zpráv, komentářů, analýz. K tomu notifikace, zprávy od známých a video, kde někdo něco vysvětluje za 30 sekund – protože 31 už by bylo moc.
V takové situaci přirozeně vítězí to, co je nejlépe „stravitelné“. Jednoduchá sdělení mají výhodu – nemusíte nad nimi dlouho přemýšlet, stačí se jen přiklonit.
A tady nastupuje vyhraněnost, která funguje jako zesilovač. Text, který říká „možná ano, ale také ne“, zapadne. Text, který říká „takhle to je“, vyvolá reakci. A reakce je dnes cennější než přesnost.
Algoritmus sítí totiž neřeší, jestli máte pravdu. Řeší, jestli jste někoho donutili napsat „tohle je nesmysl!“ – ideálně caps lockem. Není důležité, jestli máte pravdu , nebo dokonce v celé šíři problému. Důležité je, jestli někoho přimějete kliknout, souhlasit, nebo se rozčílit.
Cena za rychlost: Souboj zkratek místo hledání řešení
To samozřejmě neznamená, že lidé nejsou schopni složitějšího uvažování. Znamená to spíš, že systém odměn na internetu i ve společnosti je nastaven jinak. Důvodem je, že algoritmy, čtenářské návyky i ekonomika médií zvýhodňují obsah, který je rychlý, jasný a ostrý.
Má to ale svou cenu. Složitější argumenty mizí, nuance se ztrácejí a veřejná debata se postupně zplošťuje. Místo hledání řešení sledujeme souboj zkratek.
Místo porozumění přichází identifikace – „jsem pro“, nebo „jsem proti“. Paradoxní je, že právě v době, kdy jsou problémy složitější než kdy dřív, se jazyk jejich popisu zjednodušuje. Možná jsme si prostě zvykli, že rychlá odpověď je lepší než žádná – i když je nutně neúplná.
Otázka pak nezní, jestli je jednoduchost a vyhraněnost špatně. Spíš jestli jsme si vědomi, co za ně platíme. A jestli nám to stojí za to.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020