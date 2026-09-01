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Dlužena 2.0: Když deficit je „investice“ a prezident se najednou shodne s motoristy

Ministryně financí Alena Schillerová, lidově Dlužena, plánuje na 2027 schodek 389 miliard – druhý nejvyšší v historii. A prezident Pavel se kvůli tomu najednou názorově potkává s Macinkou a Motoristy. Ironie na maximum.

Tak to máme. Alena Schillerová, přezdívaná s laskavou přesností „Dlužena“, opět předvedla mistrovskou lekci z moderního státního hospodaření. Návrh rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun. Jen o kousek míň než rekordní covidový rok 2021. Druhé místo v historické tabulce deficitů. Gratulujeme.

A to všechno s ušlechtilým úsměvem a mantru o „rekordních prorůstových investicích“. Protože když si půjčíte skoro 400 miliard, není to dluh. Je to investice do budoucnosti. Logika neprůstřelná. Stejně jako ta, že přechodné zvýšení schodku „nemá absolutně žádnou alternativu“. Samozřejmě. Alternativou by bylo třeba škrtat. A to se přece nedělá. Škrtá se jen rétoricky, když to říkají ti druzí.

Nejkrásnější na tom celém je ale politický vedelejší efekt. Názor, že 389 miliard je trochu moc, najednou spojuje prezidenta Petra Pavla s Motoristy sobě a konkrétně s Petrem Macinkou. Ano, čtete správně. Hlava státu a šéf strany, která si s Hradem užila víc dramatu než průměrná telenovela, se shodují: ten deficit je problém. Pavel říká, že by očekával spíš konsolidaci, a že stanovisko Macinky chápe. Macinka chce jednat s Babišem a škrtat. A tak je tu najednou nevídaná koalice „rozpočtových realistek a realistů“.

Dlužena mezitím vysvětluje, že předchozí vláda zanechala zemi „ve zbědovaném stavu“, a proto musíme teď jet na plný plyn. (Na plný plyn dluhu, samozřejmě.) A že v dalších letech už to začneme snižovat. Stejně jako se to slibovalo minule. A předminule. A předtím.

Ironie je hustá jako mlha na dálnici: ti, kdo se jinak nemají rádi, se shodnou, že 389 miliard je dost. A ta, která dluhy sbírá s elegancí sběratele známek, tvrdí, že je to nutnost.

Česko 2026, země, kde rozpočtová sekera, která zvyšuje náklady státu na financování dluhu, je investicí, kde kritika spojuje nepřátele a Dlužena znovu ukazuje, proč si to jméno zaslouží. Budeme se dívat dál. S úsměvem. A s kalkulačkou.

Autor: Jan Urban | úterý 1.9.2026 13:33 | karma článku: 12,57 | přečteno: 151x

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Jan Urban

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Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení, politických hesel a "strategických" dokumentů. Skutečné motivace a souvislosti však často zůstávají skryté za jejich oponou. Jako investigativní psycholog a ekonom se snažím pronikat hlouběji do nitra společenského dění, hledat zájmy, motivace a psychologické mechanismy, které stojí za tím, co se nám předkládá jako realita. A protože některé společenské jevy jsou natolik absurdní, že si o ironii přímo říkají, občas jim rád vyhovím.
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