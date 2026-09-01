Dlužena 2.0: Když deficit je „investice“ a prezident se najednou shodne s motoristy
Tak to máme. Alena Schillerová, přezdívaná s laskavou přesností „Dlužena“, opět předvedla mistrovskou lekci z moderního státního hospodaření. Návrh rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun. Jen o kousek míň než rekordní covidový rok 2021. Druhé místo v historické tabulce deficitů. Gratulujeme.
A to všechno s ušlechtilým úsměvem a mantru o „rekordních prorůstových investicích“. Protože když si půjčíte skoro 400 miliard, není to dluh. Je to investice do budoucnosti. Logika neprůstřelná. Stejně jako ta, že přechodné zvýšení schodku „nemá absolutně žádnou alternativu“. Samozřejmě. Alternativou by bylo třeba škrtat. A to se přece nedělá. Škrtá se jen rétoricky, když to říkají ti druzí.
Nejkrásnější na tom celém je ale politický vedelejší efekt. Názor, že 389 miliard je trochu moc, najednou spojuje prezidenta Petra Pavla s Motoristy sobě a konkrétně s Petrem Macinkou. Ano, čtete správně. Hlava státu a šéf strany, která si s Hradem užila víc dramatu než průměrná telenovela, se shodují: ten deficit je problém. Pavel říká, že by očekával spíš konsolidaci, a že stanovisko Macinky chápe. Macinka chce jednat s Babišem a škrtat. A tak je tu najednou nevídaná koalice „rozpočtových realistek a realistů“.
Dlužena mezitím vysvětluje, že předchozí vláda zanechala zemi „ve zbědovaném stavu“, a proto musíme teď jet na plný plyn. (Na plný plyn dluhu, samozřejmě.) A že v dalších letech už to začneme snižovat. Stejně jako se to slibovalo minule. A předminule. A předtím.
Ironie je hustá jako mlha na dálnici: ti, kdo se jinak nemají rádi, se shodnou, že 389 miliard je dost. A ta, která dluhy sbírá s elegancí sběratele známek, tvrdí, že je to nutnost.
Česko 2026, země, kde rozpočtová sekera, která zvyšuje náklady státu na financování dluhu, je investicí, kde kritika spojuje nepřátele a Dlužena znovu ukazuje, proč si to jméno zaslouží. Budeme se dívat dál. S úsměvem. A s kalkulačkou.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020